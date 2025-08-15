-
Loạt tiêm kích F-22 xếp hàng chờ đón lãnh đạo Mỹ, Nga
Hình ảnh do CNN đăng cho thấy sân khấu đã được dựng trên đường băng ở căn cứ Elmendorf-Richardson để chuẩn bị chào đón Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Một tấm thảm đỏ được trải theo hình chữ L để hai lãnh đạo bước lên bục có dòng chữ "Alaska 2025".
Điểm nổi bật nhất là có 4 tiêm kích F-22 xếp hàng bên cạnh tấm thảm đỏ. Chúng thuộc phi đoàn đóng quân tại căn cứ Elmendorf-Richardson, có nhiệm vụ bảo vệ không phận Mỹ.
-
Ông Trump sẽ 'không vui' nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Tổng thống Trump cho biết sẽ cảm thấy không hài lòng nếu người đồng cấp Putin không chấp nhận ngừng bắn sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.
"Tôi muốn nhanh chóng được chứng kiến lệnh ngừng bắn. Tôi không rõ điều đó có xảy ra trong hôm nay không, nhưng sẽ không vui nếu nó không xảy ra ngay hôm nay", ông Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một, thêm rằng "chỉ muốn sự giết chóc ngừng lại".
Lãnh đạo Mỹ cho biết chưa có điều gì được ấn định trước cuộc gặp, song nhấn mạnh muốn đạt được "một số thứ nhất định" trong hội nghị sắp tới, trong đó có lệnh ngừng bắn. Tổng thống Trump nói mình không đại diện cho châu Âu, nhưng sẽ cân nhắc quan điểm của các quốc gia này.
"Chuyện này không liên quan đến châu Âu, tôi không làm theo ý họ. Dù vậy, rõ ràng họ sẽ tham gia vào quá trình này cùng Tổng thống Zelensky", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cũng đánh giá người đồng cấp Nga "thông minh", thêm rằng hai bên hòa hợp và đều tôn trọng lẫn nhau.
-
Thời tiết đẹp ở Alaska
Hội nghị Mỹ - Nga tại thành phố Anchorage sẽ diễn ra dưới thời tiết đẹp, với nhiệt độ 8-17 độ C và lác đác mây. Đối với Tổng thống Trump, đây là thay đổi dễ chịu so với thời tiết nóng bức ở Washington, nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày 14/8 là 33 độ C. Thời tiết tại Moskva khá giống với Anchorage, ở mức 12-17 độ C vào ngày 14/8.
-
Ông Trump: Tôi sẽ rời đi nếu cuộc gặp chuyển biến xấu
Tổng thống Trump nói với Fox News rằng nếu hội nghị với người đồng cấp Putin chuyển biến xấu, ông sẽ "rời đi".
"Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng nếu không, tôi sẽ nhanh chóng trở về nhà", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn được công bố khi Tổng thống Mỹ đang trên đường tới Alaska.
Bình luận này tương tự điều ông Trump từng đề cập khi trao đổi với Fox Radio hôm 14/8. "Nếu đây là cuộc gặp tệ hại, tôi sẽ không gọi cho ai cả mà quay về nhà. Nhưng nếu đây là cuộc gặp tốt, tôi sẽ gọi điện cho Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu", ông cho hay.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga vẫn chưa tỏ dấu hiệu cho thấy muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine, khi tiếp tục tập kích nước này trong ngày diễn ra hội nghị ở Alaska.
-
Nga, Ukraine tiếp tục tập kích nhau
Quân đội Ukraine ngày 15/8 cho biết đã tập kích trúng một nhà máy lọc dầu ở thành phố miền trung Syzran của Nga, nơi cách tiền tuyến khoảng 800 km. Đây là một trong những cơ sở lớn nhất của tập đoàn năng lượng Nga Rosneft, chuyên sản xuất nhiên liệu hàng không và cung cấp cho quân đội Nga, theo Kiev.
Lực lượng này còn tuyên bố đánh trúng một tàu hàng chở linh kiện thiết bị bay không người lái (drone) tại vùng Astrakhan trước đó một ngày. Giới chức Nga xác nhận con tàu đã bị hư hại và không có ai bị thương.
Serhiy Lysak, tỉnh trưởng Dnipropetrovsk, cho biết lực lượng Nga ngày 15/8 phóng một tên lửa đạn đạo vào vùng này, khiến một người thiệt mạng, một người bị thương và hai phương tiện bị hư hại. Thành phố thủ phủ Dnipro là trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine, tỉnh Dnipropetrovsk cũng nằm sát khu vực giao tranh và thường xuyên bị lực lượng Nga pháo kích.
-
Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ - Nga trao đổi về kinh doanh
Phát biểu với báo giới trên hành trình tới Alaska, Tổng thống Trump nhấn mạnh có quan hệ tốt với người đồng cấp Putin và để ngỏ khả năng đối thoại về vấn đề kinh doanh với lãnh đạo Nga, song với điều kiện là hai bên phải đạt được tiến triển về hòa bình tại Ukraine.
"Tôi để ý thấy ông ấy mang theo nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh và đó là điều tốt. Tôi thích việc họ muốn làm ăn, song điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi chúng tôi giải quyết xong cuộc chiến", ông nói.
Khi được hỏi lần nữa rằng có ý định trao đổi về cơ hội kinh doanh với Nga hay không, ông Trump nói sẽ làm việc này "nếu đạt được tiến triển". Lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được "điều gì đó" tại hội nghị lần này.
Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Kirill Dmitriev, nhà đàm phán kinh tế cấp cao kiêm người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), nằm trong số những người tháp tùng ông Putin tới Alaska.
-
Cuộc gặp Trump - Putin có thể kéo dài ít nhất 6-7 giờ
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga có thể kéo dài tối thiểu 6-7 giờ. "Phía Nga hy vọng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska sẽ kết thúc hiệu quả", ông Peskov nói.
Theo quan chức này, cuộc đối thoại một - một giữa hai lãnh đạo sẽ có sự góp mặt của cả các phụ tá, song không nêu rõ tên. Điện Kremlin ban đầu nói chỉ có phiên dịch viên hỗ trợ Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong cuộc gặp.
-
Tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống Belarus
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông báo được đưa ra trong lúc ông đang trên máy bay đến Alaska.
Tổng thống Trump cho biết mục đích của cuộc điện đàm là nhằm cảm ơn lãnh đạo Belarus vì trước đó thả 16 tù nhân, thêm rằng hai bên đã thảo luận về khả năng trả tự do thêm cho 1.300 tù nhân nữa. Ông Trump không nêu rõ những người này là ai, nhưng nhiều khả năng lãnh đạo Mỹ đề cập đến việc Belarus ân xá 16 tù nhân hồi đầu tháng 7, những người Mỹ coi là "tù nhân chính trị".
"Chúng tôi trao đổi về rất nhiều chủ đề, trong đó có chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Alaska. Tôi mong được gặp Tổng thống Lukashenko trong tương lai", ông Trump viết trên Truth Social.
Hãng thông tấn BELTA cho biết Tổng thống Lukashenko đã mời người đồng cấp Trump cùng gia đình thăm Belarus và lãnh đạo Mỹ đã nhận lời. Hai bên còn thảo luận về quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.
-
Ông Trump sẽ đón ông Putin ở sân bay
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Trump sẽ đón người đồng cấp Putin khi lãnh đạo Nga đáp máy bay xuống thành phố Anchorage ở Alaska vào khoảng 11h ngày 15/8 (2h ngày 16/8 giờ Hà Nội).
Trên hành trình đến Alaska, ông Putin đã dừng chân ở vùng cực đông Magadan của Nga, nơi lãnh đạo này tới thăm một nhà máy và gặp giới chức địa phương. Mất khoảng 8 giờ để bay từ Moskva tới Madagan và thêm 4 giờ nữa để đến được Alaska.
Lý do thượng đỉnh Trump - Putin diễn ra tại căn cứ quân sự ở Alaska
Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson được cho là địa điểm lý tưởng ở Alaska để tổ chức thượng đỉnh Trump - Putin vì mức độ an ninh cao của nó.
-
Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska
Nhà Trắng cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu vào khoảng 11h hôm nay (2h ngày 16/8 giờ Hà Nội) tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska.
Lần cuối ông Trump và ông Putin gặp nhau trực tiếp là tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Đây cũng sẽ là lần đầu một lãnh đạo Nga đặt chân đến Alaska kể từ khi Moskva bán vùng lãnh thổ này cho Washington vào năm 1867.
16 quan chức tháp tùng ông Trump đến hội nghị thượng đỉnh, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, giám đốc CIA John Ratcliffe, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và đặc phái viên Steve Witkoff. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cũng sẽ đến Alaska bằng các chuyến bay riêng biệt.
Phái đoàn tháp tùng ông Putin gồm cố vấn về chính sách đối ngoại Yury Ushakov, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Kirill Dmitriev, nhà đàm phán kinh tế cấp cao và người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF).
Trọng tâm của cuộc gặp là vấn đề Ukraine, song ông Trump và ông Putin cũng sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc tế, cũng như trao đổi quan điểm về hợp tác song phương, trong đó có thương mại và kinh tế. Hai Tổng thống sẽ họp báo chung sau sự kiện để tóm tắt kết quả cuộc gặp.
Tổng thống Trump đã bày tỏ tin tưởng người đồng cấp Putin muốn đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột tại Ukraine, song cũng cảnh báo hội nghị có tỷ lệ thất bại là 25%. Ông cũng đe dọa sẽ khiến Moskva phải hứng chịu "hậu quả rất nghiêm trọng" nếu lãnh đạo Nga không đồng ý ngừng chiến dịch ở Ukraine trong cuộc gặp.
Nếu cuộc gặp ở Alaska diễn ra tốt đẹp, ông Trump đề xuất các bên sau đó tiếp tục tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine. Các lãnh đạo châu Âu khác có thể cũng sẽ tham gia sự kiện này.
Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)