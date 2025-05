Loạt trải nghiệm tại Da Nang Downtown dịp sinh nhật một tuổi

Da Nang Downtown tổ chức "Tuần lễ vàng" kỷ niệm một năm thành lập với loạt ưu đãi tặng vé, quà check in, ngày 1-7/6.

Chương trình có chủ đề "Downtown lên một - bừng chất trẻ, rực rỡ đón pháo hoa", ghi dấu cột mốc một năm Công viên châu Á chính thức đổi nhận diện thương hiệu thành Da Nang Downtown. Địa điểm này hiện trở thành một trong những trung tâm mua sắm, vui chơi, giải trí hấp dẫn nhất TP sông Hàn.

Sự kiện cũng diễn ra đúng dịp khai mạc (31/5) và đêm thi đấu thứ hai (7/6) của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025. Chương trình dự kiến mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách khi đến với thành phố biển miền Trung.

Quảng trường Sun Wheel với rạp chiếu phim ngoài trời. Ảnh: Da Nang Downtown

Ngay từ khu vực sảnh Nepal, du khách được chào đón bằng không gian booth chụp hình check-in mang tên "Chạm một tuổi - chạm triệu khoảnh khắc". Đây là nơi du khách có thể tạo dáng cùng biểu tượng cầm tay để có những bức hình check in, ghi lại khoảnh khắc riêng với Da Nang Downtown. Riêng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Da Nang Downtown tặng 500 quả bóng sinh nhật in logo cho trẻ em và du khách nữ tại cổng soát vé Nepal, như lời chúc mừng ý nghĩa.

Bên cạnh các trò chơi cảm giác mạnh, vòng quay Sun Wheel và những góc chụp hình lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Á, điểm nhấn trong tuần lễ lần này là rạp chiếu phim ngoài trời "Downtown Chill Zone" đặt tại quảng trường Sun Wheel. Theo ban tổ chức, không gian này hứa hẹn mang đến trải nghiệm thư giãn, trở thành điểm check in được yêu thích của du khách và giới trẻ Đà Nẵng.

Du khách được tham gia các trò chơi cảm giác mạnh tại sự kiện. Ảnh: Da Nang Downtown

Rạp chiếu phim đón khách tự do, hoạt động liên tục mỗi tối từ 19h đến 21h. Rạp phim có màn chiếu cỡ lớn, hệ thống âm thanh sân khấu, bàn ghế thấp gọn, trang trí cùng những bình hoa nhỏ và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Các bộ phim được chọn lọc từ Liên hoan phim châu Á do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp rạp Lê Độ tuyển chọn, góp phần mang nghệ thuật điện ảnh đến gần hơn với du khách.

Dịp này, Da Nang Downtown cũng triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Nổi bật là chương trình mua 1 tặng 1 cho 5 loại vé: vòng quay Sun Wheel, trò chơi riêng lẻ, combo ba lượt game, khu vui chơi trong nhà (FEC) và vé All In One (AIO). Ưu đãi áp dụng cho tất cả du khách khi mua vé trực tiếp tại quầy trong thời gian diễn ra sự kiện (không áp dụng mua trực tuyến)

Khuyến mại giúp du khách trải nghiệm không giới hạn số lượt lên vòng quay Sun Wheel. Bên cạnh đó, du khách cũng được tham gia tất cả các trò chơi ngoài trời, khu vui chơi trong nhà, thưởng ngoạn các cảnh quan, kiến trúc độc đáo của Da Nang Downtown.

Tuần lễ sinh nhật diễn ra cùng dịp với hai đêm thi đầu tiên của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025. Ảnh: Da Nang Downtown

Ngoài ra, từ 18h đến 20h mỗi ngày, du khách nhận được phiếu ưu đãi mua 2 tặng 1 khi mua bia tươi Sun KraftBeer tại nhà hàng Panda hoặc quảng trường Sun Wheel. Bia tươi Sun KraftBeer là sản phẩm độc quyền được sản xuất tại Bà Nà.

Đối với khách đoàn đặt trước với hóa đơn từ 15 triệu đồng trở lên, Da Nang Downtown tặng thêm gói dịch vụ sự kiện trị giá hai triệu đồng. Gói này gồm: các hoạt động giải trí như biểu diễn ảo thuật, mascot Capybara - Labubu, robot chào đón hay chú hề bong bóng.

Ẩm thực là phần không thể thiếu trong không khí lễ hội tại Da Nang Downtown. Trong suốt tuần sinh nhật, khu vực quảng trường Sun Wheel sẽ bố trí các gian hàng phục vụ BBQ, xúc xích, nước giải khát, bia và món ăn nhẹ. Không gian ẩm thực này tạo nên khu phố ẩm thực thu nhỏ, kết hợp hài hòa các hoạt động ngoài trời để mang đến trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Song song đó, chợ đêm VUI Fest cũng là điểm đến dành cho những người yêu thích khám phá ẩm thực. Tại đây bố trí gần 70 gian hàng, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Đà Nẵng cũng như các món ăn mang phong cách Âu - Á như BBQ, sushi, kimbap, cơm kimchi, lạp sườn nướng đá, sinh tố mát lạnh hay kem "check-in"...

Chợ đêm VUI Fest - tụ điểm dành cho các tín đồ ẩm thực khi tới Đà Nẵng. Ảnh: Da Nang Downtown

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, chợ đêm VUI Fest còn là điểm mua sắm đa dạng. Du khách có thể tìm thấy các sản phẩm OCOP, những "hộp quà bí ẩn" đang là trào lưu, cùng quần áo và đồ lưu niệm độc đáo.

Đại diện ban tổ chức cho biết, với các ưu đãi và hoạt động thú vị, Da Nang Downtown hứa hẹn đón tuổi mới thật tưng bừng với du khách, đặc biệt trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng. Đây là tổ hợp ăn - vui - chơi không thể bỏ qua tại Đà Nẵng, giúp du khách hoàn thiện hành trình trải nghiệm và khám phá thành phố sông Hàn.

Hoàng Đan