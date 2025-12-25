MỹSự cố mất điện ở San Francisco vô tình khiến một loạt robotaxi chôn chân giữa đường vì không còn đèn tín hiệu giao thông.

Cuối tuần qua, sự cố mất điện trên diện rộng đã nhấn chìm phần lớn San Francisco trong bóng tối. Đột nhiên, một thành phố tự hào về các trung tâm công nghệ của mình thậm chí không thể có nổi một bóng đèn hoạt động. Vấn đề bắt nguồn từ một vụ cháy tại trạm biến áp, ảnh hưởng đến khoảng 130.000 cư dân và buộc một số doanh nghiệp phải tạm thời đóng cửa. Nó cũng ảnh hưởng đến mạng lưới taxi tự lái Waymo.

Do sự cố mất điện trên diện rộng ở các tín hiệu giao thông, các xe taxi tự lái đứng im ở các giao lộ. Cuối cùng, Waymo phải ngừng hoạt động hoàn toàn các xe taxi này, tạm dừng dịch vụ cho đến chiều 21/12.

Loạt taxi tự lái bất động giữa đường vì đèn giao thông tắt Một ngã tư hỗn loạn khi xe cộ từ các hướng phải dừng lại khi một loạt robotaxi của Waymo đứng bất động do không có đèn tín hiệu. Video: Brad Cooper

Việc không lập trình cho xe tự lái xử lý tình huống mất điện đèn giao thông có vẻ là một thiếu sót lớn, nhưng đại diện của Waymo cho biết các xe taxi của họ được lập trình để xử lý những tình huống này ở quy mô nhỏ hơn. Khi đến gần một giao lộ bốn chiều nơi đèn giao thông bị hỏng, phần mềm của xe sẽ coi đó là điểm dừng bốn chiều, giống như một người lái xe có ý thức nên làm.

Vấn đề dường như có hai khía cạnh. Một mặt, việc mất điện trên diện rộng khiến các xe taxi Waymo phải dừng lâu hơn bình thường tại các giao lộ không có đèn tín hiệu. Hơn nữa, do thiếu đèn tín hiệu giao thông, người đi bộ dễ băng qua đường một cách ngẫu nhiên. Phần mềm trên xe taxi Waymo dường như bị quá tải bởi tất cả các biến số.

Vì mất điện trên diện rộng không phải là hiện tượng thường xuyên, nên có lẽ không cần thiết phải lập trình cho xe hoạt động quyết đoán hơn trong những trường hợp bất thường này. Các tài xế cũng nên giảm tốc độ và cẩn thận hơn trong trường hợp như vậy, và nếu mặc định xe Waymo luôn thận trọng quá mức thì đó cũng không phải là điều xấu.

Theo Car and Driver, có lẽ cũng nên lập trình cho chúng tấp vào lề đường thay vì chặn đường khi bị quá tải thông tin.

Waymo, thuộc sở hữu của Alphabet (công ty mẹ của Google), ban đầu cung cấp dịch vụ tại khu vực San Francisco và có kế hoạch mở rộng sang các khu vực đô thị lớn khác trên khắp nước Mỹ.

Công ty đã mở dịch vụ tại Los Angeles vào 2024, một trong những thị trường lớn nhất của họ cho đến nay. Tháng 8 vừa qua, công ty nhận được giấy phép tiến hành các chuyến đi thử nghiệm tại New York với số lượng xe hạn chế.

Nhiều công ty lớn đang cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ xe tự lái, với những gã khổng lồ công nghệ như Tesla và Amazon đang thử nghiệm các dịch vụ của riêng.

Mỹ Anh