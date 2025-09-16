Loạt tính năng thu hút người dùng ở iPhone 17 Pro Max

Dòng điện thoại cao cấp iPhone 17 Pro Max trang bị màn hình siêu sáng, chip A19 Pro, cụm camera 8 tiêu cự cùng loạt tính năng hấp dẫn khác.

Ra mắt gần một tuần trước, iPhone 17 Pro Max được chú ý nhờ màu sắc khác lạ với nhiều thế hệ iPhone trước đó. Trong đó, màu cam vũ trụ nổi bật nhất, tiếp đến là xanh đậm và bạc. Máy sở hữu khung nhôm nguyên khối 7000-series kết hợp buồng hơi tản nhiệt mới, giúp duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài. Không chỉ gây chú ý ở ngoại hình, máy còn được trang bị loạt tính năng khiến người dùng đánh giá cao, gồm:

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ. Ảnh: Apple

Màn hình siêu sáng

Màn hình Super Retina XDR 6.9 inch của máy đạt độ sáng ngoài trời tới 3000 nits, hỗ trợ ProMotion 120Hz và Always-On. Apple trang bị Ceramic Shield 2 bảo vệ cả mặt trước lẫn mặt lưng, giúp kháng trầy xước gấp ba lần và khả năng kháng nứt gấp bốn lần. Từ đó, máy hỗ trợ tốt cho người dùng thường xuyên làm việc, di chuyển ngoài trời, đồng thời có độ bền cao.

Cải thiện hiệu năng

Hiệu năng xử lý chính của iPhone 17 Pro Max tới từ chip A19 Pro. Chipset này mang lại hiệu năng duy trì cao hơn 40% so với A18 Pro, đồng thời tiết kiệm năng lượng tối ưu. GPU 6 nhân với Ray Tracing phần cứng mang đến trải nghiệm chiến game AAA mượt mà, trong khi Neural Engine 16 nhân xử lý tốt các tác vụ trí tuệ nhân tạo và Apple Intelligence.

Ngoài ra, iPhone 17 Pro Max có chip kết nối N1, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6, cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh và ổn định hơn.

Máy cũng được trang bị viên pin lớn hơn, mang lại thời lượng sử dụng lâu hơn so với thế hệ trước. Thiết bị có thể phát video liên tục tới 39 giờ, sạc nhanh 50% trong 20 phút với củ sạc USB-C 40W. Sự kết hợp này giúp iPhone 17 Pro Max dễ dàng đáp ứng cả nhu cầu công việc nặng lẫn giải trí dài ngày.

Camera 8 tiêu cự

Cụm ba camera với 8 tiêu cự trên máy iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Apple

Cụm ba camera 48MP Fusion mang đến trải nghiệm chụp linh hoạt với tám tiêu cự khác nhau. Camera tele tetraprism thế hệ mới cho phép zoom quang học 8x tiêu cự tương đương 200mm, hỗ trợ tốt ảnh chân dung và phong cảnh. Bên cạnh đó, camera trước 18MP Center Stage tự động điều chỉnh góc chụp, hỗ trợ quay video 4K HDR ổn định.

iPhone 17 Pro Max hỗ trợ ProRes RAW, Log 2 và genlock khi quay video. Đây là những tính năng vốn thuộc máy quay chuyên nghiệp, giúp nhà sáng tạo dễ dàng đồng bộ nhiều nguồn hình ảnh, giảm thời gian xử lý hậu kỳ và mở rộng khả năng sáng tác nội dung.

Đại diện CellphoneS đánh giá iPhone 17 Pro Max là chiếc máy có hiệu năng mạnh mẽ. Cùng với iOS 26 và Apple Intelligence, thiết bị trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho sáng tạo và kết nối, là lựa chọn đáng chú ý cho người dùng muốn sở hữu smartphone cao cấp.

Văn Hà