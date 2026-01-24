Loạt thành phố Mỹ đối mặt đợt băng giá 'thảm khốc'

Thủ đô Washington, New York, Boston và nhiều đô thị khác dự kiến bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão mùa đông "thảm khốc" cuối tuần này.

Nước Mỹ đang chuẩn bị đối phó với một trong những cơn bão mùa đông có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất trong nhiều năm, tác động tới khoảng 205 triệu người Mỹ từ cuối tuần này. Một số khu vực có thể ghi nhận nhiệt độ cảm nhận do gió ở mức -40 đến -50 độ C, đủ gây tê cóng, bỏng lạnh trong vài phút.

Thành phố Oklahoma City, bang Oklahoma, dự kiến là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với mức độ tác động được xếp ở mức 9/10, trọng điểm là từ tối 23/1 đến tối 24/1.

Thành phố dự kiến ghi nhận tuyết dày 15-25 cm kèm băng mỏng, khiến điều kiện giao thông trở nên "cực kỳ nguy hiểm". Nhiệt độ thấp kèm gió giật mạnh sẽ làm gia tăng nguy cơ hạ thân nhiệt và tê cóng, bỏng lạnh.

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão mùa đông vào cuối tuần này tại Mỹ. Ảnh: Fox Weather

Dallas/Fort Worth, bang Texas, cũng sẽ đối mặt mưa tuyết, băng giá, khiến giao thông nguy hiểm, rủi ro đổ cây cối. Mức độ tác động của bão ở hai thành phố này là 9/10. Giai đoạn nghiêm trọng nhất là từ 24/1 đến sáng 25/1.

"Băng tích tụ trên đường dây điện và cành cây có thể gây mất điện trên diện rộng, kéo dài. Giao thông có thể bị tê liệt", văn phòng Cơ quan Khí tượng Quốc gia (NWS) tại Fort Worth cảnh báo.

Mức độ tác động của cơn bão mùa đông lên Tupelo, bang Mississippi được dự báo là 10/10. Giai đoạn nghiêm trọng nhất là từ 24/1 đến 25/1.

Khu vực kéo dài từ bắc Louisiana, qua miền bắc và tây Mississippi, bao gồm Tupelo, đến tây bắc Alabama được đánh giá là vùng nguy hiểm nhất, nguy cơ mất điện kéo dài nhiều ngày và thiệt hại nghiêm trọng là rất cao, theo Washington Post.

"Chỉ nên di chuyển trong các trường hợp khẩn cấp. Hãy chuẩn bị tinh thần cho tình trạng mất điện kéo dài", NWS khuyến cáo.

Tuyết rơi bao trùm ôtô ở Grand Rapids, Michigan, ngày 23/1. Ảnh: AP

Vùng thủ đô Washington sẽ chịu mức độ tác động bão là 9/10. Giai đoạn nghiêm trọng nhất là từ đêm 24/1 đến tối 25/1, với tuyết dày, mưa tuyết, băng giá. Tuyết sẽ rơi dồn dập vào rạng sáng 25/1, cường độ có thể vượt 3 cm mỗi giờ.

Tổng lượng tuyết dự kiến đạt 15-25 cm, thậm chí dày hơn các khu vực phía bắc. Lớp băng cứng sẽ hình thành sau đó kèm nguy cơ cây đổ khiến đường sá, vỉa hè trở nên nguy hiểm.

Mức độ tác động của bão tại New York là 8/10. Giai đoạn nghiêm trọng nhất là từ 25/1 đến rạng sáng 26/1. Tương tự Washington, New York sẽ trải qua giai đoạn tuyết rơi dày và dồn dập, trước khi chuyển sang băng.

Phía bắc thành phố, một số khu vực thuộc thung lũng Hudson có thể ghi nhận tuyết rơi dày 25-50 cm, thậm chí 60 cm. Nhiều chuyến bay đã bị hủy.

Boston, bang Massachusetts, sẽ chịu mức độ tác động bão 9/10, với giai đoạn nghiêm trọng nhất kéo dài từ chiều 25/1 đến 26/1.

Thành phố hứng gió tuyết lớn trong đêm 25/1, với lớp tuyết dày khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông. Tuyết sẽ đạt 30-45 cm vào sáng 26/1 và có thể tồn tại trong nhiều tuần.

Các thành phố còn lại dự kiến chịu mức độ ảnh hưởng 9/10 là Nashville, bang Tennessee, Cincinnati, bang Ohio, Pittsburgh, bang Pennsylvania, Charlotte, bang Bắc Carolina, và Richmond, bang Virginia.

Tuyết rơi dày trên đường phố Lowville, New York, ngày 20/1. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, USA Today)