Loạt tiêm kích F-22 xếp hàng chờ đón lãnh đạo Mỹ, Nga

Ông Trump sẽ 'không vui' nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn

Tổng thống Trump cho biết sẽ cảm thấy không hài lòng nếu người đồng cấp Putin không chấp nhận ngừng bắn sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.

"Tôi muốn nhanh chóng được chứng kiến lệnh ngừng bắn. Tôi không rõ điều đó có xảy ra trong hôm nay không, nhưng sẽ không vui nếu nó không xảy ra ngay hôm nay", ông Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một, thêm rằng "chỉ muốn sự giết chóc ngừng lại".

Lãnh đạo Mỹ cho biết chưa có điều gì được ấn định trước cuộc gặp, song nhấn mạnh muốn đạt được "một số thứ nhất định" trong hội nghị sắp tới, trong đó có lệnh ngừng bắn. Tổng thống Trump nói mình không đại diện cho châu Âu, nhưng sẽ cân nhắc quan điểm của các quốc gia này.

"Chuyện này không liên quan đến châu Âu, tôi không làm theo ý họ. Dù vậy, rõ ràng họ sẽ tham gia vào quá trình này cùng Tổng thống Zelensky", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng đánh giá người đồng cấp Nga "thông minh", thêm rằng hai bên hòa hợp và đều tôn trọng lẫn nhau.