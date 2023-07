Loạt tính năng bảo mật mới trên iOS 17

Ngoài thêm chế độ, làm mới giao diện một số ứng dụng, Apple còn nhiều nâng cấp đáng kể để tăng khả năng bảo mật, an toàn dữ liệu cho người dùng.

iOS 17 được coi là phiên bản hoàn thiện hơn về giao diện người dùng của iOS 16 năm ngoái. Tuy nhiên, riêng về tính bảo mật, đây lại được coi là bản nâng cấp lớn giúp người dùng kiểm soát dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu nhạy cảm tốt hơn. Các tùy chọn bảo mật được thêm vào trình duyệt, ứng dụng xem ảnh, tin nhắn, cuộc gọi... không phải những thay đổi quá lớn về tính năng nhưng giúp hãng tái khẳng định việc giữ an toàn thông tin cho người dùng là ưu tiên hàng đầu trên hệ điều hành iOS.

Kiểm soát dữ liệu hình ảnh, trình duyệt web

Trình duyệt web riêng tư yêu cầu mở khóa bằng FaceID hoặc mật khẩu sau mỗi lần thoát ra truy cập lại. Ảnh: Tuấn Hưng

Ngoài chia nhóm tab trang web truy cập theo mục đích, sở thích, trình duyệt Safari còn một nâng cấp đáng kể là chế độ duyêt riêng tư (Private Browsing) sẽ tự động khóa sau mỗi lần mở, đóng ứng dụng hoặc chủ nhân không ở gần thiết bị. Người dùng cần sử dụng Face ID để mở lại các trang duyệt web riêng tư giống như mở khóa điện thoại.

Một số trang web hiện nay tự thêm các thông tin vào đường dẫn nhằm theo dõi hành vi người dùng trên các trang web khác. Với trình duyệt trên iOS 17, các dòng mã này sẽ tự động bị xóa khỏi liên kết khi người dùng chia sẻ trong ứng dụng Tin nhắn, Mail nhưng vẫn đảm bảo truy cập đúng mục yêu cầu.

Với riêng ứng dụng Ảnh (Photo), ngoài cấp quyền truy cập toàn bộ ảnh trong máy, iPhone chạy iOS 17 có thêm tùy chọn chỉ cho phép truy cập một số bức ảnh nhất định. Ví dụ, người dùng mở một ứng dụng chỉnh sửa ảnh và chỉ cho phép ứng dụng này truy cập vào một số ảnh vừa được chụp trong ngày thay vì cấp quyền mở toàn bộ ảnh trong máy.

Cảnh báo hoặc chặn nội dung, hình ảnh nhạy cảm

Cảnh báo nội dung nhạy cảm trên iOS 17. Ảnh: Apple

Tính năng liên lạc an toàn vốn được thiết kế trên iOS để cảnh báo trẻ em nếu phát hiện nhận hoặc gửi hình ảnh qua ứng dụng Tin nhắn nếu có chứa nội dung khỏa thân. Với iOS 17, Apple bổ sung việc cảnh bảo với cả video thay vì chỉ ảnh tĩnh. Ngoài ra, thiết bị cũng phân tích, bảo vệ trẻ em cả khi gửi, nhận nội dung qua AirDrop hay FaceTime cũng như nhận danh thiếp (Contact Poster). Mọi hình ảnh, video nhạy cảm đều được xử lý nhận diện trực tiếp trên thiết bị thay vì qua máy chủ nên đảm bảo cả Apple lẫn bên thứ ba có thể truy cập. Các cảnh báo với tài khoản trẻ em được quản lý bởi bố, mẹ khi cùng nhóm gia đình.

Tính năng Sensitive Content Warning cũng giúp người trưởng thành tránh việc vô tình xem phải nội dung khỏa thân tương tự với trẻ em nhưng không được bật mặc định. Người dùng có thể tự bật trong mục cài đặt Quyền riêng tư và Bảo mật.

Chế độ phong tỏa (Lockdown)

Chế độ Phong tỏa (Lockdown) trên iOS 17. Ảnh: Tuấn Hưng

Đây là chế độ quan trọng trên iOS 17 mới cho phép người dùng thiết lập nhanh các biện pháp bảo vệ thiết bị trước các nguy cơ bị phần mềm gián điệp thâm nhập đánh cắp dữ liệu. Người dùng thông thường có nhu cầu đặc biệt hay làm công việc quan trọng đều có thể nhanh chóng bật Lockdown Mode thay vì tùy chỉnh từng cài đặt. Những biện pháp bảo vệ bao gồm thay đổi chế độ mặc định các kết nối không dây, xử lý quyền truy cập dữ liệu đa phương tiện, chia sẻ dữ liệu, chế độ sandbox... Khi bật Lockdown Mode trên điện thoại, Apple Watch đang kết nối cũng sẽ tự động chuyển sang chế độ tương tự.

Tự động check-in hoặc thông báo có bất thường

Một tính năng mới thú vị trên iOS 17 là tự động Check in. Sau khi bật, máy sẽ tự động phát hiện người dùng đã đến địa điểm dự kiến, tự động thông báo cho các liên hệ đã chọn trong mục Tin nhắn. Với trường hợp xảy ra bất thường, tính năng Check in sẽ liên tục theo dõi và hỏi chủ nhân nếu di chuyển sai hành trình. Nếu không nhận được phản hồi, máy sẽ tự động báo khẩn cấp cho các liên hệ được chọn. Mọi thông tin đều được mã hóa đầu cuối để đảm bảo an toàn.

Tuấn Hưng