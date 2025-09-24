Loạt tiện ích thể thao, giải trí tại Ruby Coastal City

Hải PhòngRuby Coastal City nằm bên bờ biển Đồ Sơn, bao quanh bởi hệ thống tiện ích thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe, hướng tới lối sống năng động, tiện nghi cho nhiều nhóm cư dân.

Dự án tọa lạc sát bên sân golf 36 hố Ruby Tree Golf Resort tiêu chuẩn quốc tế và quần thể du lịch - nghỉ dưỡng - thể thao Ruby Tree Golf Villas. Lợi thế này tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, nơi cư dân có thể tham gia nhiều môn thể thao như golf, bóng rổ, tennis, pickleball, cùng các hoạt động dưới nước như đua thuyền thiên nga, chèo kayak, lướt thuyền buồm. Không gian hoạt động được thiết kế cho nhiều lứa tuổi, khuyến khích rèn luyện thể chất và gắn kết gia đình.

Ruby Tree Golf Villas là điểm đến cho những người yêu thích hoạt động, thể thao. Ảnh: CĐT

Ruby Coastal City phát triển hệ tiện ích theo tiêu chuẩn 5 sao, như công viên đa chủ đề, công viên biểu tượng, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, đặc biệt là khu shop hội tụ các thương hiệu trong nước cũng như quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực.

Chuỗi tiện ích đáp ứng nhu cầu hằng ngày từ tài chính, mua sắm đến ẩm thực với sự hiện diện của ngân hàng SeABank, siêu thị BRGMart, kem Thủy Tạ Gourmet, sản phẩm gốm Chu Đậu, cùng các nhà hàng hải sản và quán cà phê. Mô hình "tất cả trong một" giúp cư dân tiếp cận dịch vụ ngay trong vài bước chân.

Ruby Coastal City sở hữu địa thế kề biển, cận sân golf. Ảnh: CĐT

Song song với lớp dịch vụ, không gian sống được quy hoạch theo hướng nghỉ dưỡng ven biển, chú trọng mảng xanh và thông gió tự nhiên. Theo chủ đầu tư, mật độ cây xanh cao cùng cảnh quan mở giúp dự án đón gió biển, cân bằng giữa yếu tố thiên nhiên và tiện ích hiện đại, hướng đến nhóm cư dân đề cao sức khỏe tinh thần, thích thư giãn nhưng vẫn muốn duy trì nhịp sống năng động.

Không gian xanh bao quanh các căn biệt thự tại Ruby Coastal City. Ảnh: CĐT

Về vị trí, Đồ Sơn - nơi dự án tọa lạc hưởng lợi từ định hướng phát triển của Hải Phòng theo mô hình đa trung tâm và các đô thị vệ tinh, với mục tiêu trở thành điểm đến du lịch, thể thao và văn hóa quốc tế. Các dự án như cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2 và bến cảng nước sâu Nam Đồ Sơn mở rộng kết nối liên vùng, thúc đẩy dịch vụ hậu cần và du lịch. Trên nền tảng hạ tầng đang hoàn thiện, thị trường nhà ở - nghỉ dưỡng khu vực kỳ vọng đón nhận thêm dòng nhu cầu mới.

Sở hữu vị trí tiếp giáp tuyến hàng hải quốc tế và nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, ngoài giá trị an cư, nghỉ dưỡng, dự án còn có thể trở thành tài sản tích lũy dài hạn. Chủ đầu tư cho biết thêm, các căn biệt thự Ruby Coastal City có pháp lý minh bạch, giúp tạo sự an tâm cho nhà đầu tư và người mua ở thực.

Song Anh