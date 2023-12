Loạt tiện ích trên máy rửa chén Beko

Model BDFN36641XA có 11 chương trình và 6 tính năng rửa, hỗ trợ làm sạch với nước nóng 70 độ C, AutoDose - tự định lượng chất tẩy rửa...

Đại diện đơn vị cho biết, trong ngành hàng máy rửa chén, hãng phát triển dải sản phẩm đa dạng thiết kế lẫn dung tích như máy rửa chén độc lập, âm tủ, bán âm và cả máy mini để bàn. Trong nhóm máy rửa chén độc lập, nổi bật có sản phẩm BDFN36641XA - thiết bị hiện tham gia vòng Chung kết Tech Awards 2023, hạng mục Thương hiệu Máy rửa bát xuất sắc 2023.

Máy có thể thiết kế dạng âm tủ, tạo sự liền mạch trong thiết kế. Ảnh: Beko

Sản phẩm có dung tích chứa 16 bộ bát đĩa (theo chuẩn châu Âu). Sức chứa lớn phù hợp gia đình đông thành viên hoặc khi nấu nướng với nhiều nồi, chảo. Khay chứa phía trên có thể điều chỉnh linh động ba vị trí nhằm tối ưu khả năng sắp xếp chén đĩa theo nhu cầu. Bảng điều khiển cảm ứng với màn hình LED hỗ trợ thao tác nhanh. Ba tay quay phun nước CornerIntense - công nghệ do Beko phát triển, giúp quá trình rửa hiệu quả.

Máy tích hợp 11 chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng: tự động; tăng cường (mạnh) 70 độ C; tiết kiệm 50 độ C; ly, đồ dùng thủy tinh 40 độ C; nhanh 60 độ C; mini 35 độ C (không có chu trình sấy cuối chương trình) cùng 5 chương trình tùy chọn có thể tải về máy.

Thế kế ba giàn với dung tích 16 bộ bàn ăn. Ảnh: Beko

Về tính năng, máy có các công nghệ hữu ích như: diệt khuẩn tăng cường; SteamGloss; rửa khay; hẹn giờ; siêu tốc; nửa tải. Trong đó, hãng nổi bật với công nghệ CornerIntense (xoáy sâu đa điểm) giúp làm sạch, đưa luồng nước đến tất cả ngóc ngách trong máy, hạn chế các góc khuất, đóng vết bẩn.

Theo công bố của hãng, Beko còn có AutoDose - công nghệ độc quyền trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tính năng này tự động phân bổ gel tẩy rửa và nước làm bóng, từ đó tối ưu về hiệu quả sử dụng chất tẩy rửa, tiết kiệm thời gian thao tác.

Với những loại dụng cụ khó vệ sinh như: bình, lọ..., hãng phát triển tính năng DeepWash giúp làm sạch sâu bên trong. Chức năng sấy SelfDry mở cửa tự động cuối chu trình, tránh ứ đọng hơi nóng. Công nghệ kết nối và điều khiển thông qua Wi-Fi trên Beko HomeWhiz cũng giúp người dùng thao tác ngay trên điện thoại.

Màn hình LED hiển thị thời gian rửa. Ảnh: Beko

Để tăng tính an toàn, máy hỗ trợ khóa trẻ em. Cảm biến báo muối và chất tẩy rửa, có hiển thị trên màn hình điều khiển. Hãng còn phát triển cơ chế bảo vệ đường cấp nước WaterSafe.

Theo công bố từ nhà sản xuất, lượng nước tiêu thụ trung bình mỗi lần rửa khoảng 9,5 lít; độ ồn khi hoạt động 42 dBA (như tiếng thì thầm). Sản phẩm hiện có giá 59,99 triệu đồng.

Cửa máy có thể mở ở nhiều góc độ. Ảnh: Beko

Đại diện Beko cho biết tập đoàn hiện có 30 nhà máy đặt ở 9 quốc gia trên khắp thế giới. Thương hiệu Beko tạo độ phủ hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cũng theo đại diện đơn vị, với hơn 60 năm hình thành và phát triển, đơn vị góp phần truyền cảm hứng xây dựng lối sống khỏe, bền vững phong cách Âu đến người tiêu dùng nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam.

Minh Tú