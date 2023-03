Loạt tính năng mới trên Android 14

Trong phiên bản Android 14 thử nghiệm dành cho nhà phát triển, Google bổ sung nhiều tính năng mới cho hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới.

Google tuần này giới thiệu phiên bản xem trước Developer Preview thứ hai của Android 14 để các nhà phát triển dùng thử, trước khi nền tảng được thử nghiệm rộng rãi hơn vào giữa năm.

Tùy chọn cấp quyền mới vào thư viện ảnh/video

Ba tùy chọn cấp quyền mới cho ứng dụng truy cập vào thư viện ảnh: Cho phép toàn bộ; Một số hình được chọn; hoặc Từ chối. Ảnh: Androidauthority

Thay vì có hai tùy chọn là cấp quyền cho toàn bộ thư viện ảnh hoặc từ chối như trước, người dùng điện thoại Android có thêm quyền cho phép một ứng dụng chỉ được truy cập một số ảnh hoặc video nhất định. Theo Androidauthority, đây được xem là tính năng cần thiết, nhất là với những ai muốn giữ một số ảnh hoặc video riêng tư, không muốn chia sẻ cho bên thứ ba.

Đăng nhập không cần mật khẩu

Trình quản lý thông tin xác thực của Android 14 đã được nhắc đến trên phiên bản Developer Preview thứ nhất và đang tiếp tục được Google tinh chỉnh. So với các trình quản lý mật khẩu cũ, tính năng mới được đánh giá là tiện dụng và an toàn hơn do được tích hợp sâu vào hệ điều hành. Nó có thể giúp người dùng đăng nhập vào các ứng dụng và dịch vụ dễ dàng thông qua hệ thống bảo mật mới hơn mà không cần mật khẩu.

Google từng nhấn mạnh việc nhập mật khẩu sẽ lỗi thời và thay bằng các phương pháp an toàn hơn. Công ty cho biết, trên Android 14, trình quản lý mới được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt, có thể được sử dụng cả trên nền web và ứng dụng độc lập.

Nhận thông báo qua đèn flash và màn hình

Tính năng Flash Notifications trên Android 14. Ảnh: Androidauthority

Tính năng sử dụng đèn flash khi có thông báo hoặc cuộc gọi/tin nhắn xuất hiện từ lâu trên iPhone, hoặc trên một số dòng máy Android được nhà sản xuất thiết bị tùy biến phần mềm. Tuy nhiên, nó chưa từng được Google tích hợp mặc định trên nền tảng.

Từ Android 14, người dùng có thể sử dụng tính năng Flash Notifications, nằm trong phần Trợ năng của hệ điều hành mới. Sau khi kích hoạt, đèn flash hoặc màn hình sẽ chớp nháy để người dùng nhận biết khi có thông báo đến.

Tự tạo hình nền với emoji

Loạt tính năng mới trên Android 14 Tính năng Emoji Lab trên Android 14 DP2. Video: XDA Clips/YouTube

Một tính năng ẩn trên Android 14 Developer Preview 2 cho phép người dùng có thể tạo nền cho ứng dụng nhắn tin, gọi điện... bằng cách chọn trong số 14 emoji. Theo XDA Developer, tính năng này có tên Emoji Lab và các hình nền được tạo sẽ nằm trong thư mục riêng dưới dạng tệp ảnh nhưng có thể chỉnh sửa.

Tối ưu hóa hiệu suất

Trong các phiên bản trước, Google luôn khẳng định ngày càng cải tiến Android theo hướng hoạt động mượt và ít ngốn tài nguyên hơn, giúp trải nghiệm người dùng và thời lượng pin tốt hơn. Trên Android 14, người dùng có thể loại bỏ các thông báo trước đây không thể loại bỏ. Nhờ đó, hệ thống ít ngốn tài nguyên hơn do được tối ưu về hiển thị thông báo. Google cũng tích hợp API giúp ứng dụng chạy ngầm có thể được đưa vào chế độ nghỉ thông minh.

Lịch trình phát hành Android 14. Ảnh: Google

Theo lịch trình do Google công bố, sau Android 14 Developer Preview 2, hãng sẽ giới thiệu Android 14 Beta 1 vào tháng 4, Beta 2 vào tháng 5, phiên bản hoạt động ổn định vào tháng 6 và 7. Bản chính thức có thể ra mắt trong mùa thu năm nay.

Bảo Lâm