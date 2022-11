Loạt tiện ích từ giải pháp nhà thông minh Rạng Đông

Nhà thông minh Rạng Đông - RalliSmart có thể đảm nhiệm vai trò của bác sĩ chăm sóc sức khỏe, người giúp việc hiểu chủ nhân, nhà quản lý kinh tế, hay chuyên gia an ninh.

Theo thời gian, cuộc sống đô thị hóa, yêu cầu về một ngôi nhà không đơn thuần là chốn che mưa che nắng mà còn là chốn bình yên, tiện nghi, an toàn sau những bộn bề công việc ngoài xã hội. Thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, Rạng Đông đã đưa ra thị trường giải pháp Smart Home - RalliSmart nhấn mạnh tính năng an ninh cho ngôi nhà.

Hệ thống an toàn được cài đặt và kích hoạt toàn diện cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà nhờ khả năng đồng bộ, kết nối cao giữa các thiết bị. Người dùng có thể kiểm soát ngôi nhà từ bất kỳ đâu, truy cập kiểm tra và điều khiển các thiết bị như đang ở nhà.

Kiểm soát ngôi nhà thông minh từ xa. Ảnh: Rạng Đông

Đơn cử, chị em nội trợ thường lo lắng mỗi khi ra khỏi nhà như "không nhớ đã tắt bếp chưa", "bình nóng lạnh đang bật không"... Những lo lắng này sẽ được RalliSmart giải quyết nhanh chóng bởi hệ thống giám sát nguy cơ cháy thông qua cảm biến khói. Cảm biến khói sẽ phát hiện sớm nguy cơ cháy do chập điện hay quên tắt bếp khi ra khỏi nhà. Âm thanh cảnh báo vang lên sẽ đồng thời báo đến điện thoại cho người trong nhà biết để chủ động xử lý.

Ứng dụng cảm biến phát hiện khói trong ngôi nhà thông minh. Ảnh: Rạng Đông

Với gia đình có trẻ nhỏ thì việc giám sát và đảm bảo an toàn luôn được ưu tiên hàng đầu. Trẻ sẽ được giám sát không tiếp cận những khu vực có nguy cơ tai nạn cao như cầu thang, tầng thượng nhờ hệ thống cảm biến cửa giúp chủ nhà không quên đóng cửa tầng thượng hay cửa phòng dẫn ra lan can.

Với người lớn tuổi thường phải đi vệ sinh vào ban đêm nhưng lại sợ làm phiền mọi người nên thường không bật đèn mà dò dẫm đi trong bóng tối theo thói quen, dễ bị vấp ngã, nhà thông minh Rạng Đông - RalliSmart đã phát triển tính năng cảm biến chuyển động. Theo đó, khi phát hiện có người thức dậy đi lại ban đêm, đèn sẽ tự động bật với độ sáng và vị trí thích hợp để dẫn hướng giúp người lớn tuổi đi lại dễ dàng mà không ảnh hưởng tới giấc ngủ của các thành viên khác.

Trong gia đình, thói quen vừa bật bình nóng lạnh vừa sử dụng cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây mất an toàn điện. Sử dụng công tắc bình nóng lạnh thông minh, gia chủ có thể hẹn giờ bật nước nóng trước khi rửa bát, khi tắm trước khi sử dụng 30 phút. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng kịp thời mà còn đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó là tính năng an ninh - góp phần bảo vệ sự an toàn về tính mạng, tài sản, mang đến cho gia chủ cảm giác an yên ngay cả khi không có nhà. Hệ thống có thể kiểm soát tất cả nguyên nhân gây mất an ninh bất kể đêm và dễ dàng cài đặt, vận hành.

Đặc biệt, những gia chủ đang đi vắng hay công tác dài ngày có thể sử dụng tính năng cài đặt an ninh với nhiệm vụ như điều khiển chiếu sáng, mở rèm theo thói quen sinh hoạt hàng ngày tạo hoạt cảnh luôn có người ở nhà.

Nếu không may có trộm đột nhập, hệ thống cảm biến chuyển động sẽ phát hiện và gửi tin cảnh báo tới điện thoại gia chủ, kích hoạt hệ thống chiếu sáng bật đèn, hú còi cảnh báo đối tượng. Lúc đó, dù ở xa, gia chủ vẫn có cách xử lý phù hợp thông qua giám sát an ninh camera, tùy thuộc vào mức độ tại thời điểm đó.

Đơn giản hơn, trước khi đi ngủ hay ra khỏi nhà, chế độ an ninh được kích hoạt sẽ kiểm soát cửa và báo động cửa nào chưa khóa, ngăn ngừa tình huống đột nhập của kẻ gian.

"Giải pháp nhà thông minh Rạng Đông không chỉ đảm bảo an ninh, an toàn mà còn mang đến những trải nghiệm thú vị từ tiện ích, tiết kiệm, sức khỏe cho gia chủ", đại diện công ty nhận định.

Thế Đan