Loạt tiêu chí chọn smartphone của người dùng trẻ

Thay vì chạy theo xu hướng, người dùng trẻ chú trọng hơn đến giá trị sử dụng thực tế, độ bền và khả năng đáp ứng nhu cầu dài hạn của thiết bị.

Theo một nghiên cứu từ Đại học Tài chính Marketing về hành vi người tiêu dùng, "giá cả hợp lý" là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua smartphone, vượt cả thương hiệu. Còn theo khảo sát toàn cầu của Deloitte, ba tiêu chí được người dùng đánh giá cao sau giá là thời lượng pin, dung lượng bộ nhớ và chất lượng camera.

Thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày tăng khiến độ bền trở thành tiêu chí quan trọng. Người dùng quan tâm đến khả năng chống va đập hay kháng nước, đồng thời để ý đến hiệu năng, cập nhật phần mềm và khả năng tương thích lâu dài.

Galaxy S25 FE hướng đến người dùng trẻ. Ảnh: Samsung

Trí tuệ nhân tạo thế hệ mới (GenAI) đang được xem là yếu tố mặc định trên các dòng máy mới. Theo IDC, khoảng 370 triệu smartphone tích hợp GenAI sẽ được xuất xưởng trong năm 2025, chiếm gần 30% thị phần toàn cầu, và con số này dự kiến vượt 70% vào năm 2029.

Thương hiệu không còn là yếu tố quyết định, nhưng người dùng vẫn sẵn sàng chi thêm trong khả năng tài chính để sở hữu thiết bị đến từ các hãng uy tín, miễn sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thực tế.

Phản ánh rõ xu hướng lựa chọn theo giá trị sử dụng, Galaxy S25 FE là mẫu smartphone tầm trung đáng chú ý khi sở hữu nhiều đặc điểm kỹ thuật thường chỉ có ở phân khúc cao hơn. Thiết bị sử dụng khung Armor Aluminum, kính Gorilla Glass Victus+ và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68, giúp tăng khả năng chống chịu và đảm bảo độ bền trong nhiều năm. Máy chạy chip 4 nm thế hệ mới, được cam kết cập nhật Android đến 7 năm, giúp duy trì hiệu năng và bảo mật ổn định suốt vòng đời sản phẩm.

Ảnh chụp từ Galaxy S25 FE trong concert. Ảnh: Samsung

Dung lượng pin 4.900 mAh - cao nhất từng có trên dòng FE, kết hợp sạc nhanh 45 W đảm bảo dùng cả ngày dài. Đi kèm với đó, máy có thiết kế mỏng 7,4 mm, hướng tới người dùng trẻ cần thiết bị bền, nhẹ, pin khỏe. Hệ thống ba camera sau, cảm biến chính 50 megapixel hỗ trợ chống rung quang học (OIS), kết hợp bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine, giúp tái tạo màu sắc và chi tiết ổn định ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp như các buổi concert. Camera trước 12 megapixel nâng chất lượng video call và chụp selfie.

Đáng chú ý, Galaxy S25 FE là một trong những thiết bị có giá dễ tiếp cận nhất được tích hợp bộ công cụ Galaxy AI. Nhiều tính năng trong bộ công cụ Galaxy AI phù hợp với lối sống năng động của người dùng trẻ.

Chẳng hạn, trong các buổi concert, máy có thể nhận diện bài hát, đồng thời loại bỏ tạp âm để làm rõ phần nhạc chính hoặc giọng hát (Audio Eraser). Khi đi du lịch, người dùng có thể trò chuyện với người bản địa nhờ dịch trực tiếp cuộc gọi và tin nhắn, tìm kiếm các địa điểm xung quanh và gửi cho bạn bè, hoặc tìm hiểu văn hóa địa phương với Gemini Live. Trước nhu cầu chia sẻ ngày càng cao trên mạng xã hội, các công cụ như chỉnh sửa hình ảnh (Generative Edit), khuôn mặt đẹp nhất (Best Face) và cắt ghép video thông minh (Auto Trim) giúp tạo ra những nội dung hoàn thiện hơn trước khi đăng tải.

Công cụ AI trên thiết bị. Ảnh: Samsung

Các tính năng Galaxy AI hỗ trợ tiếng Việt ngay từ khi ra mắt, nhờ đội ngũ kỹ sư tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV). Những nỗ lực này góp phần giúp thương hiệu được vinh danh tại Better Choice Awards 2025 ở hai hạng mục "Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt" và "Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc".

