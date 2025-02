Loạt trải nghiệm cho các cặp đôi dịp Valentine tại lễ hội 'Ánh sáng phương Đông'

Các cặp đôi được check-in với đèn lồng khổng lồ, làm bánh kem tình nhân, hòa mình vào đêm nhạc acoustic ngọt ngào… tại Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean.

Lần đầu tổ chức tại Việt Nam, Lễ hội Ánh sáng Phương Đông kéo dài 58 ngày mang đến một không gian vui chơi độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa. Sau chuỗi sự kiện chào đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, chương trình tiếp tục với nhiều hoạt động dành riêng cho mùa Valentine 14/2.

Lễ hội bánh ngọt ngào

Với những tín đồ ẩm thực, Lễ hội ngọt ngào - Sweet Love Festival tổ chức trong 3 ngày 14, 15, 16/2 tại khu phố Little Hong Kong là điểm đến lý tưởng. Sự kiện quy tụ 30 gian hàng về bánh ngọt, kẹo chocolate, quà tặng phục vụ dịp 14/2 từ nhiều quốc gia: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... đem lại không gian ngọt ngào, lãng mạn dành cho các cặp đôi, gia đình.

Nhiều loại bánh độc lạ sẽ xuất hiện tại Lễ hội ngọt ngào. Ảnh: BTC

Nhiều trò chơi dành riêng cho dịp Valentine cũng được tổ chức xuyên suốt 3 ngày. Trong đó, cặp đôi có thể cùng làm những cây kẹo trái tim, gửi lời yêu đến người thương tại cuộc thi "Kẹo tình nhân"; bịt mắt, nếm rồi đoán hương vị bánh ngọt với trò chơi "Bánh ngọt kỳ bí". Đồng thời, cặp đôi quảng bá lễ hội nhận được nhiều tương tác nhất trên mạng xã hội Tik Tok sẽ nhận được phần thưởng từ chương trình.

Nhiều trò chơi hấp dẫn dành riêng cho dịp Valentine. Ảnh: BTC

Đặc biệt, các bạn trẻ có thể tìm một nửa của mình với trò chơi "Bánh yêu thương - Tìm cặp hoàn hảo". Theo đó, người tham gia sẽ được phát một mảnh ghép hình trái tim hoặc biểu tượng liên quan đến lễ hội bánh (bánh ngọt, trái tim, cốc trà...). Nhiệm vụ của người chơi là tìm người có mảnh ghép còn lại để tạo thành một cặp hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được trải nghiệm các hoạt động khác như: làm bánh kem, bó hoa mini từ kẹo mút... Đây là cơ hội để tạo nên món quà ý nghĩa tặng cho người thân yêu.

Khi màn đêm buông xuống, du khách có thể hòa mình vào đêm nhạc acoustic "Sweet Night - Đêm Ngọt Ngào". Đêm nhạc diễn ra trong 2 buổi tối ngày 14, 15/2, khách tham dự có thể đăng ký tỏ tình với người thương trên sân khấu thông qua ban tổ chức chương trình.

Hẹn hò dưới con đường nguyện ước

Tham quan lễ hội "Ánh sáng phương Đông", cặp đôi không nên bỏ qua các góc check-in cùng những tác phẩm đèn lồng độc bản, được nghệ nhân đến từ nhiều quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam chế tác tỉ mỉ, công phu. Mỗi cụm đèn lồng là một câu chuyện văn hóa được tái hiện sinh động qua thiết kế tinh xảo kết hợp cùng nghệ thuật ánh sáng hiện tại, mang đến cho du khách trải nghiệm có "1 không 2".

Các cặp đôi thích thú check-in bên những mô hình đèn lồng. Ảnh: BTC

Cộng hưởng với những tác phẩm ánh sáng là cung đường đèn lồng dài hàng km dọc tuyến phố Phố Đông, San Hô và một phần VinWonders Wave Park. Các cặp đôi có thể cùng nhau viết những điều ước, hy vọng về tương lai gửi vào những chiếc đèn lồng tại con đường nguyện ước.

Đến du xuân cùng người yêu, bạn Ngọc Hà (25 tuổi, Hà Nội) ấn tượng với không gian của lễ hội vì những mô hình đèn lồng được làm rất công phu, tỉ mỉ, mang đậm văn hóa truyền thống của từng quốc gia, đặc biệt là hoạt động viết điều ước lên đèn lồng.

"Valentine năm nay chúng tôi không đi du lịch xa và dự định sẽ quay lại đây để tận hưởng ngày Lễ tình nhân vì ở đây có đầy đủ các tiện ích vui chơi giải trí hấp dẫn", Ngọc Hà chia sẻ.

Hóa thân thành nhân vật trong truyện tình cổ tích

Với những người yêu thích lịch sử, đây là cơ hội để du khách thử khoác lên người bộ trang phục truyền thống, check-in với những góc cổ trang có "1 không 2". Ngay sau dịp lễ Valentine, du khách còn có thể chiêm ngưỡng lễ diễu hành "Bách Hoa Bộ Hành" của hàng nghìn người trong trang phục các triều đại xưa tại Ngày hội cổ trang, diễn ra vào 7-9/3.

Các bạn trẻ hào hứng check-in cùng các mô hình đèn lồng. Ảnh: BTC

Tham gia sự kiện, khách tham quan còn được khám phá văn hóa truyền thống qua nhiều hoạt động như: các trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống, workshop làm đồ handmade... Đặc biệt, cặp đôi có thể hóa thân thành các nhân vật lịch sử với trải nghiệm diễn lại hoạt cảnh, tích truyện trong lịch sử. Tất cả tạo nên một không gian hoài cổ nhưng không kém phần lãng mạn.

Bên cạnh đó, sự kiện còn nhiều hoạt động bên lề khác như: Lễ hội âm nhạc đường phố - Ocean Jam diễn ra từ 7/2 đến 2/3 (thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần); trình diễn Lighting Dance; múa lửa cầu may; diễu hành ánh sáng, pháo hoa tại Venice; workshop, múa quạt LED Hàn Quốc, múa đèn lồng, múa lân LED, pháo bông và tái hiện hoạt cảnh trò chơi Rồng Rắn Lên Mây tại Little Hongkong. Hành trình vui chơi, trải nghiệm ẩm thực của du khách cũng sẽ được nối dài tại các khu phố thương mại sôi động như Little Hong Kong, Làng Sake, K-Town, The Venice,... với hàng trăm cửa hàng, thương hiệu đa dạng.

Lễ hội Ánh sáng phương Đông 2025 gồm nhiều ‘lễ hội trong lòng lễ hội’ với các chuỗi sự kiện liên tục, đan xen tạo nên một vũ trụ xuân đa sắc màu, đem đến cho du khách những trải nghiệm có "1 không 2" chỉ có tại Ocean City.

Minh Ngọc