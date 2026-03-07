Loạt tác phẩm sắp đặt siêu nhỏ của nghệ sĩ Australia

Đầu tháng 3, những tác phẩm của nghệ sĩ đường phố Michael Pederson được chia sẻ trên một số diễn đàn nghệ thuật. Ông tận dụng những khe nứt, lổ hổng trên tường hay dưới mặt đường để sáng tạo.
Trong hình, nghệ sĩ sắp đặt những bậc thang cùng biển thông báo: ''Đóng cửa cho sự kiện riêng tư'' tại một ô trống của bức tường.
Michael Pederson biến một mảng tường trống thành khu vực thảm đỏ.
Các sáng tác của nghệ sĩ thường nằm len lỏi giữa những con phố đông đúc ở Sydney, không dễ để nhận ra.
Nghệ sĩ gây thích thú khi tạo dựng một đường hầm thu nhỏ, bên trên là tấm biển Wonderland, gợi liên tưởng đến một thế giới khác khi bước vào.
Michael Pederson, 51 tuổi, có nghệ danh Miguel Marquez Outside, sinh sống và làm việc ở Sydney, Australia. Ông thực hiện những dự án ở công cộng từ năm 2013 đến nay, nổi tiếng với loạt tác phẩm sắp đặt nhỏ, vui nhộn, đặt ở các địa điểm gây bất ngờ. Ông từng tổ chức triển lãm ở nhiều lễ hội và một số nơi như Hong Kong, Mỹ, Hà Lan.
Một công viên mini được Michael Pederson dựng trên mặt đường.
Theo Daily Mail, ông thường đứng từ xa để quan sát phản ứng của mọi người. Thông thường, chúng bị người qua đường gỡ bỏ hoặc làm hư hỏng. Tuy nhiên trước đó, họ luôn mỉm cười khi nhìn thấy. Đó cũng là lúc nghệ sĩ hoàn thành công việc.
Một căn hộ nằm lơ lửng trên vách tường.
Trả lời The Sydney Morning Herald, Michael Pederson cho biết nhiều tác phẩm của ông xoay quanh việc phá vỡ sự đơn điệu của cuộc sống, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Nghệ sĩ tận dụng vũng nước trên đường để tạo một bể bơi mini.
Ban đầu, ngắm hình ảnh các tác phẩm của Pederson, người xem sẽ có phản ứng khựng lại vì mức độ chân thực. Sau đó, họ nhận ra mình nhầm và bắt đầu suy nghĩ về cách sắp xếp của nghệ sĩ.
Michael Pederson tạo dựng một ngôi nhà trên cây.
Trong tiểu sử, ông giới thiệu các tác phẩm của mình mang yếu tố hài hước, song đôi khi ''ám chỉ sự cô đơn và lo lắng trong không gian công cộng''. Ông cho rằng cười có tác dụng giải tỏa và việc cùng cười về một điều khiến con người cảm thấy bớt lạc lõng. Vì vậy, ở nhiều sản phẩm, nghệ sĩ luôn cố gắng làm người qua đường thấy vui.
Pederson biến nơi có chiếc airpod vỡ thành hiện trường của một vụ án.
Một tác phẩm sắp đặt của Michael Pederson.
Phương Linh
Ảnh, video: Instagram Michael Pederson