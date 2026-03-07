Loạt tác phẩm sắp đặt siêu nhỏ của nghệ sĩ Australia

Đầu tháng 3, những tác phẩm của nghệ sĩ đường phố Michael Pederson được chia sẻ trên một số diễn đàn nghệ thuật. Ông tận dụng những khe nứt, lổ hổng trên tường hay dưới mặt đường để sáng tạo.

Trong hình, nghệ sĩ sắp đặt những bậc thang cùng biển thông báo: ''Đóng cửa cho sự kiện riêng tư'' tại một ô trống của bức tường.