Loạt tác phẩm bí ngô triệu HKD của nữ họa sĩ Nhật

Cuối tháng 3, Yayoi Kusama có nhiều bức bí ngô được đấu giá hàng triệu HKD ở Hong Kong, tiếp tục bổ sung vào danh sách những tác phẩm cùng chủ đề của bà đạt giá cao trên thị trường.

Các sáng tác đều được đặt tên là Pumpkin. Trong hình, tác phẩm điêu khắc đạt 49,7 triệu HKD tại sự kiện của Sotheby's.

Kusama thực hiện ''quả bí ngô'' năm 2015, sử dụng màu vàng, đen đặc trưng. Trên thân, bà khắc những dải chấm bi có kích thước không đều nhau. Tác phẩm cao hơn hai mét, được xem là tiêu biểu cho sự nghiệp nghệ thuật của bà.