Loạt trải nghiệm cho du khách tại Hội chợ Mùa thu

Hội chợ Mùa thu cũng có nhiều trải nghiệm thu hút giới trẻ tại gian hàng của các thương hiệu phát hành game hay làm đồ thủ công… Anh Trịnh Đức Hiền (áo xanh) cùng các bạn đã đến hội chợ từ 9h sáng, ghé thăm qua rất nhiều gian hàng. Anh thích nhất gian hàng của Nhà hát múa rối Việt Nam vì được trải nghiệm văn hóa truyền thống.