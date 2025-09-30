Loạt trải nghiệm sáng tạo với AI trên Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE tích hợp nhiều công cụ AI, giúp người dùng dễ dàng xử lý ảnh, video và sáng tạo nội dung ngay trên smartphone.

Một tình huống phổ biến khi chụp ảnh ngoài phố, du lịch hoặc sự kiện đông người là khung hình bị phá vỡ bởi chi tiết thừa như người đi ngang, xe cộ, vật thể bất ngờ lọt vào. Trước đây, muốn xử lý, người dùng thường phải cài thêm ứng dụng, thao tác nhiều bước, kết quả lại dễ để lộ dấu vết chỉnh sửa.

Với Generative Edit trên Galaxy S25 FE, người dùng khoanh vùng vật thể muốn xóa. Hệ thống AI sẽ tự động nhận diện, loại bỏ sau đó lấp đầy khoảng trống bằng cách tái tạo chi tiết. Ví dụ, một bức ảnh trước nhà thờ Đức Bà, nếu có khách du lịch đi ngang, chỉ vài giây sau có thể được tái tạo nhờ AI, hậu cảnh trở nên gọn gàng hơn mà không cần thao tác phức tạp hay phần mềm chuyên dụng.

AI trên Galaxy S25 FE xóa bỏ người, vật thể trong ảnh. Ảnh: Samsung

Theo Samsung, tính năng này giúp ngay cả người dùng ít kinh nghiệm chỉnh sửa cũng có thể tạo ra tấm ảnh hoàn chỉnh, giảm bớt bước hậu kỳ, đồng thời mở rộng khả năng sáng tạo.

Sau khi có bức ảnh ưng ý, người dùng có thể tiếp tục tận dụng Gemini Live để gợi ý caption, filter hoặc phong cách chỉnh sửa. Chẳng hạn, người dùng có thể nhờ AI gợi ý caption lãng mạn hoặc theo xu hướng cho bức ảnh hoàng hôn vừa chụp.

Nhờ hỗ trợ AI, chuỗi trải nghiệm từ chụp - chỉnh sửa - chia sẻ, đều diễn ra ngay trên điện thoại. "Đây là điểm nhấn khiến Galaxy S25 FE trở thành công cụ hỗ trợ sáng tạo liên tục, thay vì dừng lại ở việc chụp ảnh đơn thuần", đại diện Samsung nhận định.

Gemini Live gợi ý viết trạng thái trên mạng xã hội. Ảnh: Samsung

Với video, AI trên Galaxy S25 FE hỗ trợ khắc phục những tình trạng như dính tiếng ồn từ xe cộ, tiếng người. Audio Eraser cho phép xóa tạp âm với một chạm, giữ lại giọng hát hoặc nhạc cụ mong muốn. Ví dụ, khi quay một màn biểu diễn acoustic ngoài phố, người dùng có thể loại bỏ phần lớn âm thanh nền, chỉ còn tiếng guitar và giọng hát, đủ để chia sẻ lên mạng xã hội, không cần qua phần mềm biên tập riêng.

Khả năng loại bỏ âm thanh trên S25 FE. Ảnh: Samsung

Đại diện Samsung cho biết điểm mạnh của sản phẩm nằm ở khả năng giải quyết những tình huống quen thuộc trong đời sống, tăng sự tiện dụng cho người dùng. Điều này giúp thay đổi cách tiếp cận từ chỗ chỉ "ghi lại" khoảnh khắc, chuyển sang "sáng tạo" theo sở thích.

Hoài Phương