Loạt ưu đãi cho nhà thấp tầng Vinhomes Golden City

Dự án Vinhomes Golden City tại Dương Kinh (Hải Phòng) triển khai nhiều chính sách tài chính dịp đầu năm, gồm chiết khấu thanh toán sớm, hỗ trợ vay vốn và ưu đãi cho khách nhận nhà sớm.

Sáng 25/1, sự kiện giới thiệu dự án Vinhomes Golden City diễn ra tại Dương Kinh, thu hút người tham dự đến từ Hà Nội cùng một số tỉnh phía Bắc. Chương trình được tổ chức theo hình thức trải nghiệm không gian quy hoạch, kiến trúc và định hướng phát triển đô thị của khu vực phía Nam thành phố.

Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng tham dự. Ảnh: Vinhomes

Tại sự kiện, đại diện đơn vị phát triển trình bày kế hoạch đầu tư dài hạn cũng như bối cảnh hạ tầng đang hình thành quanh khu vực. Hoạt động tư vấn trực tiếp được bố trí song song, giúp khách tham dự tiếp cận thông tin về thiết kế sản phẩm, tiến độ xây dựng và cấu trúc tiện ích trong khu đô thị.

Một trong những nội dung được quan tâm là mặt bằng giá nhà thấp tầng của dự án được công bố ở mức 5-6 tỷ đồng mỗi căn. So với chi phí sở hữu căn hộ tại các quận nội đô Hà Nội hoặc khu trung tâm Hải Phòng, mức này được cho là mở ra nhiều lựa chọn cho nhóm khách hàng.

Chuyên viên kinh doanh tư vấn cho khách hàng tại sự kiện. Ảnh: Vinhomes

Chị Thu Minh (48 tuổi, Hà Nội) cho biết, với khoảng 5 tỷ, chị chỉ có thể sở hữu được một căn hộ diện tích nhỏ tại trung tâm Hà Nội, Hải Phòng. Trong khi đó, cùng tầm tài chính, phương án nhà liền kề hoặc biệt thự trong Vinhomes Golden City tạo cảm giác chủ động hơn về diện tích sinh hoạt và khả năng khai thác kinh doanh.

Chính sách bán hàng áp dụng dịp này tập trung vào hỗ trợ dòng tiền. Khách thanh toán sớm được chiết khấu 7,5% giá bán. Với người sử dụng đòn bẩy tài chính, dự án triển khai gói vay tối đa 80% giá trị tài sản, lãi suất 0% trong 36 tháng. Khoảng thời gian ưu đãi kéo dài ba năm được xem là yếu tố giúp giảm áp lực chi phí ban đầu, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng lãi suất có xu hướng biến động.

Vinhomes Golden City được phát triển theo mô hình all-in-one với mật độ xây dựng 27%. Ảnh: Vinhomes

Song song đó, chương trình "Phú quý đón Tân niên - Thịnh vượng mừng tân gia" dành cho khách nhận nhà sớm đưa ra mức ưu đãi bổ sung, lần lượt 4,5% cho nhà liền kề và 5,5% đối với biệt thự song lập, đơn lập. Cách chính sách hướng tới nhóm người mua để ở, đồng thời tạo điều kiện cho những trường hợp có kế hoạch kinh doanh hoặc cho thuê ngay sau khi bàn giao.

"So với chung cư, nhà thấp tầng mang lại không gian sống thuận tiện hơn, đồng thời dễ khai thác kinh doanh hoặc cho thuê. Đặc biệt, tài sản gắn với đất luôn có biên độ tăng giá tốt hơn trong dài hạn", anh Nguyễn Toàn, nhà đầu tư từ Hà Nội nói.

Nhà ở thấp tầng tại dự án thừa hưởng chuỗi tiện ích của khu đô thị. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Golden City được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, mật độ xây dựng khoảng 27%. Dự án giới thiệu hệ thống tiện ích nội khu quy mô lớn, trong đó diện tích cây xanh và mặt nước chiếm 41 ha. Theo đơn vị phát triển, cấu trúc này nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu cư trú, thương mại và dịch vụ trong cùng một không gian.

Một số khách hàng tham dự sự kiện cho biết, việc tham gia mua sớm giúp họ mở rộng lựa chọn, nhất là khi nguồn cung thấp tầng trong các khu đô thị quy hoạch đồng bộ tại khu vực trung tâm mới của Hải Phòng còn hạn chế.

Song Anh