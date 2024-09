Loạt túi Tory Burch dàn sao diện tại show Xuân Hè 2025

Show diễn thời trang Tory Burch Xuân Hè 2025 biến sảnh nhà máy đường Domino "Skylight at the Refinery" thành sàn diễn hồ bơi. Tường và sàn lát gạch màu xanh nước biển, ẩn chứa thông điệp về sự chuẩn xác, tự do.

Các thiết kế trong BST lần này mang cảm hứng thể thao, tập trung tính thẩm mỹ nhiều hơn hiệu suất, trải dài từ giày dép đến trang phục. Trong đó, túi xách vẫn là phụ kiện được các sao Hollywood lẫn châu Á ưu ái diện lên thảm đỏ như diễn viên Michelle Williams, Jodie Turner-Smith, Elizabeth Olsen, Mindy Kaling, Yuqi...