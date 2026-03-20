Loạt trang phục gây tranh cãi của Lưu Diệc Phi

Hôm 10/3, Lưu Diệc Phi được mời tới dự show Louis Vuitton. Cô diện bộ váy chữ A với điểm nhấn là các chuỗi sequin khổng lồ. Theo phân tích dữ liệu từ nền tảng Lefty và Launchmetrics, sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi đã đem về hơn 8 triệu USD (210 tỷ đồng) giá trị truyền thông cho nhà mốt. Tuy nhiên, diện mạo của người đẹp Hoa ngữ lại gây tranh cãi. Nhiều ý kiến tỏ ra thất vọng, chê bộ cánh diêm dúa và lỗi thời, cách trang điểm và làm tóc tẻ nhạt. Một bộ phận người hâm mộ khác cho rằng bộ cánh trông đáng yêu, giúp cô trở nên khác biệt giữa dàn sao hạng A ở sự kiện. Ảnh: WWD
Video: YouTube liuyifeifanclub
Diễn viên Trung Quốc từng nhiều lần gây bàn tán về trang phục. Ở sự kiện thời trang tháng 3/2024, cô mặc váy da, quần tất trắng và đội mũ tai bèo. Trên mạng xã hội, trong khi các fan gửi biểu tượng trái tim, khen cô xinh đẹp, một bộ phận khán giả nhận xét trang phục của cô không phù hợp. Họ viết: "Bộ cánh này hợp để livestream bán quần áo hoặc đi chơi hơn là dự sự kiện sang trọng", "Trông khá kỳ quặc", "Tại sao cô ấy lại đội mũ tai bèo khi đi tham dự một chương trình?". Ảnh: WWD
Dịp khác, Lưu Diệc Phi phối áo phông, gilet và chân váy với bề mặt vải xù xì tạo hiệu ứng như phiến đá. Nhiều người cho rằng lối mặc avant-garde không liên quan đến phong cách "thần tiên tỷ tỷ" - mong manh và nữ tính - của cô.
Đến dự một sự kiện tháng 10/2025, người đẹp phối áo khoác da và chân váy xòe bồng. Cô chọn kiểu tóc búi cao, mang bốt cổ thấp. Trên Instagram, đa số bình luận chê diễn viên mặc xấu. Nhiều bình luận nhận được hàng trăm lượt thích, thể hiện sự đồng tình, như: "Áo dành cho phụ nữ trung niên, trong khi váy thì dành cho tuổi teen", "Kiểu tóc thực sự lạc điệu. Nó chỉ hợp khi bạn mặc váy dạ hội", "Hãy chỉ cho tôi sự liên quan về mọi thứ trong bức hình này: áo, váy, giày, vòng cổ, kiểu tóc".
Trong một lần tới dự show Dior, Lưu Diệc Phi diện váy xuyên thấu và áo khoác da. Cô mặc quần jeans xanh bên trong, khiến tổng thể mất điểm. Khán giả cho rằng cô nên chọn quần màu nude.
Đầm họa tiết mang phong cách hội họa và quần legging chấm bi, tóc xoăn lọn nhỏ khiến Lưu Diệc Phi trông già hơn so với tuổi.
Váy dáng áo khoác bằng vải mỏng lấy cảm hứng từ trench coat được cho là khiến người mặc già và kém sang.
Người hâm mộ cho rằng stylist đã làm xấu hình ảnh của Lưu Diệc Phi khi cô chụp hình thời trang cho Vogue. Đa số nhận xét phong cách unisex, kiểu tóc nam tính, áo khoác độn vai quá khổ thể hiện sự mạnh mẽ, không phù hợp vẻ đẹp của ngôi sao. Ảnh: Vogue
Sao Mai
Ảnh: Pinterest