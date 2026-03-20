Loạt trang phục gây tranh cãi của Lưu Diệc Phi

Hôm 10/3, Lưu Diệc Phi được mời tới dự show Louis Vuitton. Cô diện bộ váy chữ A với điểm nhấn là các chuỗi sequin khổng lồ. Theo phân tích dữ liệu từ nền tảng Lefty và Launchmetrics, sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi đã đem về hơn 8 triệu USD (210 tỷ đồng) giá trị truyền thông cho nhà mốt. Tuy nhiên, diện mạo của người đẹp Hoa ngữ lại gây tranh cãi. Nhiều ý kiến tỏ ra thất vọng, chê bộ cánh diêm dúa và lỗi thời, cách trang điểm và làm tóc tẻ nhạt. Một bộ phận người hâm mộ khác cho rằng bộ cánh trông đáng yêu, giúp cô trở nên khác biệt giữa dàn sao hạng A ở sự kiện. Ảnh: WWD