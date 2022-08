Loạt trải nghiệm đầu tư trúng quà từ game của SSI

Game tương tác chứng khoán "SSI Town - Cú già phố Win" với tổng giá trị quà tặng lên đến 800 triệu đồng thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư tham gia chỉ trong tháng 8.

Không cần có tài khoản chứng khoán, bất kỳ ai cũng có thể nhấc điện thoại lên và truy cập qua website/ứng dụng SSI iBoard hoặc website SSI Town để khám phá thành phố đầu tư.

Theo đại diện nhà sản xuất, Công ty Chứng khoán SSI, "SSI Town - Cú già phố Win" lấy cảm hứng từ phố Wall nổi tiếng và thiết kế dựa trên trụ sở SSI, tọa lạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mang không khí của cả hai địa danh trên.

Trong tháng 8, "SSI Town - Cú già phố Win" liên tiếp mở sự kiện nâng cao trải nghiệm cho khách hàng với nhiều phần quà và tính năng. Mỗi ngày đăng nhập SSI Town, các cư dân lại được trải nghiệm ít nhất một sự kiện của thành phố.

Trong đó, "Vé vàng may mắn" là sự kiện tâm điểm, được cải tiến nhiều hơn nhằm đem lại lợi thế lớn cho người chơi. Cụ thể, thay vì chỉ diễn ra trong một ngày, thời gian rút vé vàng kéo dài hơn, từ ngày 8/8 đến 22/8. Chỉ cần một tấm vé, bất kỳ ai cũng có thể nhận các phần quà hoàn tiền vào tài khoản với nhiều mệnh giá 100.000 đồng, 500.000 đồng, 1 - 5 triệu đồng.

Danh sách những người chơi may mắn của sự kiện Vé vàng may mắn tháng 8.

Hàng nghìn vé vàng được phát ra, "bảng vàng" cũng đã được cập nhật với người đứng đầu sở hữu tấm vé 5 triệu đồng là cư dân nickname Hopless và hai nhà đầu tư nhận quà 1 triệu đồng với nickname Thánh lướt sóng và Gà con... Đối với những cư dân chưa may mắn lần này, sự kiện "Vé vàng may mắn" sẽ trở lại vào ngày 9/9 tới.

Bên cạnh đó, cư dân SSI Town cũng có thể tham gia sự kiện "Vòng quay may mắn" hàng ngày để nhận điểm kinh nghiệm, loạt thẻ tiền nạp điện thoại với đủ mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng...

Một trong những cách để kiếm nhiều giải thưởng là tích lũy lượt quay đến Thứ 5 - ngày sự kiện 888k diễn ra. Thứ 5 hàng tuần, quà tặng tại "Vòng quay may mắn" sẽ tăng lên gấp bội. Bên cạnh các giải thưởng thường thấy, nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền lên đến 888.000 đồng vào tài khoản.

Một người chơi may mắn trúng 888.000 đồng khi tham gia game.

Trong 3 ngày 25, 26, 27/8, "Vòng quay may mắn" tăng 3 lần giải thưởng, đem đến cơ hội gấp 3 lần quà tặng cho người chơi. Anh Nguyễn Ngọc Quý - một cư dân của SSI Town là một trong những nhà đầu tư may mắn quay trúng ô 888K tại "Vòng quay may mắn" trong 3 ngày đặc biệt.

Bên cạnh những hoạt động mang tính chất giải trí, "Học viện SSI" vẫn là sự kiện được yêu thích nhất tại "SSI Town – Cú già phố Win" do đem lại nhiều thử thách, kiến thức hữu ích cho người tham gia. Mọi câu hỏi tại "Học viện SSI" đều được thiết kế xung quanh chủ đề tài chính, chứng khoán. Mỗi thứ 6 hàng tuần, chỉ cần vượt qua 10 câu hỏi thử thách của Học Viện, cư dân SSI Town sẽ nhận ngay 200.000 đồng vào tài khoản điện thoại.

Ngoài giá trị giải thưởng theo các sự kiện hàng tuần, "SSI Town – Cú già phố Win" còn đem đến những giá trị hỗ trợ đầu tư cho người tham gia trải nghiệm. Tại mục nhiệm vụ "Đọc bài viết", nhà đầu tư vừa có thể xem được các chiến lược giao dịch cập nhật hàng ngày của SSI, vừa lấy thêm được lượt quay cho sự kiến "Vòng quay may mắn".

SSI Town cũng vừa nâng cấp tính năng "Tương tác cú", cho phép nhà đầu tư trò chuyện với người đồng hành trong gamification. Tùy vào cấp độ của người đồng hành mà nội dung các cuộc trò chuyện sẽ có sự khác biệt. Nếu người tham gia mới chỉ nâng cấp cú lên bậc "Cú mầm non", người đồng hành cú sẽ trò chuyện đơn giản từ chào hỏi, động viên nhà đầu tư đến điểm qua về thông tin thị trường. Nhưng nếu đã được nâng cấp cao hơn, người đồng hành cú sẽ hóa thân thành trạm thông tin, cập nhật những tin nóng của thị trường, cung cấp thêm dữ liệu liên quan đến đầu tư.

Giao diện Người đồng hành Cú trên game.

Ngoài ra, livestream "Hộp thư cú" trên facebook Chứng khoán SSI cũng là sự kiện đáng quan tâm khi giải đáp các vấn đề thắc mắc về quá trình khám phá thành phố, cũng như giao lưu, chia sẻ, và cập nhật các tính năng, sự kiện hot đang diễn ra tại SSI Town.

Tại "Hộp thư cú", người tham gia SSI Town cũng có cơ hội tham gia minigame, trả lời đúng trúng ngay voucher trị giá lên tới 500.000 đồng. Đây cũng một trong những hoạt động của SSI nhằm xây dựng cộng đồng người tham gia trải nghiệm có chung sở thích tìm hiểu về đầu tư chứng khoán.

Với loạt sự kiện nối tiếp, nhiều quà tặng và nội dung cập nhật, "SSI Town - Cú già phố Win" kỳ vọng sẽ mang lại những khởi đầu thú vị, bài bản cho hành trình đầu tư của nhiều người.

Tuệ Minh