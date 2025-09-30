Loạt tỉnh cho nghỉ học vì mưa lớn sau bão

Phú Thọ, Lào Cai và nhiều trường ở Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình... cho học sinh nghỉ ngày 30/9 vì mưa lớn từ hoàn lưu bão Bualoi.

5h sáng 30/9, chị Dương Thị Lựu, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, nhận được thông báo từ cô chủ nhiệm trong nhóm lớp về việc toàn bộ học sinh được nghỉ hôm nay.

"Mưa rất lớn từ đêm, đoạn đường từ nhà tôi tới trường của con có điểm ngập sâu qua đầu gối", chị Lựu nói. "May mắn trường cho nghỉ".

Cũng trong sáng nay, hàng loạt trường ở Phú Thọ đăng thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học trên các kênh thông tin, sau khi nhận được chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo. Tùy tình hình thực tế, các trường sẽ có thông báo tiếp theo về việc đi học trở lại vào ngày mai hay không.

Riêng khối mầm non, nhiều trường mở cửa đón học sinh nếu bố mẹ có nhu cầu gửi để thuận tiện công việc.

Tại Lào Cai, tối muộn ngày 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng ra thông báo khẩn cho hơn 465.000 học sinh các bậc mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp nghỉ học ngày 30/9. Từ mai, các trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời báo cáo, xin ý kiến UBND địa phương và Sở nếu phải tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Ở Hà Nội, việc nghỉ học do các trường và xã, phường chủ động. Xã Đoài Phương (thuộc khu vực thị xã Sơn Tây cũ) đã cho tất cả trường mầm non, tiểu học trên địa bàn nghỉ ngày 30/9, cho biết sẽ xếp lịch học bù sau.

Với khối ngoài công lập, trường liên cấp Nguyễn Siêu, THPT Đào Duy Từ cũng thông báo nghỉ ngày 30/9.

Không cho nghỉ song trường Newton, phường Cầu Giấy, thông báo học sinh có thể đến lớp muộn hơn bình thường vào sáng 30/9. Trường lo ngại các tuyến đường bị ngập sẽ gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa con đi học. Trường Đa Trí Tuệ cùng phường cũng thông báo nay sẽ không dạy bài mới, mà tổ chức ôn tập cho học sinh để những bạn nghỉ học không bị ảnh hưởng kiến thức.

Tại Nghệ An, Ninh Bình, nhiều trường cũng chủ động cho học sinh nghỉ vì mưa lớn. Hầu hết trường ở hai địa phương này cũng cho học sinh tạm dừng đến trường từ hôm qua.

Như THPT Huỳnh Thúc Kháng ở Nghệ An, trường cho biết do vẫn chưa có điện và để khắc phục thiệt hại do bão gây ra, học sinh vẫn nghỉ ngày hôm nay.

Học sinh lội qua chỗ ngập ở Cầu Giấy, Hà Nội, trong trận mưa, gây ngập cuối tháng 8/2025. Ảnh: Đức Đồng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hoàn lưu sau bão Bualoi (bão số 10) sẽ tiếp tục gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có Lào Cai. Mưa lớn kéo dài có thể dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các huyện vùng cao, vùng sâu.

Từ chiều 28/9 đến tối 29/9, lượng mưa phổ biến ở tỉnh này là 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở một số địa bàn trong tỉnh.

Hằng Tâm