Loạt ưu đãi tại tiệc tri ân khách hàng The Sailing Quy Nhơn

Sự kiện tri ân khách hàng dự án The Sailing Quy Nhơn vừa diễn ra thành công tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) vào ngày 22/10, thu hút 1.500 khách hàng tham dự và hơn 30 đại lý phân phối trên toàn quốc. Mở đầu sự kiện là chương trình nghệ thuật với sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng và Tố My, mang đến cho khách hàng bữa tiệc âm nhạc nhiều cảm xúc.

Tại sự kiện, chủ đầu tư đã ra mắt tòa tháp A cùng nhiều quà tặng giá trị hàng chục tỷ đồng. Theo đó, khách hàng đặt cọc thành công phân khu mới hoặc đã sở hữu căn hộ tại tòa B được tham gia bốc thăm may mắn với loạt quà tặng như một xe hơi Mercedes C200 trị giá 1,5 tỷ đồng, một xe hơi Mazda CX3 trị giá 650 triệu đồng, 5 xe máy Honda SH125 trị giá 95 triệu đồng, 15 tour du lịch Thái Lan trị giá 15 triệu đồng, hai chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 50 triệu đồng và ba chiếc iPhone 14 Promax trị giá 35 triệu đồng.

Ngoài ra, các khách hàng nữ đặt cọc thành công căn hộ tại sự kiện được nhận thêm chiết khấu 1% như một phần quà ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đồng thời, các phần quà may mắn dành cho khách hàng tham dự chương trình cũng tìm thấy chủ nhân, bao gồm 2 chiếc iPhone 14 trị giá 22,9 triệu đồng và 10 chỉ vàng 9999.

Anh Trần Thanh Phong, chủ sở hữu của căn hộ B3618, bày tỏ bất ngờ khi giành được giải thưởng xe hơi Mercedes C200.

"Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết hồi hộp. Lúc quyết định mua căn hộ vì dự án vị trí đẹp, nhiều tiềm năng chứ không nghĩ lại được cả xe sang", anh Phong cho biết.

Không riêng anh Phong mà hàng chục chủ nhân của các giải thưởng may mắn khác cũng bày tỏ sự hào hứng khi nhận được những phần quà giá trị ngay khi vừa đặt cọc thành công hoặc tới tham dự sự kiện.

Anh Nguyễn Minh Khang, người vừa đặt cọc thành công căn hộ tại tòa A dự án chia sẻ anh được một người bạn giới thiệu đầu tư dự án The Sailing Quy Nhơn. Sau khi tìm hiểu, anh quyết định xuống tiền tại tòa A vì ấn tượng với chuỗi dịch vụ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế tại tháp căn hộ.

"Với vị trí đắc địa, tôi nghĩ dự án sẽ trở thành tâm điểm lưu trú của khách du lịch, từ đó tạo ra dòng lợi nhuận ổn định, đặc biệt lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài nữa nên hoàn toàn yên tâm đầu tư", anh Khang cho hay.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư Đô Thành cho biết sau ba tháng mở bán, 90% quỹ căn tương ứng với hơn 600 căn hộ tại tòa B dự án The Sailling Quy Nhơn đã được giao dịch thành công. Sức nóng đó duy trì đến sự kiện ra mắt tòa tháp A khi lệnh khớp cọc thành công liên tục vang lên. Chủ đầu tư đã mở thêm một giỏ hàng mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

"Sự kiện tri ân này cũng là lời cảm ơn chân thành nhất mà chúng tôi muốn gửi tới các khách hàng đồng hành với The Sailing Quy Nhơn, biểu tượng mới của thành phố biển", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Diệp Anh

