Loạt tính năng AI trên hệ điều hành ColorOS 15

ColorOS 15 trên thiết bị Oppo tích hợp AI như phiên dịch, tóm tắt, gợi ý ý tưởng, giúp tăng năng suất công việc, kèm nhiều công cụ hỗ trợ sáng tạo, giải trí.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn ở smartphone, Oppo phát triển ColorOS 15 như một hệ điều hành vừa hỗ trợ tối ưu hiệu suất, vừa tăng tính thông minh nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Hãng tập trung phát triển AI quanh ba nhóm nhu cầu chính: năng suất, nhiếp ảnh và sáng tạo giải trí, nhằm biến thiết bị thành "trợ lý" đồng hành người dùng.

Trên ColorOS 15, loạt công cụ AI giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất. Trong các cuộc họp trực tuyến, AI có thể phiên dịch trực tiếp giúp trao đổi trôi chảy dù khác ngôn ngữ. Tính năng ghi chép giọng nói AI tự động nhận diện và lưu lại nội dung, phân biệt từng người nói để dễ dàng tra cứu.

Những văn bản dài có thể tóm gọn nhờ Bản tóm tắt AI. Ảnh: Oppo

Sau cuộc họp, bản tóm tắt AI có thể rút gọn văn bản dài thành những đoạn ngắn. Dữ liệu sau đó có thể chuyển thành dạng sơ đồ tư duy với hình ảnh trực quan, hỗ trợ ghi nhớ hoặc lập kế hoạch. Người dùng cũng có thể sử dụng Trợ lý ghi chú AI để lưu ý tưởng và sắp xếp chúng theo nhóm chủ đề, giúp công việc được quản lý hệ thống hơn.

ColorOS 15 tích hợp nhiều tính năng nhiếp ảnh AI hướng đến chất lượng hình ảnh tự nhiên. Tính năng "chuyên gia chân dung AI" tinh chỉnh ánh sáng, tông da và độ nét khuôn mặt. Trí tuệ nhân tạo cũng tự động chọn biểu cảm tốt nhất trong ảnh nhóm, hạn chế tình huống nhắm mắt hay mờ nhòe.

AI giúp mở rộng nội dung có sẵn, hoặc gợi ý ý tưởng cho bài viết. Ảnh: Oppo

Với tính năng "Tẩy bằng AI", người dùng có thể xóa vật thể hoặc người không mong muốn. Trong môi trường thiếu sáng, "Chụp ảnh flash AI" cân bằng ánh sáng và giữ màu sắc trung thực. Ngoài ra, "Chuyển đổi phong cách" cho phép biến ảnh chụp thành tác phẩm mang phong cách tranh vẽ.

Khi quay video, hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể lọc tạp âm và làm rõ giọng nói, kết hợp quay 4K HDR, mang đến chất lượng hình ảnh và âm thanh chuyên nghiệp hơn.

Chuyển ảnh thành nhân vật hoạt hình bằng AI Studio. Ảnh: Oppo

Ở mảng giải trí, ColorOS 15 mở rộng ứng dụng AI cho các hoạt động sáng tạo. AI Studio tạo avatar hoạt hình hoặc tranh chân dung nghệ thuật từ ảnh chụp. Trợ lý chỉnh sửa video có thể tự động cắt ghép các đoạn clip, thêm nhạc nền và hiệu ứng để tạo video hoàn chỉnh.

Với người dùng yêu thích game, loạt tính năng AI HyperBoost 2.0 và AI Tăng cường kết nối 3.0 giúp ổn định đường truyền và giảm độ trễ trong thi đấu. Hệ thống tản nhiệt kép Nano AI duy trì hiệu năng, trong khi tính năng "Tăng cường tiếng bước chân" giúp người chơi game bắn súng nghe rõ âm thanh đối thủ, cải thiện phản xạ trong trận.

Người dùng chơi game trên hệ điều hành ColorOS 15. Ảnh: Oppo

Theo Oppo, ColorOS 15 mang đến trải nghiệm mượt mà, đồng thời biến AI thành công cụ phục vụ con người trên nhiều khía cạnh. Từ học tập, làm việc, ghi lại kỷ niệm, giải trí, hệ điều hành đóng vai trò như trợ lý thông minh, sáng tạo, tin cậy.

Hoài Phương