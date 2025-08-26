Loạt thí sinh 'đỗ ảo' vào trường Đại học Sư phạm TP HCM

Đủ điểm nguyện vọng 4 ở trường Đại học Thủ Dầu Một nhưng Thùy Ngân không được xét tuyển vì hệ thống ghi nhận em "đỗ ảo" nguyện vọng 1 ở Sư phạm TP HCM.

"Em mất ăn, mất ngủ từ sáng qua đến nay, không biết nguyện vọng của mình đi đâu, về đâu. Cả tương lai, cơ hội của thí sinh mà cứ như trò đùa", Thùy Ngân, thí sinh ở TP HCM, bức xúc.

Tổng điểm xét tuyển khối A01 của Ngân là 25,667. Nữ sinh đã đặt 22 nguyện vọng các ngành Sư phạm, Kinh tế, Quản trị kinh doanh ở nhiều trường. Trong đó bốn nguyện vọng đầu là ngành Giáo dục tiểu học ở Đại học Sư phạm TP HCM (HCMUE) và phân hiệu Long An, Đại học Sài Gòn (SGU), Thủ Dầu Một.

Khi các trường công bố điểm chuẩn, Ngân nhẩm tính mình trượt ba nguyện vọng đầu, đỗ vào trường Đại học Thủ Dầu Một. Nhưng khi tra cứu trên website của trường Đại học Sư phạm TP HCM, em bất ngờ được báo đỗ. Đến sáng 25/8, hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo lại báo em trượt tất cả 22 nguyện vọng, không đỗ trường nào.

"Em đến trường Đại học Thủ Dầu Một để hỏi. Họ báo em đã đỗ nguyện vọng 1 ở Sư phạm TP HCM nên không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Kết quả tra cứu ở trường Đại học Sài Gòn cũng cho kết quả như vậy", Ngân nói.

Nữ sinh tiếp tục tìm đến trường Đại học Sư phạm TP HCM, và được báo đã đỗ nguyện vọng 4 ở trường Thủ Dầu Một.

"Các trường đẩy qua, đẩy lại nên em không biết mình đỗ trường nào. Em nghĩ mình trượt Sư phạm TP HCM nhưng hệ thống nhầm lẫn và khóa, không xét tiếp các nguyện vọng sau", nữ sinh cho hay.

Ngày 26/8, VnExpress tiếp nhận phản ánh của gần 10 thí sinh, cho biết tình huống tương tự.

Thanh Vân ở Bình Phước, nói điểm xét tuyển sau khi quy đổi là 27,58, trượt ngành Sư phạm Địa lý và Sư phạm Lịch sử - Địa lý của trường Đại học Sư phạm TP HCM, đủ điều kiện đỗ nguyện vọng sau ở trường Đại học Sài Gòn hoặc Đại học Mở TP HCM.

Còn Anh Thư ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với 25,63 điểm khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) trượt nguyện vọng 1 ngành Giáo dục tiểu học của Sư phạm TP HCM, đạt ngành này ở trường Đại học Sài Gòn.

Kết quả tra cứu ở Đại học Sài Gòn cho thấy cả hai nữ sinh đều đỗ nguyện vọng 1 ở Sư phạm TP HCM. Còn hệ thống của Bộ báo các em đã trượt cả.

"Cả nhà em đều rất thất vọng, lòng nóng như lửa đốt", Thư nói.

"Lịch nhập học các trường đã cận kề, chúng em đứng ngồi không yên", Thanh Vân chia sẻ.

Trả lời VnExpress trưa 26/8, trường Đại học Sư phạm TP HCM thừa nhận gặp lỗi kỹ thuật. Trường cho hay sau khi công bố điểm chuẩn đã rà soát danh sách thí sinh trúng tuyển, nhận thấy nhiều em không đạt nhưng vẫn có tên và ngược lại.

Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, trường đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện để thí sinh được xét tuyển các nguyện vọng sau. Đồng thời, Đại học Sư phạm TP HCM làm việc với các trường có liên quan, nhờ hỗ trợ và nhận được sự hợp tác.

"Quý phụ huynh và thí sinh sẽ được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình", đại diện trường cho biết.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh cần làm thủ tục xác nhận nhập học trên hệ thống trực tuyến trước 17h ngày 30/8. Nhiều trường yêu cầu các em thêm bước tương tự trên hệ thống riêng, hoặc đến nhập học trực tiếp trong tháng 8.

Trả lời VnExpress sáng 26/8, đại diện trường Đại học Sư phạm TP HCM cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để giải quyết.

