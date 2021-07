Loạt TV cao cấp nhất 2021

Samsung NEO QLED 4K (35 triệu đồng - 119 triệu đồng)

Samsung cũng mang về Việt Nam dòng QLED 4K với mức giá dễ chịu hơn so với dòng 8K. QNED 4K gồm có 2 model: QN90A, QN85A kích thước từ 50 inch đến 85 inch. Dòng QLED 4K vẫn thừa hưởng thiết kế và công nghệ màn hình giống đàn anh QLED 8K, nhưng độ phân giải thấp hơn. Chip xử lý cũng chỉ nâng cấp hình ảnh lên mức tối đa 4K. Công nghệ âm thanh vẫn chỉ là Object Tracking Sound giống năm ngoái thay vì bản Pro mới nhất. Bên cạnh thiết kế vô cực, Infinity One giúp màn hình gần như không viền, TV cũng mỏng hơn nhờ đèn nền Quantum Mini Led. Sản phẩm đi kèm Slim One Connect Box, một hệ thống quản lý cáp gắn ở mặt sau của TV.

Dòng TV Neo QLED trang bị 2 tính năng dành cho chơi game, gồm Ultrawide Gameview giúp TV hiển thị theo tỷ lệ 21:9 hoặc 32:9 cho tầm nhìn rộng hơn. Ngoài ra, Samsung cũng tích hợp Microsoft Office 365 cho TV, người dùng có thể truy cập dữ liệu từ cloud mà không cần kết nối PC; bên cạnh Samsung DeX kết nối với smartphone hay máy tính bảng, Samsung Health hỗ trợ tập thể dục và Google Duo để gọi video call từ TV.