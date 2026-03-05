Loạt ưu đãi của xe máy điện VinFast Viper trước 15/3

VinFast mở đặt cọc Viper kèm ưu đãi giảm 8% giá bán, tặng 100% lệ phí trước bạ, giảm 1 triệu đồng khi đặt cọc ngày 1-15/3.

Xe máy điện Viper được VinFast mở đặt cọc đầu tháng 3, đi kèm hai tuỳ chọn không pin giá 39,9 triệu đồng và kèm pin giá 45,5 triệu đồng. Trong 15 ngày đầu tháng này, hãng giảm 1 triệu đồng cho người dùng tiên phong đặt cọc.

Thiết kế xe máy điện VinFast Viper. Ảnh: VinFast

Cùng các mẫu xe máy điện VinFast khác, Viper được giảm 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe. Sau ưu đãi, giá lăn bánh của Viper có thể từ khoảng 37 triệu đồng. Với người dùng trả góp, hãng đưa phương án trả góp 0 đồng vốn đối ứng, đi kèm lãi suất ưu đãi. Xe được bảo hành 6 năm và bộ pin LFP nhận mức bảo hành đến 8 năm, không giới hạn số km.

Anh Lê Văn Hoàng (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) đặt cọc chiếc VinFast Viper qua website trong ngày đầu mở bán cho biết, chiếc xe điện mang thiết kế thể thao, cá tính và trang bị nhiều công nghệ hiện đại trong phân khúc.

Theo hãng công bố, Viper có màn hình màu TFT, chìa khoá thông minh tích hợp tính năng tìm xe trong bãi đỗ. Đèn chiếu sáng LED. Không gian cốp vẫn đáp ứng nhu cầu cá nhân khi lắp 2 pin. Giảm xóc trước dạng ống lồng, trong khi giảm xóc đôi phía sau có bình dầu phụ. Một chuyên gia lĩnh vực xe hai bánh cho biết, Viper là mẫu xe máy điện phổ thông đầu tiên trên thị trường trang bị giảm xóc sau có bình dầu phụ, hứa hẹn khả năng di chuyển êm ái.

Xe trang bị giảm xóc sau dạng đôi, có bình dầu phụ. Ảnh: VinFast

"Các dòng xe máy điện VinFast tạo cảm giác thân thiện, dễ sử dụng và chính sách bảo hành cao nhất thị trường nên tôi quyết định đặt mua khi Viper ra mắt", anh Văn Hoàng nói, thêm rằng trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, nhiều người dùng cũng chia sẻ thông tin việc đặt cọc sớm để hưởng ưu đãi.

Anh Văn Tuấn (30 tuổi, chuyên viên công nghệ ở TP HCM) đặt mua Viper phiên bản thuê pin cho biết, người dùng đô thị có thể sạc hoặc đổi pin thuận tiện hơn, thông qua hệ sinh thái V-Green. "Chi phí thuê pin phải chăng trong khi việc đổi pin thuận tiện, không phải xếp hàng hay chờ đợi nên tôi quyết định đặt mua", anh Tuấn cho biết. Theo anh, ngoài việc đổi pin, anh cũng được tư vấn tuỳ chọn mua pin, được đổi miễn phí đến 20 lần một tháng, tương đương quãng đường tối thiểu 800 km một tháng, đến hết 30/6/2028.

Một trạm đổi pin dành cho xe máy điện VinFast của V-Green. Ảnh: VinFast

Hiện, người dùng mua xe máy điện VinFast trong tháng 3 sẽ tham gia chương trình "Nhân đôi lộc Tết – Mua xe trúng xe", cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ôtô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand. Theo hãng, tổng giá trị của chương trình là hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 7-8/3 tại TP HCM, VinFast tổ chức chuỗi sự kiện "đổi xăng lấy điện" ở Lotte Mart Cộng Hoà (phường Bảy Hiền), giúp người dùng tiếp cận các dòng xe mới nhất của hãng, đi kèm các tư vấn, ưu đãi khi đổi xe xăng, mua xe điện.

Quang Anh