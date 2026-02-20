Loạt thiết kế mới tiếp nối hành trình 150 năm của Audemars Piguet









Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình một thế kỷ rưỡi của Audemars Piguet, khi nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ hồi sinh chức năng giờ nhảy Neo Frame từ năm 1930; ra mắt đồng hồ bỏ túi 150 Heritage với khả năng đo lường lịch toàn cầu và đột phá mới trong cơ chế Lịch vạn niên của Calibre 7139. Từ khi hai nhà sáng lập Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet đặt những viên gạch đầu tiên tại vùng Le Brassus, thương hiệu này vẫn duy trì tính nhất quán độc đáo trong nghệ thuật chế tác đồng hồ xa xỉ Haute Horlogerie – tôn trọng quá khứ và không ngừng phá vỡ những giới hạn. Tại Audemars Piguet, cơ chế giờ nhảy trên mẫu đồng hồ Neo Frame Jumping Hour là đại diện cho sự giao thoa giữa di sản và tương lai. Với giới mộ điệu, giá trị của mẫu đồng hồ này xuất phát từ những thập niên 1930, thời điểm phong cách thiết kế Streamline Moderne thịnh hành với những đường cong khí động học lấy cảm hứng từ tàu hỏa cao tốc và phi cơ.

Vào giai đoạn đó, Audemars Piguet giữ vai trò tiên phong khi phát triển đồng hồ đeo tay hiển thị giờ nhảy. Mẫu đầu tiên (số hiệu 27826) sở hữu bộ vỏ vuông, một ô cửa sổ hiển thị giờ cùng kim phút, vận hành bằng cỗ máy Calibre 10HPVM. Sang thế kỷ 21, cơ chế này được hãng hồi sinh như lời tri ân với di sản của thương hiệu, giao thoa những kỹ thuật chế tác hiện đại bậc nhất ngày nay.

Thiết kế mẫu đồng hồ Audemars Piguet Neo Frame Jumping Hour. Ảnh: Audemars Piguet

Thiết kế vỏ của Neo Frame Jumping Hour sử dụng kiến trúc hình chữ nhật độc đáo, chế tác từ vàng hồng 18 carat. Điểm nhấn thu hút thị giác nằm ở tám đường gờ dọc (gadroons) mỗi bên, kéo dài thành những đường nét thanh thoát và thu gọn về phía càng nhọn, gợi lên tính khí động học điển hình. Mặt số của đồng hồ được che bởi một lớp kính sapphire phủ PVD đen huyền bí, kết hợp các chi tiết vàng hồng tương phản. Hai ô cửa sổ viền vàng hiển thị giờ và phút, các chữ số màu trắng nổi bật trên nền đen. Dòng chữ ký Audemars Piguet xuất hiện tại vị trí 6 giờ, được thể hiện bằng sắc vàng hồng tinh tế. Mẫu đồng hồ kết hợp dây da bê màu đen, họa tiết bề mặt do đội ngũ thiết kế của Audemars Piguet sáng tạo. Ẩn sau vẻ ngoài tối giản là quy trình chế tác mặt số sapphire, thay thế cho mặt số kim loại của mẫu 1271 nguyên bản. Thông thường, sapphire sẽ được ép vào vòng bezel, tuy nhiên Neo Frame Jumping Hour không có khung kim loại tại vị trí 12 và 6 giờ, nên để lộ hoàn toàn mặt kính sapphire tinh xảo.

Qua nắp đáy sapphire, bộ máy lộ cơ thể hiện trọn vẹn các kỹ nghệ hoàn thiện Haute Horlogerie như vân Côtes de Genève, bề mặt chải satin cùng rô-to lên dây chuyên biệt. Ảnh: Audemars Piguet

Mẫu đồng hồ này trang bị Calibre 7122 - bộ máy giờ nhảy tự động đầu tiên do Audemars Piguet phát triển hoàn toàn (in-house), tích hợp cơ chế giờ nhảy tức thì, kết hợp hiển thị phút trôi (trailing minutes), nhằm mang lại độ chính xác, hiệu suất và độ tin cậy, cùng mức dự trữ năng lượng đến 52 giờ. Đánh dấu một thế kỷ rưỡi trong nghệ thuật chế tác Haute Horlogerie, mẫu đồng hồ bỏ túi 150 Heritage ra đời nhằm tri ân các nhà thiên văn, nghệ nhân chế tác và thợ thủ công trong ngành.

Audemars Piguet 150 Heritage được hãng định vị như một "bảo tàng di động", nơi kỹ nghệ chế tác suốt 150 năm hội tụ trong thiết kế siêu phức tạp bậc nhất. Dựa trên kiến trúc cốt lõi của bộ chuyển động Calibre 1000, trái tim của tạo tác là Calibre 1150 lên dây cót thủ công và kỳ quan cơ khí gồm 1.099 chi tiết. Toàn bộ các cơ cấu kích hoạt từ núm nhấn tích hợp trong núm vặn, đến các bộ chỉnh đều được hãng tái thiết kế hoàn toàn, nhằm phù hợp với kiểu đồng hồ bỏ túi nhỏ gọn.

Thiết kế đồng hồ bỏ túi 150 Heritage. Ảnh: Audemars Piguet

Theo Audemars Piguet, đây là một trong những bộ máy phức tạp nhất từng được chế tác trong lịch sử thương hiệu, tích hợp tới 47 chức năng. Trong đó, 30 cơ chế siêu phức tạp gồm điểm chuông Grande Sonnerie, điểm chuông phút, lịch vạn niên bán Gregory, bấm giờ song song lập tức chronograph rattrapante flyback và flying tourbillon. Bộ máy còn ứng dụng những đổi mới hàng đầu của Audemars Piguet, như công nghệ Supersonnerie, kiến trúc bộ máy siêu mỏng và tăng cường biên độ dao động. Điểm khiến 150 Heritage trở thành hiện tượng trong giới sưu tầm là cơ chế Lịch toàn cầu (Universal Calendar), được hé lộ qua mặt đáy ẩn có thể mở rộng đến 180°. Các kỹ sư tại Le Brassus đã kiến tạo một máy tính cơ học cho phép theo dõi đồng thời các hệ thống lịch quan trọng nhất của nhân loại, như: dương lịch Gregorian, lịch Do Thái, lịch Hồi giáo Hijri, lịch Ấn Độ và đặc biệt là Âm lịch. Đồng hồ có khả năng chỉ báo chính xác ngày của các lễ hội lớn như: Giáng sinh, Ramadan, Tết Nguyên Đán hay Diwali trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 2099.

Tinh hoa chế tác của Audemars Piguet trong một bộ máy gồm 1.099 chi tiết, tích hợp 40 chức năng và 22 cơ chế phức tạp. Ảnh: Audemars Piguet

Vẻ đẹp ngoại diện của 150 Heritage cũng tương xứng sự phức tạp bên trong. Bộ vỏ chế tác từ bạch kim, mặt đáy bằng kính sapphire cho phép người xem chiêm ngưỡng toàn bộ hệ thống bánh răng và cầu nối được chạm khắc tỉ mỉ. Mặt số tráng men Grand Feu màu xanh lam cùng dây đeo bỏ túi chế tác hoàn toàn thủ công, nhằm phô diễn trọn vẹn tinh hoa của nghề thủ công (métiers d’art). Việc tập trung toàn bộ nút bấm chronograph và núm vặn vào một phần trên sườn vỏ đã giúp giải phóng những bề mặt còn lại của đồng hồ, biến chúng thành không gian để hãng sáng tác nghệ thuật. Trên vỏ đồng hồ, những đường nét chạm khắc thủ công chân dung hai nhà sáng lập Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet hiện lên như lời tri ân đến những người đã đặt nền móng cho di sản. Đây là cơ chế thiên văn đã định hình "vũ trụ" đồng hồ của Audemars Piguet suốt hơn 150 năm qua, truyền cảm hứng cho các nghệ nhân kiến tạo những cỗ máy thời gian tiên tiến suốt bề dày lịch sử thương hiệu.

Bộ chuyển động Calibre 7139 kết hợp giữa tính công thái học và nghệ thuật chế tác lộ cơ openworked. Điểm nhấn đột phá của bộ máy tự lên cót nằm ở hệ thống núm vặn "tất cả trong một", cho phép người dùng điều chỉnh toàn bộ các thông số từ ngày, thứ, tháng đến năm nhuận và tuần trăng mà không cần công cụ chuyên dụng hay lo ngại ảnh hưởng cỗ máy. Theo hãng, trong điều kiện đồng hồ luôn được lên cót đầy đủ, lịch chỉ cần một lần căn chỉnh vào năm 2100 để phù hợp với lịch Gregory. Vẻ đẹp của Calibre 7139 được phô diễn trọn vẹn qua cấu trúc openworked tinh xảo. Các tấm nền, cầu nối và thùng cót được tạo hình tỉ mỉ bằng công nghệ gia công tia lửa điện EDM, lược bỏ chi tiết thừa cho phép ánh sáng xuyên qua mặt kính sapphire. Calibre 7139 trang bị dây tóc cân bằng không nhiễm từ. Kỹ thuật lắp dây tóc cổ truyền này được thực hiện bởi hai nghệ nhân bậc thầy cho những dòng máy giới hạn, tăng khả năng kháng biến đổi nhiệt độ và va chấn, đảm bảo hiệu suất đo thời gian tối ưu.

Hai mẫu đồng hồ sử dụng cỗ máy Calibre 7139. Ảnh: Audemars Piguet

Mặt số mang phong cách châu Âu với thứ ở vị trí 9 giờ, ngày tại 12 giờ và tháng tại 3 giờ. Mọi chỉ báo đều được căn chỉnh theo logic mới, đưa số tuần "1", "Thứ Hai" và ngày đầu tháng về cùng trục 12 giờ, tạo nên tổng thể cân xứng, đánh dấu sự khởi đầu của mỗi chu kỳ. Cỗ máy Calibre 7139 sẽ xuất hiện trên hai mẫu đồng hồ đường kính 41 mm gồm Code 11.59 by Audemars Piguet hai tông màu và Royal Oak kết hợp chất liệu titanium với Bulk Metallic Glass (BMG). Mẫu đồng hồ Code 11.59 by Audemars Piguet Perpetual Calendar Openworked kích thước 41 mm, kết hợp vàng trắng 18 carat và thân vỏ bát giác ceramic đen, hoàn thiện bởi kỹ thuật chải satin xen kẽ các cạnh vát đánh bóng gương. Mặt số sapphire trong suốt để lộ cấu trúc cơ học, cọc giờ bằng vàng hồng phủ rhodium cùng bộ kim bằng vàng trắng 18 carat. Kim giờ, phút phủ dạ quang và đầu kim phụ màu đỏ, chỉ báo tuần trăng trên nền đá aventurine đen huyền bí. Royal Oak Perpetual Calendar Openworked phiên bản 41 mm kết hợp titanium siêu nhẹ cùng Bulk Metallic Glass (BMG) - hợp kim palladium quý hiếm có cấu trúc vô định hình. BMG giúp mang lại độ cứng vượt trội, khả năng kháng mài mòn và độ bóng gương trên bezel, tương phản sắc nét với phần vỏ titanium chải xước.