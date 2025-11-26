Loạt thương hiệu quốc tế giảm giá đến 80%

Tại trung tâm thương mại Saigon Centre, khách hàng tranh thủ những ngày đầu chương trình khuyến mãi để mua sắm với đầy đủ sản phẩm.

Theo đại diện ACFC, những ngày cuối tuần, lượng khách đổ về các trung tâm thương mại tại Hà Nội, TP HCM… rất lớn để "săn sale", sắm đồ dùng được cho cả bốn mùa, tiết kiệm chi phí mua sắm cho cả năm. Chương trình Black Friday của ACFC chỉ diễn ra một lần trong năm, áp dụng cả hệ thống cửa hàng và sàn online.