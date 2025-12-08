Loạt thiết bị gia dụng Hitachi nâng tầm không gian sống

Tủ lạnh, máy giặt hay máy sấy, máy hút mùi… của Hitachi đều sở hữu tính năng, công nghệ và thiết kế hiện đại, nâng tầm không gian sống.

Hitachi mang đến danh mục sản phẩm đẹp về thiết kế và mạnh mẽ về công nghệ theo chuẩn Nhật Bản, cho căn nhà tiện nghi. Với gian bếp, thương hiệu giới thiệu bộ sưu tập tủ lạnh tiên tiến, dung tích đa dạng, thiết kế tinh xảo theo phong cách tối giản.

Tủ lạnh không chỉ là vật dụng mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe và phong cách sống. Ảnh: Hitachi

Trong đó, dòng tủ lạnh cao cấp nhập khẩu Nhật Bản sở hữu ngăn chân không độc đáo, giúp giữ trọn dưỡng chất và hương vị tươi ngon như mới. Hay tủ lạnh Hitachi Side by Side Skyline có dung tích đến 656 lít - giải pháp cho những gia đình đông thành viên, yêu thích sự tiện lợi, nhờ khả năng điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt của ngăn chuyển đổi đa năng Selectable Zone. Tủ lạnh 2 cửa Hitachi Grand Carbon với sự cân bằng giữa hiệu năng và thiết kế tinh tế.

Các dòng tủ lạnh của thương hiệu đều được trang bị công nghệ làm lạnh ưu việt, hệ thống quạt kép cải tiến, máy nén Inverter hiệu suất cao, giúp thực phẩm luôn được bảo quản trong điều kiện tối ưu.

Loạt sản phẩm gia dụng của Hitachi hỗ trợ chị em "giải phóng đôi tay", tiết kiệm thời gian. Ảnh: Hitachi

Bên cạnh không gian bếp, Hitachi còn trình làng các dòng máy giặt và máy sấy mới nhất, công nghệ giặt sấy thông minh, diệt khuẩn hỗ trợ ngừa dị ứng, khả năng chống nhăn tiên tiến. Sản phẩm giúp giặt sạch và bảo vệ sợi vải, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo độ bền bỉ qua nhiều năm sử dụng. Hay để giải phóng sức lao động cho chị em sau những bữa ăn, máy rửa chén thế hệ mới với khả năng làm sạch toàn diện, tiết kiệm nước và có thiết kế hòa quyện vào không gian bếp sẽ là lựa chọn hấp dẫn.

Đặc biệt, đầu năm 2026, đơn vị sẽ ra mắt các thiết bị bếp mới như: máy hút mùi công suất mạnh, bếp điện từ thông minh và lò nướng âm tủ đa năng. Mỗi sản phẩm đều tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất của Nhật Bản, đảm bảo yếu tố an toàn, từ vật liệu cao cấp đến các tính năng khóa trẻ em.

Sản phẩm quạt, máy hút bụi vệ sinh nhà cửa của Hitachi. Ảnh: Hitachi

Ngoài ra, Hitachi còn tạo ra sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày thông qua các thiết bị làm sạch, bao gồm các dòng máy hút bụi cầm tay không dây linh hoạt, Robot tự động... được thiết kế để làm sạch hiệu quả và bền bỉ.

Sự tinh xảo còn được Hitachi đưa vào các thiết bị chăm sóc sức khỏe không khí, từ máy lọc không khí với hiệu suất lọc hiện đại đến những chiếc quạt điện vận hành êm ái, mang lại luồng gió dễ chịu. Và để đảm bảo trải nghiệm sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, ngay cả những sản phẩm thiết yếu như nồi cơm và máy nước nóng đều được tích hợp công nghệ Nhật Bản, đảm bảo yếu tố an toàn và sự tiện lợi.

Với danh mục sản phẩm hoàn chỉnh, Hitachi cam kết chăm sóc mọi khía cạnh trong ngôi nhà để các gia đình tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

