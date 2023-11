Loạt ưu đãi cho người mua Flamingo Ibiza Hải Tiến dịp cuối năm

Thanh HóaĐầu tư ban đầu với 15% giá trị hợp đồng đến khi nhận bàn giao biệt thự, người mua có thể nhận tổng giá trị chiết khấu và ưu đãi lên đến 40%.

Theo công bố của chủ đầu tư Flamingo Holdings, với mức đầu tư ban đầu 15% giá trị hợp đồng, khách hàng có thể nhận ngay biệt thự trong thành phố thương mại, du lịch bên bờ biển Hải Tiến.

Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng; hỗ trợ kinh doanh bằng tiền mặt lên đến 7% một năm. Những khách hàng lựa chọn phương án không vay vốn sẽ được chiết khấu 5,5% (trước VAT) trên tổng giá trị hợp đồng mua bán.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn hưởng chính sách chiết khấu 12% một năm trên dòng tiền và số ngày thanh toán trước hạn cùng mức thu nhập đến trên 7% một năm từ việc tự kinh doanh vận hành khi mới thanh toán phần nhỏ giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ nhận 4 thẻ đặc quyền All In Passport Diamond và 5 đêm nghỉ để trải nghiệm hàng trăm tiện ích 5 sao trong hệ thống khu nghỉ dưỡng của chủ đầu tư Flamingo.

Các căn biệt thự đã hoàn thiện xong mặt ngoài tại Flamingo Ibiza Hải Tiến. Ảnh: Flamingo

Dịp này, chủ đầu tư đưa ra loạt ưu đãi nhằm giảm gánh nặng tài chính cho chủ sở hữu với các gói hỗ trợ lãi suất trong 18 tháng. Chính sách áp dụng với khách mua các sản phẩm biệt thự (mini hotel), shophouse, shophouse - Ibiza party resort. Chương trình hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm của chủ đầu tư sẽ tư vấn thiết kế nội thất phù hợp định hướng và loại hình kinh doanh của chủ sở hữu; đồng thời giới thiệu các đơn vị thi công, cung cấp trang thiết bị uy tín.

Flamingo Holdings cũng cam kết đồng hành chủ sở hữu vận hành và kinh doanh sản phẩm. Với các sản phẩm thấp tầng và biệt thự trên cao, Flamingo Holdings áp dụng chương trình On The Go hỗ trợ khách hàng tự kinh doanh. Dự kiến quý I/2024, đơn vị này sẽ ra mắt nền tảng công nghệ hỗ trợ chủ sở hữu trong kinh doanh - vận hành căn hộ nghỉ dưỡng.

Chủ đầu tư áp dụng chương trình chiết khấu đến 50% cho du khách sử dụng các dịch vụ onsen, bể bơi bốn mùa, gym, spa, dịch vụ bãi biển, ẩm thực, xe điện... khi đăng ký qua On The Go.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ cộng đồng kinh doanh của chủ đầu tư cũng sẽ thiết lập khoảng giá thuê kinh doanh và phòng nghỉ phổ thông tại khu vực, đồng thời làm việc và ký hợp đồng hợp tác với hàng trăm đại lý du lịch, lữ hành trực tiếp và trực tuyến trong cả nước để giới thiệu về sản phẩm kinh doanh.

"Nhằm thu hút khách du lịch, giúp họ những trải nghiệm trọn vẹn tại dự án, tăng hiệu quả hoạt động tự doanh của các chủ sở hữu, chúng tôi lập phương án hỗ trợ trong thời gian đầu kinh doanh", chủ đầu tư cho biết. Nhiều chương trình ưu đãi được áp dụng như miễn phí vé vào cửa tại các công viên, điểm check-in, công viên vui chơi giải trí, bảo tàng kem và kẹo ngọt...; chiết khấu cho du khách sử dụng các dịch vụ tại trung tâm nghỉ dưỡng.

Phối cảnh bãi biển Hải Tiến trong xanh, thu hút đông đảo khách du lịch đến dự án. Ảnh: Flamingo

Giới quan sát đánh giá, loạt giải pháp ưu đãi, kích cầu của Flamingo Holdings sẽ góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản miền Bắc dịp cuối năm.

Anh Bùi Xuân Mạnh - nhân viên kinh doanh một sàn giao dịch bất động sản ở TP Thanh Hóa cho biết, Flamingo Ibiza Hải Tiến là một trong những dự án có thanh khoản tốt trên thị trường hiện nay. "Những chính sách mới được chủ đầu tư tung ra thị trường sẽ khiến dự án kích thích nhà đầu tư, bên cạnh những ưu thế từ vị trí đắc địa trong khu du lịch, giao thông thuận tiện, sản phẩm độc đáo, hệ thống tiện ích đa dạng đủ sức thu hút và giữ chân du khách", anh Mạnh nói.

Nằm ở ven biển Hải Tiến với phong cảnh đẹp, vị trí "mặt hướng thủy, lưng tựa núi", dự án dần hiện hữu với những dãy phố rực rỡ sắc màu. Xây dựng theo trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest In The Sky và Flamingo Art of Colour Design, dự án mang sắc thái tươi mới, trẻ trung, năng động của một địa điểm vui chơi, tiệc tùng.

Theo đó, mỗi cung đường, mái nhà, thảm hoa và tiện ích đều rực rỡ sắc màu. Các căn villa cao cấp, villa shop được thiết kế đa công năng, có thể sử dụng linh hoạt các tầng theo nhu cầu, vừa ở, làm văn phòng, cửa hàng, spa chăm sóc sắc đẹp, làm nail... hoặc kinh doanh lưu trú.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư cho biết, loạt tiện ích sẽ được đưa vào sử dụng như trung tâm nghỉ dưỡng bốn mùa, tắm khoáng nóng onsen Nhật Bản, bảo tàng kem và kẹo ngọt, Flamingo Ibiza Party Resort - sky bar, bể bơi vô cực; quảng trường ánh sáng, quảng trường sắc màu, những con đường hạnh phúc... "Đây sẽ là những điểm check-in không thể bỏ lỡ khi du khách đến Thanh Hóa", chủ đầu tư kỳ vọng.

Đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách khi tới Flamingo Ibiza Hải Tiến, chủ đầu tư rót vốn thiết kế, thi công nâng cấp toàn bộ khu vực công cộng như nhà đón tiếp, khách sạn, bãi xe, toàn bộ các vỉa hè trong thành phố..., biến tất cả trở thành những điểm check-in đặc sắc.

Bên cạnh đó, loạt công viên giải trí cũng sẽ sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các lễ hội sẽ được tổ chức, với mục tiêu biến nơi đây trở thành thành phố của điểm đến, quần thể du lịch sôi động phía Bắc.

Chuỗi lễ hội tổ chức trong dự án sẽ thu hút du khách. Ảnh: Flamingo

Dự án được giới chuyên gia đánh giá cao qua hàng loạt giải thưởng như Giải thưởng bất động sản quốc tế IPA cho hạng mục Kiến trúc xuất sắc nhất; Top 10 dự án bất động sản du lịch tiềm năng. Trước đó, Flamingo cũng khẳng định được uy tín khi những dự án trước đó của chủ đầu tư này như Flamingo Đại Lải, Flamingo Cát Bà cũng thu hút khách, có tiềm năng tăng trưởng.

Cùng với tiềm năng phát triển du lịch của Hải Tiến, đủ sức đón hàng triệu du khách mỗi năm, Flamingo Ibiza Hải Tiến hứa hẹn là sản phẩm đầu tư tiềm năng, mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư. "Lượng khách du lịch đến đây ngày càng lớn sẽ mang về nguồn tài chính ổn định cho chủ sở hữu biệt thự", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Chủ đầu tư kỳ vọng trong tương lai, khi thị trường bất động sản đang dần ổn định, Flamingo Ibiza Hải Tiến sẽ góp phần thay đổi bộ mặt địa phương, giúp bất động sản nơi đây cất cánh.

Hoài Phong