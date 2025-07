Loạt trường học lấy 3 điểm mỗi môn vào lớp 10

Nhiều trường THPT ở Lai Châu, Quảng Ninh, Thanh Hóa... lấy điểm chuẩn dưới 10, tức khoảng 3 điểm/môn, có trường chỉ 0,8.

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên của cả nước như nhau. Đây là tổng điểm Toán, Văn và môn thứ ba không nhân hệ số, tối đa là 30.

Kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức hầu hết trong nửa đầu tháng 6. Nhiều nơi đã công bố điểm chuẩn.

Ba ngày trước, tỉnh Đăk Lăk (cũ) thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 với thí sinh dân tộc thiểu số là từ 3,5 đến 10,5 điểm; thí sinh thuộc nhóm dân tộc khác 2,5-19,5.

Trong đó, mức điểm chuẩn 2,5 ở trường THPT Hai Bà Trưng (thị xã Buôn Hồ cũ), tức khoảng 0,8 điểm mỗi môn. Ngoài ra, 11 trên 50 trường THPT có ngưỡng trúng tuyển dưới 5, như Krông Bông (2,75 điểm), Cao Bá Quát (3,75), Phan Đăng Lưu (3,75), Cư M'gar (4,5), Lê Hữu Trác (4,25)...; hàng chục trường lấy đầu vào dưới 10.

Có cùng mức điểm chuẩn 2,5 là THPT Nam Đàn 2, Nghệ An. Đây là ngưỡng trúng tuyển bổ sung (lần 2), được thông báo đầu tháng 7, giảm 7 điểm so với đợt 1. Cho đến nay, đây là mức điểm chuẩn lớp 10 thấp nhất cả nước.

Tại Lai Châu, trong 22 trường công lập không chuyên, THPT Dào San (huyện Phong Thổ cũ) dự kiến lấy điểm chuẩn 4,75, thấp nhất.

Quảng Ninh cũng có trường THPT Bình Liêu với ngưỡng trúng tuyển 4,6, Đông Triều 5,5, Hải Đảo 6,6.

Ở Quảng Nam (cũ), trong 48 trường THPT công lập không chuyên, 7 trường lấy điểm chuẩn dưới 10 là Duy Xuyên, Sào Nam, Nguyễn Duy Hiệu, Âu Cơ, Nguyễn Văn Trỗi, Khâm Đức, Huỳnh Thúc Kháng. Thấp nhất là trường THPT Khâm Đức, lấy 8,85 điểm cho ba môn.

Trong khi đó, 26/44 trường công ở Bình Định (cũ) có điểm chuẩn dưới mức 10. Thấp nhất là trường THPT Trần Quang Diệu lấy 5 điểm ba môn, học sinh đạt trung bình 1,6 điểm một môn đã đỗ.

Đồng Nai, Thanh Hóa, Thái Nguyên tương tự, đều có trường lấy điểm chuẩn 7,95-9,5 ở ba môn.

Học sinh Quảng Ninh thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Lý giải về điểm chuẩn thấp, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk, cho biết có hai lý do. Một là tỷ lệ học sinh được vào công lập của tỉnh cao, khoảng 80%. Hai là học sinh ở những trường lấy điểm chuẩn 2-4 chủ yếu là người dân tộc thiểu số, còn gặp nhiều khó khăn trong học tập.

Ở Nghệ An và Quảng Nam, điểm chuẩn lớp 10 thấp cũng đều là điều được dự báo. Sỡ dĩ, ở Nghệ An năm nay, số thí sinh thi lớp 10 là gần 40.000 em, giảm 5.000 so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu không thay đổi (32.000). Trong khi đó, Quảng Nam giảm 6.000 thí sinh, còn số suất học lớp 10 công lập tăng từ 80 lên 86%.

Điểm chuẩn thấp còn có thể do đây là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 theo chương trình mới, học sinh chưa quen cách ra đề, theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam.

Song, ông Nam cho rằng không nên đánh đồng điểm chuẩn của một trường với chất lượng học sinh đầu vào.

"Điểm chuẩn thấp không có nghĩa là lứa học sinh đó yếu hay trường có chất lượng thấp", ông nói. "Chúng tôi nhìn nhận trên điểm trung bình trúng tuyển của một trường, một số có điểm đầu vào khá tốt nhưng vì những em ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm thấp dẫn đến điểm chuẩn của trường thấp".

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đồng tình.

Thực tế, ở mức điểm chuẩn 2,5, trường THPT Nam Đàn 2 chỉ có một em. Còn điểm xét trung bình của các thí sinh trúng tuyển trường này là hơn 15 điểm. Xét toàn tỉnh Nghệ An, điểm trung bình các môn là Ngữ văn 7,17, Toán 5,66 và Ngoại ngữ 5,06.

Ở Đăk Lăk, bà Xuân nhìn nhận chất lượng giáo dục ở những trường lấy điểm chuẩn thấp cần được chú trọng hơn trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng chung của cả tỉnh.

Theo quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm nay, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp để tuyển sinh lớp 10. Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này được lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, nhưng không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp.

59/63 tỉnh, thành cũ tổ chức thi tuyển. Hầu hết chọn môn thứ ba là Tiếng Anh, trừ Hà Giang (cũ) chọn môn tích hợp là Lịch sử và Địa lý.

Nhóm xét tuyển là Cà Mau, Gia Lai, Vĩnh Long và Lâm Đồng, áp dụng với hệ đại trà, dựa vào điểm học bạ.

Hằng Lệ - Trần Hóa