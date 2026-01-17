Loạt TV 65 inch chạy Google TV giá tốt

Các mẫu TV từ Sony, Xiaomi, K-Elec, TCL hay Coocaa có kích thước 65 inch, chạy Google TV điều khiển giọng nói tiếng Việt.

Trừ Samsung và LG sử dụng hệ điều hành TV riêng, hầu hết hãng TV còn lại trên thị trường đều dùng nền tảng của Google, mới nhất là Google TV (thay thế Android TV trước đây). Hệ điều hành này có ưu điểm về phần mềm đa dạng so với webOS hay Tizen, giao diện tối giản dễ sử dụng và có khả năng liên thông tốt trong hệ sinh thái của Google, điện thoại Android.

Tại Việt Nam, Google TV có ưu thế lớn so với hai hệ điều hành còn lại khi hỗ trợ tìm kiếm, ra lệnh giọng nói bằng tiếng Việt tốt hơn, nhận diện giọng vùng miền chính xác hơn. Việc cài được ứng dụng bên ngoài cũng là điểm cộng giúp nhiều người dùng chọn Google TV.

Sony Bravia 2 II 65 inch UHD K-65S20M2

Sony Bravia 2 II 65 inch UHD K-65S20M2.

Là model mới nhất của Sony ra mắt nửa cuối 2025 thuộc dòng Bravia 2 II giá tốt, K-65S20M2 chạy hệ điều hành Google TV với đầy đủ tính năng, tích hợp micro trên thân TV giúp người dùng ra lệnh trực tiếp bằng giọng nói mà không cần điều khiển. Model này sử dụng công nghệ đèn nền LED, tấm nền LCD với độ phân giải 4K, cỡ 65 inch. Các công nghệ hình ảnh của TV gồm 4K X-Reality Pro, giảm nhòe hình ảnh với Motionflow XR 200, công nghệ âm thanh Dolby Atmos & DTS Digital Surround tái tạo âm thanh vòm.

K-65S20M2 có giá chính hãng 21 triệu đồng nhưng người dùng có thể mua tại một số cửa hàng điện máy với 16-18 triệu đồng.

K-Elec QLED 65QL990VSB

K-Elec QLED 65QL990VSB. Ảnh: Tuấn Hưng

K-Elec QLED 65QL990V65QL990VSB là dòng Google TV đầu tiên của K-Elec tại Việt Nam. Model này cũng sử dụng công nghệ QLED với ưu điểm màu sắc rực rỡ hơn so với tấm nền thông thường, bên cạnh các công nghệ khác như HDR10, HLG.

Điểm nổi bật của TV từ K-Elec là hệ thống loa thanh (soundbar) đặt dưới TV thay vì tích hợp bên trong như truyền thống. So về kích thước, phần loa nhỏ bằng một nửa so với các mẫu loa thanh bán rời tầm giá phổ thông trên 10 triệu đồng. Loa được gắn cố định dưới thân TV và có thể điều khiển cài đặt, âm lượng như loa tích hợp thông thường.

Phiên bản 65 inch 65QL990VSB có giá 16,9 triệu đồng.

Xiaomi A Pro 4K 65 inch QLED 2026

Xiaomi A Pro 4K 65 inch QLED 2026. Ảnh: Tuấn Hưng

A Pro là dòng TV chủ lực của Xiaomi trong năm 2025 và đầu 2026 với đa dạng kích thước và đều có công nghệ QLED cho hình ảnh màu sắc rực rỡ hơn so với tấm nền thông thường. Model này cũng hỗ trợ HDR 10+ tự điều chỉnh độ tương phản, màu sắc theo phân cảnh. Tần số quét 120 Hz cho trải nghiệm tốt hơn khi xem phim hành động hoặc kết nối máy chơi game.

So với các mẫu TV Xiaomi nội địa trên thị trường, A và A Pro chính hãng có lợi thế chạy hệ điều hành Google TV 14.0 mới, hỗ trợ đầy đủ tính năng, cài sẵn Netflix, YouTube, kho ứng dụng Play Store. Ngoài ra, tính năng điều khiển, tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt qua Google Assistant cũng có sẵn trên tất cả phiên bản.

Xiaomi A Pro 4K 55 inch QLED 2026 có nhiều phiên bản kích thước gồm 32, 43, 55, 65 và 75 inch. Model 65 inch có giá hơn 13 triệu đồng.

Coocaa Google TV Frame+ Pro L75

Coocaa Google TV Frame+ Pro L75.

Dòng TV khung tranh mới của Coocaa nổi bật với kiểu dáng siêu mỏng 29,4 mm có thể treo tường. Đây là lựa chọn giá rẻ hơn với triết lý thiết kế tương tự dòng The Frame của Samsung. Sản phẩm có công nghệ QLED+ cho màu sắc rực rỡ, tần số quét 120 Hz và bộ hình ảnh tranh nghệ thuật riêng Art Time 2.0.

Frame+ Pro L75 chạy hệ điều hành Google TV với bộ nhớ trong 32 GB, RAM 2 GB, hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và hệ thống loa stereo công suất 20 W. Các tính năng đều hỗ trợ đầy đủ như tìm kiếm, ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt qua điều khiển, kho ứng dụng phong phú và dễ cài đặt các ứng dụng bên ngoài.

Phiên bản kích thước 65 inch có giá 15 triệu đồng trong khi bản 55 inch rẻ hơn là 11,2 triệu đồng.

TCL QD-Mini LED 65C6K

TCL QD-Mini LED 65C6K.

C6K là một trong những model nổi bật năm 2025 khi lần đầu giúp TV Mini LED về mức giá dưới 20 triệu đồng. Phiên bản 65 inch có giá 16 triệu đồng tại các siêu thị điện máy hoặc thậm chí rẻ hơn 2 triệu đồng ở các cửa hàng nhỏ lẻ.

C6K có 512 vùng làm tối độc lập, sử dụng tấm nền HVA, lớp chống chói Matte HVA mới và tần số quét cao so với tầm giá là 144 Hz. Ngoài ra, model này có hệ thống loa Onkyo 2.1 hỗ trợ Dolby Atmos, vi xử lý AiPQ Pro.

Tuấn Hưng