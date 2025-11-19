Loạt thành phố Mỹ tìm cách kéo người Canada trở lại

Khi lượng du khách Canada sụt giảm vì căng thẳng với Mỹ, California và nhiều bang khác mở chiến dịch quảng bá để lôi kéo họ quay lại.

Quan hệ giữa Mỹ và Canada những tháng qua trở nên căng thẳng, khi Tổng thống Donald Trump tăng cường sức ép thương mại với nước láng giềng, thậm chí đe dọa sáp nhập nước này thành bang thứ 51 của Mỹ và tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới.

Kể từ đó, lượng người Canada đến Mỹ du lịch đang giảm đáng kể. Trước tình hình này, các điểm du lịch của Mỹ đang tìm cách kéo người Canada trở lại bằng nhiều cách, từ đánh vào cảm xúc cho đến ưu đãi về tài chính.

Tại California, giới chức đã phát động chiến dịch "California yêu Canada", với logo hình lá phong lồng trong trái tim, đặt trên nền hình dáng của bang miền tây Mỹ.

Đoạn quảng cáo dài 30 giây cho chiến dịch điểm lại hàng loạt đóng góp của Canada cho văn hóa California, như nhà hát Walt Disney Concert Hall do kiến trúc sư gốc Toronto Frank Gehry thiết kế, khách sạn lịch sử Hotel del Coronado của hai anh em Merritt và James W. Reid, ngành rượu vang của Signorello Estates tại Napa Valley.

Logo của chiến dịch thu hút du khách Canada của bang California. Ảnh: Visit California

Quảng cáo cũng lưu ý rằng Imax là một công ty Canada, món sushi cuộn California Roll cũng là sáng tạo của đầu bếp Hidekazu Tojo đến từ Vancouver.

Tại bang Maine, Thống đốc Janet Mills hè năm nay đã công bố loạt biển chào mừng mới dành riêng cho du khách Canada đến từ New Brunswick, Quebec và nhiều nơi khác. Các biển chào có hình cờ Canada và Mỹ bắt chéo thành hình trái tim cùng dòng chữ tiếng Pháp: "Bienvenue, Canadiens!" (Chào mừng, người Canada!).

"Hy vọng chúng tôi có thể tỏ lòng hiếu khách. Tôi không thể thay đổi Tổng thống, tôi không thể thay đổi chính sách thuế quan, nhưng tôi đang đặt biển chào song ngữ tại cả 13 cửa khẩu giữa Maine và Canada", Thống đốc Mills nói, tiết lộ bà đang lên kế hoạch "phượt" Canada để đảm bảo truyền tải thông điệp rõ ràng.

Bang New York cũng triển khai chương trình khuyến mãi cho du khách Canada, cùng các quảng cáo trên TV để kêu gọi họ quay lại.

Biển chào dành riêng cho du khách Canada tại bang Maine. Ảnh: WGME

Phòng Thương mại North Country đại diện cho khu vực phía bắc của bang, cùng lãnh thổ Akwesasne và một phần miền nam Quebec, đã triển khai chiến dịch "ưu đãi xuyên biên giới", với mức giá ưu đãi dành cho du khách Canada tại khách sạn Bluebird Lake Placid trong mùa hè.

Đoạn quảng cáo được tung ra đầu hè hứa hẹn "một kỳ nghỉ mang cảm giác như ở nhà", kết thúc bằng hình ảnh một phụ nữ nói tiếng Anh giọng Pháp - Canada: "Tôi định sang Mỹ, tôi sẽ đến Plattsburgh và vùng Adirondack".

Thành phố Rochester, New York, ngay sát biên giới, cũng phát động chiến dịch quảng cáo "Dear Canada" (Mến gửi Canada) trong năm nay. "Chúng tôi rất nhớ các bạn", quảng cáo có đoạn. "Nhớ sự tò mò, nhớ tiếng cười, tình yêu bia của các bạn. Thân ái, Rochester".

Thành phố Burlington, bang Vermont, cách biên giới Canada khoảng 65 km, từng có hơn 15% nguồn thu kinh tế mùa hè từ du khách Canada. Khi tỷ lệ này sụt giảm, giới chức thành phố đã quyết định tạm thời đổi tên Phố Church ở trung tâm thành Phố Rue Canada.

Khu mua sắm ngoài trời Church Street ở Burlington, bang Vermont. Ảnh: BTB Travel

Nhận thấy khách du lịch từ British Columbia và Alberta đến ít hơn trong năm nay, giới chức thành phố Kalispell, bang Montana, còn xây dựng ứng dụng Thẻ Chào mừng Kalispell Canada.

Ứng dụng điện thoại này cung cấp các ưu đãi giảm giá cho du khách Canada, gồm giảm 10% giá phòng tại khách sạn Kalispell Grand và mua hai tặng một vé tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Glacier.

Theo giới chức địa phương, tổng số lượt nhập cảnh từ Canada vào bang Montana trong tháng 8 đã giảm 26% so với năm trước. Chi tiêu thẻ tín dụng của người Canada tại Kalispell cũng giảm 39% tính đến cuối tháng 9.

"Chúng tôi nhớ các bạn, Canada", chính quyền thành phố viết trên website. "Trong vài tháng qua, hai nước chúng ta đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng có một điều chắc chắn, là chúng tôi rất nhớ các bạn".

Đức Trung (Theo National Post, CBC)