Loạt ưu đãi từ chủ đầu tư dự án Meliá Nha Trang

Khánh HòaNhà đầu tư giao dịch sản phẩm Meliá Nha Trang (thuộc quần thể nghỉ dưỡng Vega City Nha Trang) thời gian này nhận cam kết lợi nhuận cho thuê 8% một năm trong 6 năm.

Bên cạnh chương trình cam kết lợi nhuận cho thuê, KDI Holdings - chủ đầu tư dự án Vega City Nha Trang cũng áp dụng chính sách thanh toán giãn cho khách hàng giao dịch sản phẩm Meliá Nha Trang đến 37 đợt, mỗi đợt từ 2%.

Nhà đầu tư Meliá Nha Trang có thể an tâm đầu tư từ xa, do dự án được quản lý và vận hành bởi thương hiệu quản lý quốc tế Melía Hotels International. Ngoài ra, từ nay đến hết 31/12, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn với tổng trị giá giải thưởng gần 2 tỷ đồng.

Nhiều nhà đầu tư tham dự sự kiện giới thiệu dự án Vega City Nha Trang Ảnh: KDI Holdings

Để nhận được sự tin tưởng của đối tác, khách hàng, nhà đầu tư nhiều năm qua, KDI Holdings chú trọng đảm bảo tiến độ dự án và chất lượng từng sản phẩm.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đẩy mạnh triển khai loạt sự kiện lớn, hấp dẫn, thu hút khách du lịch và người dân địa phương như khai trương Nhà hát Đó với show diễn Life Puppets - Rối Mơ, đưa vào khai thác vận hành phân khu biệt thự nghỉ dưỡng 6 sao Gran Meliá Nha Trang. Mới đây, Vega City Nha Trang cũng là nơi tổ chức Lễ trao giải Cánh diều Vàng 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, khách mời, nghệ sĩ, người làm phim và khán giả yêu nghệ thuật đến từ khắp nơi trên cả nước. Những sự kiện lớn bắt đầu được tổ chức tại Vega City Nha Trang, dần khẳng định vị thế của một điểm đến mới tại thủ phủ du lịch xứ trầm hương.

Theo các chuyên gia bất động sản, làn sóng bất động sản nghỉ dưỡng "ấm" dần lên cũng là lúc các chủ đầu tư lớn trong phân khúc này khởi động lại các chương trình ưu đãi đồng thời tung nhiều chính sách hấp dẫn, tăng cơ hội đầu tư tiềm năng cho khách hàng dịp cuối năm.

Mặc dù những chính sách gỡ khó chưa phát huy hiệu quả rõ rệt, tuy nhiên thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi, khi mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. Cụ thể, lãi suất huy động đã giảm về mức thấp nhất kể từ năm 2020, kéo theo lãi suất chào cho các khoản vay mới cũng đang được điều chỉnh giảm về mức tương đương đầu năm 2022.

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành với tổng mức giảm 0,5 - 2% một năm. Khả năng tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn đang giúp nhà đầu tư dần phục hồi niềm tin với thị trường. Tỷ lệ hấp thụ chung của toàn thị trường tăng dần theo quý, dù vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ các năm trước khủng hoảng.

Quần thể nghỉ dưỡng phức hợp bất động sản - nghệ thuật - giải trí Vega City Nha Trang. Ảnh: KDI Holdings

Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý II, phân khúc nghỉ dưỡng có 17 dự án du lịch, nghỉ dưỡng được chào bán, cung cấp cho thị trường 455 sản phẩm. Hàng loạt dự án nghỉ dưỡng đang rục rịch trở lại, tập trung chủ yếu tại các thị trường du lịch như: Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn...

VARS dự báo, cuối năm 2023, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng có sự xoay chuyển với hai kịch bản về mặt bằng giá. Nếu Nghị định 10 được thực thi, giá bán phân khúc này sẽ bắt đầu tăng. Ngược lại, mặt bằng giá tiếp tục đi ngang.

Nhiều nhà đầu tư nhận định thị trường có tín hiệu phục hồi, trong bối cảnh các chính sách gỡ khó bất động sản từ chính phủ đang được triển khai mạnh mẽ. Ông Trần Xuân Nguyên, nhà đầu tư từ Hà Nội, coi đây là thời điểm phù hợp để rót vốn vào bất động sản nghỉ dưỡng, bởi thị trường đang có nhiều tín hiệu tích cực. Xuống tiền ngay lúc này, các khách hàng cũng có thể tận dụng các chính sách tối ưu từ chủ đầu tư dự án.

Phối cảnh căn hộ Meliá Nha Trang. Ảnh: KDI Holdings

Những tiêu chí hàng đầu được nhà đầu tư này đặt ra là dự án chất lượng, có pháp lý đầy đủ, được triển khai bởi chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh. "Meliá Nha Trang đáp ứng những tiêu chí này, bên cạnh vị trí đắc địa, thuận tiện cho việc kinh doanh các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư cũng có chính sách hấp dẫn, hứa hẹn mang lại lợi nhuận ổn định cho các nhà đầu tư trong tương lai", ông Nguyên kỳ vọng.

Hoài Phong