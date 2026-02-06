Loạt thiết bị âm thanh giá ưu đãi tại Phúc Giang PGI dịp Tết

Phúc Giang PGI tung chương trình ưu đãi các thiết bị âm thanh chính hãng cho nhiều thương hiệu, áp dụng từ 15/12/2025 đến 28/2/2026.

Phúc Giang PGI, nhà phân phối âm thanh chính hãng, đang triển khai chương trình ưu đãi với mức giảm đến 49% cho các thiết bị như loa, tai nghe, soundbar và mâm than. Chương trình này kéo dài trong nhiều tháng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Theo đó, các thương hiệu quốc tế như JBL, Harman Kardon, Sennheiser, Bowers & Wilkins, Alpha Works và TEAC đều nằm trong chương trình.

Loa Harman Kardon Studio 9 trong không gian gia đình. Ảnh: PGI

Chọn thiết bị âm nhạc đón Tết

Theo Phúc Giang PGI, những ngày cận Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm thiết bị âm thanh tăng cao, các gia đình thường tìm kiếm loa karaoke. Với ưu đãi đến 4,5 triệu đồng, nhiều gia đình chọn các dòng loa JBL PartyBox với công suất lớn. Anh Thanh Tuấn ở TP HCM chia sẻ rằng, việc bật nhạc giúp không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn, đặc biệt vào dịp Tết.

Dòng loa JBL Partybox 720. Ảnh: PGI

Đối với những không gian nội thất chú trọng sự tinh tế, các dòng loa từ Harman Kardon như Onyx Studio 9 và Go+Play3 là lựa chọn đáng cân nhắc, nhờ chất lượng âm thanh và thiết kế. Sản phẩm mâm than TEAC cũng thu hút sự chú ý của những người yêu thích âm nhạc hoài cổ.

Trong đó, Alpha Works là lựa chọn cho những bạn trẻ năng động với dòng loa từ 890.000 đồng, có thiết kế hiện đại, dễ dàng kết nối và mang theo. Những ai tìm kiếm chất âm chi tiết và thiết kế tinh tế có thể cân nhắc các dòng tai nghe từ Sennheiser hoặc Bowers & Wilkins.

Mẫu tai nghe Bowers & Wilkins Pi6 mang thiết kế từ nước Anh, triết lý "Hear True". Ảnh: PGI

Thông qua chương trình ưu đãi Tết 2026, đại diện Phúc Giang PGI cho biết, doanh nghiệp muốn mang đến các thiết bị âm thanh chính hãng có giá bán hợp lý, đa dạng sự lựa chọn và có tem nhãn, bảo hành đầy đủ, phù hợp số đông gia đình Việt trong dịp năm mới.

Quang Anh