Loạt trạm xe buýt ở TP HCM bị chiếm dụng để buôn bán, đổ rác

Điểm dừng xe buýt ở số 486 trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình bị lấn chiếm bán nước, để đồ đạc của hàng quán gần đó. Phần thông tin hướng tuyến khuất trong lùm cây, thành nơi treo đồ.

Trạm này là điểm đón trả khách của các tuyến số 5, 19, 81. Anh Văn Dũng, tài xế xe buýt tuyến số 19, cho biết mỗi lần đến trạm này phải đi thêm một đoạn vì không có điểm cho khách lên xuống.

Trước đó, TP HCM có chủ trương miễn vé xe buýt cho toàn dân từ tháng 5 nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân dùng giao thông công cộng, qua đó góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm. Nếu thông qua, đây sẽ là lần đầu toàn bộ hành khách tại TP HCM đi xe buýt miễn phí.