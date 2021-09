Loạt thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch

Cam, quýt, việt quất, ớt chuông đỏ, bông cải xanh, sữa chua... có thể hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Theo tờ Medical News Today, hệ thống miễn dịch gồm các cơ quan, tế bào, mô và protein. Chúng cùng thực hiện quá trình chống lại các tác nhân gây bệnh như: virus , vi khuẩn và vật thể lạ gây nhiễm trùng hoặc bệnh tật.

Khi tiếp xúc với mầm bệnh, hệ thống miễn dịch sẽ kích hoạt phản ứng, giải phóng các kháng thể. Theo đó, kháng thể này gắn vào các kháng nguyên trên mầm bệnh và tiêu diệt chúng.

Theo tờ Healthline, mọi người có thể tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch bằng cách kết hợp loạt rau củ, trái cây dưới đây vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, chanh, bưởi... chứa nhiều vitamin C, có thể làm tăng sản xuất các tế bào bạch cầu - chìa khóa chống lại nhiễm trùng. Nó cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, theo NIH. Chúng còn hỗ trợ cơ thể hồi phục nhanh hơn sau khi cảm lạnh hoặc cảm cúm.

Cơ thể không thể tự sản sinh và lưu trữ vitamin C, do đó bạn cần bổ sung nó mỗi ngày. Lượng bổ sung phù hợp cho phụ nữ trưởng thành là 75 mg và nam là 90 mg.

Trái cây họ cam quýt tốt cho hệ miễn dịch. Ảnh:

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa lượng vitamin C cao gấp ba lần họ cam, quýt.... Nếu đang cố gắng hạn chế đường (gồm cả vị ngọt từ trái cây), thực vật này là lựa chọn phù hợp, đảm bảo chế độ ăn vẫn đủ dưỡng chất.

Ngoài ra, ớt chuông đỏ còn chứa hàm lượng lớn beta carotene, có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Cơ thể sẽ chuyển hóa hoạt chất này thành vitamin A, giữ đôi mắt và làn da khỏe mạnh.

Bông cải xanh (súp lơ)

Bông cải xanh là một trong những loại rau lành mạnh, cung cấp nhiều vitamin A, C và E cũng như chất xơ. Chúng còn chứa chất chống oxy hóa như sulforaphane - hợp chất thường được tìm thấy trong các loại rau họ cải, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chống bệnh đái tháo đường...

Tỏi

Tỏi là gia vị phổ biến trong hầu hết nền ẩm thực trên thế giới, được xem là phương thuốc tự nhiên giúp ngăn ngừa các triệu chứng cảm lạnh lẫn vấn đề sức khỏe khác.

Khi được nghiền nát hoặc nhai, tỏi tạo ra hoạt chất allicin, có thể tăng cường miễn dịch.

Gừng

Gừng cũng quen thuộc trong căn bếp, có đặc tính chống viêm và oxy hóa.

Tác giả An Pourmasoumi và các cộng sự đã thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên 586 người và kết luận gừng có khả năng hoạt động như một chất làm giảm nồng độ lipid trong máu, góp phần hạn chế lượng cholesterol trong cơ thể.

Nên bổ sung bông cải xanh và gừng vào bữa ăn hàng ngày.

Cải bó xôi

Cải bó xôi có thể tăng cường hệ miễn dịch vì giàu vitamin C, E và chứa nhiều chất chống oxy hóa, beta carotene.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là thực phẩm giàu vitamin E - có vai trò quan trọng trong điều chỉnh và duy trì chức năng hệ thống miễn dịch. Cơ thể người trưởng thành cần khoảng 15 mg vitamin E mỗi ngày.

Hạt hướng dương

Loại hạt này cung cấp vitamin E và chứa các dưỡng chất tốt như photpho, magie, vitamin B6...

Nghệ

Nghệ là gia vị quen thuộc, được dùng nhiều trong chế biến món ăn. Theo NCBI, cặp tác giả Susan J. Hewlings và Douglas S. Kalman đã thực hiện nhiều nghiên cứu về nghệ, nhận thấy chất curcumin trong củ này có khả năng kiểm soát tình trạng oxy hóa và chống viêm, phục hồi tổn thương cơ do tập thể dục.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều flavonoid - hoạt chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Thực vật này còn cung cấp một lượng L-theanine, dạng axit amin có tác dụng tăng khả năng tập trung tinh thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm huyết áp...

Sữa chua

Chế phẩm này chứa vitamin D, có thể điều chỉnh hệ thống miễn dịch và tăng khả năng phòng thủ tự nhiên của cơ thể, chống lại bệnh tật.

Thay vì dùng sữa chua có hương vị, nên chọn loại không đường và tăng vị ngọt bằng mật ong hoặc trái cây.

Sữa chua có hương thơm, bắt vị.

Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều vitamin C, kali, magie và folate tốt cho hệ miễn dịch. Chúng còn chứa papain - loại enzyme tiêu hóa có tác dụng chống viêm.

Kiwi

Được mệnh danh là "siêu quả", kiwi chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như: vitamin C, K, kali và folate.

Một quả kiwi có thể chứa đến 84 mg vitamin C, trong khi người trưởng thành cần 75-90 mg mỗi ngày. Bổ sung quả mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch.

Việt quất

Việt quất chứa anthocyanin - thuộc nhóm flavonoid, có đặc tính chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch.

Theo NCBI, flavonoid đóng vai trò thiết yếu trong hệ thống phòng thủ miễn dịch của đường hô hấp. Các nhà nghiên cứu phát hiện những người ăn thực phẩm giàu flavonoid ít có nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc ít cảm lạnh hơn.

Ngoài các thực phẩm trên, người tiêu dùng có thể tham khảo keo ong xanh Tracybee. Hoạt chất Artepillin C trong chế phẩm này có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, tăng cường hệ miễn dịch, hạ đường huyết...

Doanh nghiệp phối hợp sản xuất cùng công ty Apis Flora, ứng dụng công nghệ EPP- AF độc quyền nhằm khai thác hàm lượng cao Artepillin C từ keo ong xanh Brazil và tăng khả năng hấp thu của cơ thể lên gấp 300%. Sản phẩm còn chứa các protein, axit amin, vitamin, khoáng chất, các flavonoid, phenolics và tecpen...

Keo ong dạng viên của Tracybee. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ảnh: Tracybee

Keo ong Tracybee hiện bán tại Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn và các nhà thuốc truyền thống ở nhiều tỉnh thành.

Hiếu Châu (ảnh: Envato)