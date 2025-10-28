Loạt trải nghiệm cho du khách tại Hội chợ Mùa thu

Hội chợ Mùa thu 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đã thu hút đông đảo du khách từ khi mở cửa ngày 26/10. Sự kiện có hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với hàng nghìn gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp, thương mại, OCOP cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao, giải trí được tổ chức xuyên suốt.
Ngoài mua sắm tại các gian hàng, người dân còn có thể xem nhiều hoạt động văn hóa giải trí như biểu diễn võ thuật, xiếc, ảo thuật, ca múa nhạc…
Chương trình sự kiện được bố trí xuyên suốt từ sáng đến tối, kết hợp giữa thể thao, giải trí, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xúc tiến thương mại giúp du khách có thêm đa dạng trải nghiệm khi tới hội chợ.
Nghệ nhân làng nghề biểu diễn làm trực tiếp các sản phẩm thủ công tại hội chợ.
Hoạt động thu hút đông đảo người dân ghé thăm là chiếu phim miễn phí hai bộ phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không. Hàng dài người dân xếp hàng để chờ nhận vé.
Hội chợ Mùa thu cũng có nhiều trải nghiệm thu hút giới trẻ tại gian hàng của các thương hiệu phát hành game hay làm đồ thủ công… Anh Trịnh Đức Hiền (áo xanh) cùng các bạn đã đến hội chợ từ 9h sáng, ghé thăm qua rất nhiều gian hàng. Anh thích nhất gian hàng của Nhà hát múa rối Việt Nam vì được trải nghiệm văn hóa truyền thống.
Các khu vực trò chơi trực tuyến mang đến nhiều phần quà cho khách hàng, thu hút lượt lớn người chơi tham gia.
"Tour du lịch" bằng công nghệ thực tế ảo cũng là điểm nhấn mới mẻ thu hút du khách tại hội chợ lần này. Du khách được khám phá đường Trường Sơn huyền thoại theo một cách riêng.
Con đường mùa thu Hà Nội cũng là điểm đến thu hút giới trẻ tới chụp ảnh kỷ niệm tại hội chợ.
Ngoài trải nghiệm hoạt động, du khách còn được chơi những trò chơi tương tác để nhận quà từ các gian hàng.
Khu vực ẩm thực vùng miền cũng là điểm thu hút mọi người ghé thăm. Ngoài thưởng thức những món ăn đặc trưng, du khách còn được tìm hiểu về văn hóa địa phương.
Hội chợ Mùa Thu mở cửa đón du khách Thủ đô và cả nước từ ngày 26/10 đến hết ngày 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ban tổ chức cho biết sự kiện này có quy mô chưa từng có với khoảng 3.000 gian hàng, diện tích trưng bày trên 130.000 m2, và dự kiến đón tới 500.000 lượt khách mỗi ngày.
Yên Chi - Tùng Đinh