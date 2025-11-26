Loạt thương hiệu quốc tế giảm giá đến 80%

Chương trình ưu đãi áp dụng tại các trung tâm thương mại có cửa hàng của Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Mango, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, Guess, Karl Lagerfeld, Swarovski, Sisley, DKNY, GAP, Old Navy, Cotton On, Typo, OVS, Mothercare, Sunnies Studios, Parfois, Dockers, United Colors of Benetton.
Chương trình ưu đãi áp dụng tại các trung tâm thương mại có cửa hàng của Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi's, Mango, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, Guess, Karl Lagerfeld, Swarovski, Sisley, DKNY, GAP, Old Navy, Cotton On, Typo, OVS, Mothercare, Sunnies Studios, Parfois, Dockers, United Colors of Benetton.
Năm nay, nhóm thương hiệu cao cấp như Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, GUESS cũng có mức giảm đến 80%. Mức ưu đãi này áp dụng cho toàn bộ cửa hàng trong đợt Black Friday tại ACFC.
Năm nay, nhóm thương hiệu cao cấp như Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Armani Exchange, GUESS cũng có mức giảm đến 80%. Mức ưu đãi này áp dụng cho toàn bộ cửa hàng trong đợt Black Friday tại ACFC.
GAP giảm lên đến 80% cho nhiều sản phẩm tại cửa hàng, đồng thời, triển khai thêm chương trình “Mua nhiều giảm nhiều”.
GAP giảm lên đến 80% cho nhiều sản phẩm tại cửa hàng, đồng thời, triển khai thêm chương trình “Mua nhiều giảm nhiều”.
Các thương hiệu thời trang dễ phối, đồ thiết yếu như Levi's, GAP, Mango, OVS, Old Navy, Cotton On, Dockers, Sisley, Mothercare cũng giảm đến 80%. Sau 6 ngày khuyến mãi, nhiều mẫu áo khoác, đầm, quần jeans, sweater… đã cháy hàng, hết size.
Các thương hiệu thời trang dễ phối, đồ thiết yếu như Levi's, GAP, Mango, OVS, Old Navy, Cotton On, Dockers, Sisley, Mothercare cũng giảm đến 80%. Sau 6 ngày khuyến mãi, nhiều mẫu áo khoác, đầm, quần jeans, sweater… đã cháy hàng, hết size.
Black Friday là một trong những dịp khuyến mãi lớn nhất trong năm. Các thương hiệu do ACFC phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam đã thu hút lượng hàng triệu lượt khách. Bên cạnh ưu đãi đến 80%, hệ thống còn có chương trình giảm sâu thêm, tùy theo mỗi thương hiệu.
Black Friday là một trong những dịp khuyến mãi lớn nhất trong năm. Các thương hiệu do ACFC phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam đã thu hút lượng hàng triệu lượt khách. Bên cạnh ưu đãi đến 80%, hệ thống còn có chương trình giảm sâu thêm, tùy theo mỗi thương hiệu.
Tại trung tâm thương mại Saigon Centre, khách hàng tranh thủ những ngày đầu chương trình khuyến mãi để mua sắm với đầy đủ sản phẩm.
Theo đại diện ACFC, những ngày cuối tuần, lượng khách đổ về các trung tâm thương mại tại Hà Nội, TP HCM… rất lớn để "săn sale", sắm đồ dùng được cho cả bốn mùa, tiết kiệm chi phí mua sắm cho cả năm. Chương trình Black Friday của ACFC chỉ diễn ra một lần trong năm, áp dụng cả hệ thống cửa hàng và sàn online.
Tại trung tâm thương mại Saigon Centre, khách hàng tranh thủ những ngày đầu chương trình khuyến mãi để mua sắm với đầy đủ sản phẩm.
Theo đại diện ACFC, những ngày cuối tuần, lượng khách đổ về các trung tâm thương mại tại Hà Nội, TP HCM… rất lớn để "săn sale", sắm đồ dùng được cho cả bốn mùa, tiết kiệm chi phí mua sắm cho cả năm. Chương trình Black Friday của ACFC chỉ diễn ra một lần trong năm, áp dụng cả hệ thống cửa hàng và sàn online.
Thiên Minh