Loạt ưu đãi cho hộ kinh doanh khi sử dụng VPBank CommCredit

Hộ kinh doanh được miễn phí chọn tài khoản số đẹp, phí thường niên, sử dụng loa thông báo biến động số dư, công cụ quản lý dòng tiền, hoàn tiền, ưu đãi vốn… khi tham gia hệ sinh thái VPBank CommCredit.

Từ ngày 1/3, theo Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước, tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh phải mở và sử dụng đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quy định này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình minh bạch hóa dòng tiền và quản lý tài khoản thanh toán.

Song song, theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1, hai nhóm hộ kinh doanh gồm nhóm có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng mỗi năm và nhóm có doanh thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng riêng cho hoạt động kinh doanh. Việc tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh vì thế trở thành yêu cầu phổ biến, thay vì lựa chọn linh hoạt như trước.

Trước thời điểm các quy định có hiệu lực, không ít hộ kinh doanh vẫn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng, khiến dòng tiền kinh doanh và chi tiêu cá nhân đan xen. Thực tế này gây khó khăn trong việc đối chiếu doanh thu, làm việc với cơ quan thuế cũng như theo dõi hiệu quả kinh doanh.

Đón đầu xu hướng chuẩn hóa hoạt động hộ kinh doanh, từ năm 2025, VPBank triển khai hệ sinh thái tài chính VPBank CommCredit dành riêng cho phân khúc này. Bộ giải pháp bao gồm tài khoản thanh toán, công cụ quản trị dòng tiền, thẻ thanh toán và tín dụng, được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng tuân thủ các quy định mới, đồng thời tối ưu vận hành.

Với tài khoản hộ kinh doanh, khách hàng được miễn phí lựa chọn tài khoản số đẹp, sử dụng loa Soundbox thông báo biến động số dư và hưởng chương trình hoàn tiền đến 400.000 đồng khi mở thẻ. Đặc biệt, chủ thẻ ghi nợ quốc tế VPBank CommCredit được miễn phí thường niên năm đầu, với mức hoàn tiền tối đa 9,6 triệu đồng mỗi năm.

Ngân hàng triển khai nhiều ưu đãi cho hộ kinh doanh. Ảnh: VPBank

Ngân hàng cũng triển khai ưu đãi cho khách hàng mở đồng thời tài khoản cá nhân và tài khoản hộ kinh doanh. Theo đó, khách hàng cá nhân hiện hữu khi mở thêm tài khoản hộ kinh doanh nhận 50.000 điểm LynkiD; mở mới đồng thời hai loại tài khoản nhận 70.000 điểm. Ngoài ra, cơ chế thưởng theo mức tăng số dư CASA bình quân tài khoản hộ kinh doanh được áp dụng, với điểm thưởng tương ứng cho mỗi 10 triệu đồng số dư tăng thêm, quy đổi tương đương lợi suất khoảng 1,3% một năm.

Ở mảng thanh toán và quản trị, tài khoản hộ kinh doanh được kết nối với các công cụ bán hàng và phần mềm kế toán. Khách hàng có thể thực hiện quyết toán thuế trên hệ thống eTAX thông qua ứng dụng VPBank NEO kết nối phần mềm Misa. Nền tảng Shop Thịnh Vượng hỗ trợ theo dõi doanh thu, chi phí theo thời gian thực. Phần tiền nhàn rỗi trong tài khoản có thể tham gia sản phẩm Super Sinh Lời với lợi suất đến 6% một năm.

Với nhu cầu chi tiêu và mở rộng kinh doanh, thẻ tín dụng CommCredit có hạn mức tối đa 500 triệu đồng, thời gian miễn lãi đến 55 ngày. Chính sách hoàn tiền tối đa 18 triệu đồng mỗi năm áp dụng cho các hạng mục như quảng cáo, du lịch và thanh toán hóa đơn, những khoản chi phổ biến của hộ kinh doanh.

Về vốn, VPBank cung cấp gói vay tín chấp cho hộ kinh doanh với hạn mức đến 2 tỷ đồng, lãi suất từ 18% một năm, giải ngân nhanh. Hồ sơ chứng minh thu nhập được chấp nhận linh hoạt, gồm sao kê ngân hàng, chứng từ tài sản hoặc tờ khai doanh thu đóng thuế VAT. Với phương án vay thế chấp sản xuất kinh doanh, hạn mức tối đa 20 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng, lãi suất từ 5,29% một năm và lịch trả nợ linh hoạt theo dòng tiền. Cấu trúc sản phẩm được thiết kế phù hợp với đặc thù quy mô và chu kỳ kinh doanh của từng hộ.

Theo đại diện VPBank, việc chuẩn hóa tài khoản hộ kinh doanh là bước đi tất yếu trong bối cảnh cơ quan quản lý đẩy mạnh minh bạch hóa và số hóa dữ liệu thuế. Những hộ kinh doanh chủ động chuyển đổi sớm sẽ thuận lợi hơn trong kiểm soát dòng tiền, tiếp cận tín dụng và xây dựng uy tín với đối tác.

"Bộ giải pháp của VPBank đặt trọng tâm vào ba yếu tố: tuân thủ đúng quy định, tối ưu vận hành và gia tăng giá trị tài chính. Khi dòng tiền được tách bạch, doanh thu được ghi nhận minh bạch và các công cụ thanh toán, tín dụng được tích hợp trong một hệ sinh thái, chủ hộ có thể tập trung nhiều hơn cho chiến lược phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường", đại diện VPBank chia sẻ.

Trong khuôn khổ chiến dịch triển khai trên toàn quốc, VPBank đồng loạt ra quân từ ngày 26/2 với chuỗi hoạt động, mở đầu là chương trình "Thần tài phát lộc" tại chi nhánh Hội sở, roadshow trên nhiều tuyến phố trung tâm. Song song, đội ngũ kinh doanh trực tiếp đến các chợ trọng điểm như Chợ Hôm (Hà Nội), Chợ Bình Tây và Chợ Tân Định (TP HCM), cũng như các khu dân cư, nhằm tư vấn, hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản và tiếp cận giải pháp tài chính phù hợp với lộ trình mới.

(Nguồn: VPBank)