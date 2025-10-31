Loạt thiết bị điện công nghệ cao của Gelex tại Hội chợ Mùa thu

Gelex Electric mang loạt thiết bị điện công nghệ cao của các thương hiệu thành viên: Cadivi, Thibidi, Emic… đến giới thiệu tại Hội chợ Mùa thu 2025.

Tại không gian trưng bày, Gelex Electric giới thiệu mô hình hệ sinh thái thiết bị điện đồng bộ, với các nhóm sản phẩm và giải pháp công nghệ cao, hướng tới đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng năng lượng.

Gian hàng trưng bày Gelex Electric tại Hội chợ Mùa thu năm 2025. Ảnh: Gelex Electric

Trong đó, Cadivi giới thiệu các dòng dây và cáp điện không chì LF, LSHF cùng hệ sản phẩm cáp hạ thế, trung thế đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC, đáp ứng yêu cầu về vật liệu an toàn, thân thiện môi trường và phù hợp xu hướng tăng trưởng xanh. Doanh nghiệp đồng thời ra mắt Mini App "Cadivi Kết Nối", nền tảng số hóa dành cho cộng đồng nhà thầu và đối tác ngành điện, nhằm tăng cường kết nối và chăm sóc khách hàng chủ lực.

Sản phẩm cáp điện CADIVI đã có mặt tại nhiều công trình trọng điểm và chinh phục thị trường quốc tế. Ảnh: Gelex Electric

Thibidi mang đến máy biến áp khô công nghệ cao đạt chứng chỉ quốc tế, được ứng dụng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện, giúp nâng cao độ ổn định của lưới điện và tối ưu chi phí vận hành.

Máy biến áp khô Thibidi. Ảnh: Gelex Electric

Trong khi đó, Emic ra mắt giải pháp đo lường điện năng thông minh, gồm công tơ điện tử và hệ thống đo xa, hỗ trợ quản lý năng lượng theo hướng số hóa, phù hợp mô hình vận hành đô thị và doanh nghiệp hiện đại.

Sự tham gia của Gelex Electric tại Hội chợ Mùa Thu 2025 nằm trong chiến lược phát triển công nghiệp điện quốc gia, góp phần thúc đẩy tự chủ sản xuất và bảo đảm an ninh năng lượng bền vững.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ sinh thái thiết bị điện an toàn, hiệu quả và đạt chuẩn quốc tế. Gelex Electric kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, đổi mới công nghệ và mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thiết bị điện Việt Nam trên thị trường khu vực và toàn cầu.

Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự kiện thương mại - công nghiệp lớn nhất năm, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Ban tổ chức cho biết sự kiện này có quy mô chưa từng có với khoảng 3.000 gian hàng, diện tích trưng bày trên 130.000 m2, và dự kiến đón tới 500.000 lượt khách mỗi ngày, kéo dài đến ngày 4/11.

Minh Ngọc