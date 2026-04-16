Loạt trạm xe buýt ở TP HCM bị chiếm dụng để buôn bán, đổ rác

Điểm dừng xe buýt ở số 486 trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình bị lấn chiếm bán nước, để đồ đạc của hàng quán gần đó. Phần thông tin hướng tuyến khuất trong lùm cây, thành nơi treo đồ.
Trạm này là điểm đón trả khách của các tuyến số 5, 19, 81. Anh Văn Dũng, tài xế xe buýt tuyến số 19, cho biết mỗi lần đến trạm này phải đi thêm một đoạn vì không có điểm cho khách lên xuống.
Trước đó, TP HCM có chủ trương miễn vé xe buýt cho toàn dân từ tháng 5 nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân dùng giao thông công cộng, qua đó góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm. Nếu thông qua, đây sẽ là lần đầu toàn bộ hành khách tại TP HCM đi xe buýt miễn phí.
Điểm dừng xe buýt ở số 486 trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình bị lấn chiếm bán nước, để đồ đạc của hàng quán gần đó. Phần thông tin hướng tuyến khuất trong lùm cây, thành nơi treo đồ.
Trạm này là điểm đón trả khách của các tuyến số 5, 19, 81. Anh Văn Dũng, tài xế xe buýt tuyến số 19, cho biết mỗi lần đến trạm này phải đi thêm một đoạn vì không có điểm cho khách lên xuống.
Trước đó, TP HCM có chủ trương miễn vé xe buýt cho toàn dân từ tháng 5 nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân dùng giao thông công cộng, qua đó góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm. Nếu thông qua, đây sẽ là lần đầu toàn bộ hành khách tại TP HCM đi xe buýt miễn phí.
Trạm chờ xe buýt trên đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, bị lấn chiếm làm nơi bán nước.
Theo phương án, việc miễn vé thực hiện ở 135 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn, gồm 109 tuyến được trợ giá và 26 tuyến không trợ giá. Các tuyến buýt liên tỉnh không áp dụng.
Trạm chờ xe buýt trên đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, bị lấn chiếm làm nơi bán nước.
Theo phương án, việc miễn vé thực hiện ở 135 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn, gồm 109 tuyến được trợ giá và 26 tuyến không trợ giá. Các tuyến buýt liên tỉnh không áp dụng.
Mặt sau của nhà chờ trên đường Nguyễn Văn Cừ thành nơi bán đồ ăn, nhiều trạm khác cũng được tận dụng để kê đồ đạc.
Trước đó, từ năm 2022, Trung tâm quản lý giao thông công cộng triển khai công tác sửa chữa, duy tu các điểm dừng xe buýt trên toàn địa bàn. Thời điểm đó, thành phố có 710 nhà chờ, 3.075 trụ dừng xe buýt.
Mặt sau của nhà chờ trên đường Nguyễn Văn Cừ thành nơi bán đồ ăn, nhiều trạm khác cũng được tận dụng để kê đồ đạc.
Trước đó, từ năm 2022, Trung tâm quản lý giao thông công cộng triển khai công tác sửa chữa, duy tu các điểm dừng xe buýt trên toàn địa bàn. Thời điểm đó, thành phố có 710 nhà chờ, 3.075 trụ dừng xe buýt.
Nhà chờ trên xa lộ Hà Nội thành nơi ngủ của nhiều người.
Thường xuyên đi xe buýt đi học, Hoàng Tiến Anh, 19 tuổi, sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật, cho biết nhiều trạm dừng bị chiếm làm chỗ ở của người vô gia cư hoặc nơi buôn bán. “Những lúc đó tôi phải đứng né ra xa để bảo đảm an toàn”, nam sinh nói.
Nhà chờ trên xa lộ Hà Nội thành nơi ngủ của nhiều người.
Thường xuyên đi xe buýt đi học, Hoàng Tiến Anh, 19 tuổi, sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật, cho biết nhiều trạm dừng bị chiếm làm chỗ ở của người vô gia cư hoặc nơi buôn bán. “Những lúc đó tôi phải đứng né ra xa để bảo đảm an toàn”, nam sinh nói.
Cách bệnh viện Ung bướu 400 m, điểm dừng trên đường Hoàng Hữu Nam ngổn ngang vật liệu xây dựng, ổ gà ngập nước, cỏ mọc kín khiến nhiều người phải đón xe xa hơn.
Cách bệnh viện Ung bướu 400 m, điểm dừng trên đường Hoàng Hữu Nam ngổn ngang vật liệu xây dựng, ổ gà ngập nước, cỏ mọc kín khiến nhiều người phải đón xe xa hơn.
Một số trạm bị vẽ bậy hoặc hư hỏng một phần kết cấu.
Sở Xây dựng dự kiến trình HĐND TP HCM thông qua chính sách trong tháng 4. Nếu được chấp thuận, việc miễn vé xe buýt có thể triển khai từ tháng 5. Cơ quan chuyên môn đưa ra 4 phương án, trong đó 3 cách áp dụng cho hệ thống xe buýt trợ giá.
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM có khoảng 180 tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, với hơn 2.400 phương tiện, trong đó xe buýt điện chiếm gần một nửa.
Một số trạm bị vẽ bậy hoặc hư hỏng một phần kết cấu.
Sở Xây dựng dự kiến trình HĐND TP HCM thông qua chính sách trong tháng 4. Nếu được chấp thuận, việc miễn vé xe buýt có thể triển khai từ tháng 5. Cơ quan chuyên môn đưa ra 4 phương án, trong đó 3 cách áp dụng cho hệ thống xe buýt trợ giá.
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM có khoảng 180 tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, với hơn 2.400 phương tiện, trong đó xe buýt điện chiếm gần một nửa.
Quỳnh Trần