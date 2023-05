Loạt TV, máy chiếu giảm giá mùa SEA Games

Hàng loạt sản phẩm như TV, loa công suất lớn, máy chiếu giảm giá đến 50% tại CellphoneS trong dịp SEA Games 32.

Hàng loạt mẫu TV từ các thương hiệu lớn như Xiaomi, Samsung, Toshiba đang có giá bán giảm trong dịp SEA Games. Có thể kể đến như mẫu Xiaomi P1 43 và 55 inch dùng tấm nền LCD LED-backlit, độ phân giải 4K, công nghệ âm thanh Dolby Audio có giá giảm còn từ 5,79 triệu đồng. Mẫu Xiaomi A2 32 inch màn hình mỏng giá còn 3,59 triệu đồng. Smart T V Samsung Crystal 4K 75 inch có giá 18,99 triệu đồng. Sản phẩm TV Toshiba 55 inch 4K HDR có giá 8, 99 triệu đồng. Mẫu smart TV 43 inch của Coocaa được bán với giá khoảng 3,8 triệu đồng.

Không chỉ TV, máy chiếu cũng có giá được điều chỉnh. Các thiết bị máy chiếu như Samsung The Frestyle 100 inch giảm còn 12,59 triệu đồng, máy chiếu mini Asus Zenbeam Latte L1 giá 3,99 triệu đồng, máy chiếu Beecube X2 Max Gen3 FHD đang bán chạy tại CellphoneS giá 3,59 triệu đồng.

Khách hàng tham khảo TV tại cửa hàng CellphoneS. Ảnh: CellphoneS

Ngoài giảm giá sản phẩm, trong dịp SEA Games , người dùng còn được tham gia minigame trúng voucher giảm giá các sản phẩm. Nhiều thiết bị được điều chỉnh giá mạnh, bán với số lượng có hạn như: máy chiếu Wanbo T4 FullHD giá 2,99 triệu đồng, smart TV giá rẻ Cooca 32 inch HD giá 2,49 triệu đồng hay TV thông minh Samsung Crystal 4K 55 inch giá còn 9,99 triệu đồng. Chương trình ưu đãi tại CellphoneS áp dụng đến hết 14/5.

Đại diện chuỗi cửa hàng cho biết đây là chương trình ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức thể thao của người dân. Chương trình chủ yếu áp dụng cho các thiết bị nghe nhìn. Đại diện CellphoneS kỳ vọng khuyến mãi giúp người dùng tiếp cận các thiết bị với giá hợp lý, kích cầu tiêu dùng trong dịp hè.

TV là mảng kinh doanh mới của CellphoneS, bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2022. Đơn vị chủ yếu bán sản phẩm TV chủ lực thuộc các thương hiệu lớn như Samsung với các dòng The Serif, The Sero, The Frame, LG với StanbyME, Sony, Xiaomi, Coocaa. Trong đó, đơn vị này tập trung vào phân khúc 10-18 triệu đồng, vốn có sức mua lớn, dễ tiếp cận với khách hàng.

Các thiết bị loa âm thanh đang giảm giá dịp SEA Games. Ảnh: CellphoneS

CellphoneS hiện tiếp tục mở rộng cửa hàng có không gian lớn và đi đến các tỉnh thành phố trong cả nước. Đơn vị triển khai nhiều chương trình như giao hàng miễn phí, hỗ trợ khách hàng cài đặt sản phẩm, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, bảo hành tận nhà với TV, chế độ bảo hành đến hai năm.

CellphoneS là một trong những chuỗi bán lẻ công nghệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam với hơn 115 cửa hàng ở 27 tỉnh thành trên toàn quốc. Đơn vị chuyên cung cấp các mẫu smartphone, laptop, tablet, loa, từ các thương hiệu nổi tiếng như Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi cùng nhiều phụ kiện, đồ dùng smarthome. Đơn vị hỗ trợ miễn phí giao hàng tận nơi, thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán online thông qua website.

Hoài Phương