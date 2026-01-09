Loạt trường học ở Hà Nội lùi giờ vào lớp vì trời rét

Nhiều trường tiểu học lùi giờ vào lớp 15-45 phút, trong ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Sáng 9/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiệt độ thực đo lúc 5h30 tại trạm Hà Đông, Hà Nội, là 9,5 độ C.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng sẽ chủ động cho học sinh nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến, nếu nhiệt độ dưới 10 độ C (áp dụng với trẻ mầm non, học sinh tiểu học) và dưới 7 độ C (với cấp THCS). Đồng thời, các trường phải có phương án đón và chăm sóc học sinh nếu phụ huynh có lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con ở nhà.

Từ 6h, chị Hà Phương, phụ huynh trường Tiểu học Yên Hòa, phường Yên Hòa, đã nhận thông báo lùi giờ vào lớp 45 phút, từ 7h45 xuống 8h30. Chị cho biết một số phụ huynh không thể lùi giờ đi làm nên vẫn đưa con tới theo giờ cũ; trường vẫn bố trí giáo viên đón và quản lý.

Cách làm này khiến chị Hà Phương an tâm, vì thấy buổi sáng dù có rét, song nhiệt độ buổi trưa lên tới khoảng 20 độ C. Việc cho nghỉ học có thể khiến phụ huynh hơi bị động để sắp xếp người trông con.

"Sáng nay tôi dậy sớm, kịp nắm bắt thông tin và đưa con đi muộn hơn, con cũng được ngủ thêm nửa tiếng", chị nói.

Trường Tiểu học Hữu Hòa, phường Đại Thanh, cũng lùi 30 phút giờ vào lớp, từ 8h xuống 8h30. Còn trường Tiểu học Trần Phú, phường Sơn Tây, không tổ chức sinh hoạt 15 phút đầu giờ, học sinh sẽ bắt đầu tiết 1 lúc 7h30.

Trước đó, trường Tiểu học Thanh Xuân Trung đã ra văn bản lùi giờ học trong hơn một tháng, từ 7/1 đến hết 13/2. Thời gian này, học sinh tới trường lúc 8h và 8h15 bắt đầu tiết 1, muộn hơn 15 phút so với hiện tại.

Trường cho biết sẽ có thông báo riêng những ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C trong cả ngày.

Các trường đều khuyến cáo học sinh mặc ấm, không bắt buộc mặc đồng phục trong những ngày trời rét; lưu ý phụ huynh cho con em ăn sáng đầy đủ, tăng cường dinh dưỡng, uống nước ấm...

Học sinh trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, xã Thanh Trì, tháng 2/2022. Ảnh: Phạm Chiểu

Theo hướng dẫn của Sở, với những trường tổ chức ăn bán trú, cần lưu ý bảo đảm thức ăn, nước uống nóng, chỗ nghỉ trưa đủ ấm cho học sinh. Trong những ngày rét đậm, rét hại, Sở yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời. Học sinh đến muộn vì thời tiết cần được linh hoạt giải quyết để vào học.

Miền Bắc rét đậm, rét hại từ đầu tuần, do nằm sâu trong khối không khí lạnh. Những ngày qua, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, núi cao dưới 5 độ, còn đồng bằng 9-12 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm, gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Thanh Hằng - Dương Tâm