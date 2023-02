Loạt tính năng mới trên iOS 16.4

Bản cập nhật iOS mới cho iPhone, iPad thêm biểu tượng cảm xúc, hiển thị thông báo từ trang web, quản lý chương trình bảo hành Apple Care.

Apple bắt đầu phát hành bản thử nghiệm đầu tiên của iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS Ventura 13.3, watchOS 9.4 và tvOS 16.4 cho các nhà phát triển từ hôm qua. Người dùng có thể đăng ký chương trình beta để sử dụng thử, hoặc chờ đến 20/3 để cập nhật chính thức.

Loạt biểu tượng (emoji) mới

Các biểu tượng mới trên iOS 16.4.

Phiên bản hệ điều hành 16.4 cho iPhone và iPad sẽ thêm 15 biểu tượng cảm xúc mới, như khuôn mặt lắc lư, lục bình, trái tim hồng, xanh, xám, con sứa. Apple lần đầu giới thiệu bộ emoji mới vào tháng 7/2022 nhưng sau đó chỉnh sửa theo tiêu chuẩn Unicode mới vào tháng 9/2022. Hãng thường mất vài tháng để triển khai do bộ phận thiết kế cần tạo biểu tượng dựa trên thông tin được cung cấp bởi Hiệp hội Unicode.

Hiển thị thông báo từ Safari Web

Thông báo từ trang web hiển thị như với ứng dụng.

Tính năng này lần đầu được Apple công bố tại WWDC hồi tháng 6/2022 nhưng phải tới bản 16.4 mới chính thức phát hành. Các trang web từ trình duyệt Safari có thể được thêm vào màn hình chính và người dùng có thể yêu cầu nhận thông báo đẩy qua nút đăng ký.

Thông báo từ trang web hoạt động tương tự các ứng dụng. Tuy nhiên, để nhận thông báo, người dùng phải thêm trang đó vào màn hình chính của điện thoại. Ví dụ, khi đưa trang VnExpress thành một biểu tượng như ứng dụng, người dùng có thể nhận tin tức mới từ báo.

Các trình duyệt bên thứ ba, như Google Chrome, có thể thêm trang web vào màn hình chính nhưng chưa gửi được thông báo như Safari.

Quản lý chương trình bảo hành AppleCare

Thông tin bảo hành Apple Care của tất cả thiết bị.

Từ iOS 16.4, ứng dụng Cài đặt có thêm một tùy chọn cho phép người dùng xem trạng thái gói bảo hành Apple Care của các thiết bị có cùng Apple ID. Ngoài iPhone, iPad, MacBook, những thiết bị kết nối như Apple Watch, AirPods cũng có thể xem được thời hạn bảo hành, bảo hiểm, hỗ trợ bằng điện thoại.

Thêm tính năng cho Phím tắt (Shortcut)

Thêm tùy chọn trong Shortcut.

Phiên bản mới thêm tùy chọn tạo quy trình thực hiện gồm khóa màn hình thiết bị và điều khiển màn hình luôn bật. Riêng iPad có thêm quản lý Stage Manager hỗ trợ đa nhiệm. Shortcut là tính năng được Apple giới thiệu tại WWDC 2018, hỗ trợ tạo phím tắt giọng nói liên quan đến hành động của Siri hoặc gợi ý những việc bạn làm hàng ngày

Thêm cài đặt Always On Display trong Focus Mode

Các tinh chỉnh trong chế độ tập trung (Focus Mode) sẽ có thêm phần bật/tắt tính năng màn hình luôn bật (Always On Display). Ví dụ, khi điện thoại chuyển sang chế độ Ở nhà, máy có thể tự tắt Always On Display, không ảnh hưởng độ sáng màn hình khi ngủ.

Thay đổi cài đặt chương trình thử nghiệm Beta

Thay đổi cài đặt trong chương trình Beta.

Từ phiên bản 16.4, hồ sơ đăng ký bản Beta được liên kết với Apple ID trên các thiết bị. Người dùng phải đăng nhập đúng tài khoản Apple đã đăng ký trước đó hoặc bị hệ thống từ chối, chặn quyền nâng cấp Beta. Ngoài ra, từ phiên bản iOS mới này, quá trình đăng ký cũng đơn giản hơn khi có thêm tùy chọn trực tiếp trong cài đặt.

Tuấn Hưng