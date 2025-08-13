Loạt ưu đãi khi mua vé Liên minh huyền thoại châu Á LCP

Đà NẵngCác combo vé thiết kế như một trải nghiệm trọn gói từ ghế ngồi, quà lưu niệm, đến cơ hội tiếp xúc với các tuyển thủ Liên minh huyền thoại (LMHT) nổi tiếng khu vực.

Vòng chung kết Liên minh huyền thoại khu vực châu Á - Thái Bình Dương League of Legends Championship Pacific (LCP) 2025 tổ chức tại Đà Nẵng vừa công bố giá vé chính thức cho người hâm mộ Việt Nam. Ban tổ chức cũng hé lộ những ưu đãi như giảm từ 10-20% khi mua combo vé 2 ngày xem trọn vẹn giải đấu kèm quà tặng.

Cup dành cho nhà vô địch LCP 2025. Ảnh: Riot

Combo sẽ được chia thành nhiều gói như Thách đấu, Đại cao thủ... Giá vé thấp nhất là 199.000 đồng, cao nhất 1,29 triệu đồng khi mua vé một ngày. Mỗi combo đều bao gồm quà tặng độc quyền như áo T-shirt, mũ, túi canvas, lanyard đeo thẻ, pin và các vật phẩm lưu niệm của giải. Người hâm mộ vừa được trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện, đồng thời sở hữu những quà tặng thiết kế độc quyền của kỳ LCP đầu tiên tại Việt Nam.

Hạng vé cao cấp nhất "Thách đấu" dành cho fan muốn tận hưởng sự kiện ở mức "không khoảng cách" với sân khấu. Vé có vị trí ngồi đẹp nhất ngay trung tâm, sát sân khấu, có khu vực check-in và lối đi riêng. Fan còn có cơ hội ngồi cùng khu vực với các KOLs, streamer nổi tiếng, có bóng đập để tạo hiệu ứng cổ vũ trực tiếp.

Các quà tặng cho người mua vé LCP 2025. Ảnh: BTC

20 khán giả đầu tiên mua Combo 2 ngày hạng Thách đấu sẽ nhận quyền lợi đặc biệt - tham quan hậu trường và giao lưu trực tiếp với tuyển thủ. Đây là cơ hội để tiếp cận khu vực backstage, nơi thường chỉ dành cho ban tổ chức, tuyển thủ và đội ngũ kỹ thuật.

Ngoài combo vé, người hâm mộ có thể mua vật phẩm độc quyền của Riot Games - những sản phẩm vốn chỉ xuất hiện giới hạn tại một số giải quốc tế. Việc lần đầu mang các vật phẩm này đến Việt Nam giúp tăng sức hút cho sự kiện, đồng thời tạo điểm nhấn cho khu vực fan zone bên ngoài sân đấu. "Sự kết hợp giữa quà chính thức của giải LCP và Riot độc quyền biến sự kiện này thành một lễ hội, nơi fan vừa xem trận đấu, vừa sưu tầm những món đồ hiếm có để đánh dấu sự hiện diện của mình", đại diện Ban tổ chức LCP cho biết.

Vé LCP 2025 sẽ chính thức mở bán từ ngày 15/8, giới hạn trong 2 tuần. Ban tổ chức khuyến cáo vé có thể hết sớm do sức nóng của sự kiện LMHT lớn nhất Việt Nam. Tại các giải đấu quốc tế trước đây nhóm vé Thách đấu và Đại cao thủ thường hết chỗ sau vài ngày mở bán.

GAM là đại diện được kỳ vọng nhất của Việt Nam tại LCP 2025. Ảnh: GAM

League of Legends Championship Pacific (LCP) là giải đấu mới được Riot Games tổ chức từ đầu năm 2025, sáp nhập các khu vực Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Australia để tranh suất tham dự các giải đấu quốc tế trong năm. Việc thống nhất này giúp nâng cao chất lượng giải đấu, tạo điều kiện cho các đội tuyển đến từ những nền LMHT nhỏ hơn được thi đấu ở cấp độ khu vực xuyên quốc gia.

LCP 2025 quy tụ 8 đội tuyển: CTBC Flying Oyster, Fukuoka SoftBank HAWKS Gaming, GAM Esports, PSG Talon; cùng với đó là các khách mời Team Secret Whales, MGN Viking Esports, DetonatioN FocusMe, The Chiefs Esports Club.

Vòng loại và phân hạng diễn ra từ ngày 26/7. Vòng chung kết với sự góp mặt của các đội tuyển mạnh nhất diễn ra trong 2 ngày 20-21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Linh Lam