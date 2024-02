Loạt trạm xăng New Zealand tê liệt vì ngày nhuận

Nhiều trạm xăng tự phục vụ khắp New Zealand tê liệt do phần mềm thanh toán không nhận diện được ngày 29/2 của năm nhuận.

Hàng loạt các hãng xăng dầu lớn ở New Zealand hôm nay thông báo gặp trục trặc tại các trạm xăng tự phục vụ do khách hàng không thể thanh toán được bằng thẻ. Nguyên nhân là do ngày nhuận 29/2, xảy ra 4 năm một lần, không được lập trình trên hệ thống xử lý của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

"Tình trạng này xảy ra trên toàn quốc, ảnh hưởng đến tất cả các hãng", Julian Leys, phát ngôn viên chuỗi xăng dầu Gull, cho biết.

Đối thủ của Gull là hãng Allied Petroleum, hãng Waitomo đều báo cáo vấn đề tương tự. Hãng Z Energy cũng gửi lời xin lỗi khách hàng, cho biết đang làm việc với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để giải quyết nhanh nhất có thể.

Một bảng hiện thị thông báo lỗi thanh toán tại một trạm xăng ở Wellington, New Zealand, ngày 29/2. Ảnh: AFP

Tại thủ đô Wellington, nhiều trạm xăng phải đóng cửa hoàn toàn, hiển thị bảng thông báo "không thể thanh toán trên toàn quốc - trạm ngừng phục vụ". Các hãng phải thử nghiệm bản sửa lỗi phần mềm vào buổi trưa. Nhiều hãng đã thông báo hệ thống thanh toán hoạt động trở lại vào khoảng 19h (13h giờ Hà Nội).

"Hôm nay là một ngày khó khăn đối với các tài xế", phát ngôn viên Leys nói. Quản lý một trạm xăng của Allied Petroleum cho hay hãng sử dụng dịch vụ thanh toán của nhà cung cấp mới từ năm ngoái. Hãng Gull cam kết sẽ có một ngày giảm giá vào tuần sau để bù đắp cho sự cố này.

New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên đón ngày nhuận 29/2, sự kiện 4 năm mới có một lần.

Một năm dương lịch tính theo chu kỳ Trái đất quay quanh Mặt trời, mất 365 ngày và 6 giờ. Năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ, 4 năm dồn lại thừa 24 giờ, tương đương một ngày, chính là ngày 29/2 của năm nhuận.

Khách hàng thanh toán tiền xăng bằng thẻ không thành công tại một trạm xăng ở New Zealand, ngày 29/2. Ảnh: NZ Herald

Đức Trung (Theo AFP, NZ Herald)