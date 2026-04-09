Loạt tác phẩm bí ngô triệu HKD của nữ họa sĩ Nhật

Cuối tháng 3, Yayoi Kusama có nhiều bức bí ngô được đấu giá hàng triệu HKD ở Hong Kong, tiếp tục bổ sung vào danh sách những tác phẩm cùng chủ đề của bà đạt giá cao trên thị trường.
Các sáng tác đều được đặt tên là Pumpkin. Trong hình, tác phẩm điêu khắc đạt 49,7 triệu HKD tại sự kiện của Sotheby's.
Kusama thực hiện ''quả bí ngô'' năm 2015, sử dụng màu vàng, đen đặc trưng. Trên thân, bà khắc những dải chấm bi có kích thước không đều nhau. Tác phẩm cao hơn hai mét, được xem là tiêu biểu cho sự nghiệp nghệ thuật của bà.
Tranh được Christie's Hong Kong gõ búa 39,5 triệu HKD (khoảng 132 tỷ đồng). Bức họa ra đời năm 1993, chất liệu sơn acrylic trên vải bố.
Bí ngô là đề tài phổ biến trong sự nghiệp nghệ thuật của Yayoi Kusam. Ở tự truyện, bà cho biết lần đầu nhìn thấy chúng là thời học tiểu học, khi đi cùng ông nội đến thăm một khu thu hoạch hạt giống. Tại đây, một quả bí ngô to bằng đầu người đã thu hút bà, khiến họa sĩ tưởng tượng như đang nói chuyện với loại quả.
Bức vẽ được Yayoi Kusam thực hiện năm 2000, Bonhams Hong Kong đấu giá thành công với 21 triệu HKD (70 tỷ đồng). Trong tranh, họa sĩ đặt quả bí ngô ở vị trí trung tâm, phía sau là họa văn mắt lưới, được bà vẽ tỉ mỉ, tạo cảm giác bề mặt nhấp nhô với nhịp điệu không ngừng nghỉ.
Tác phẩm Pumpkin (8) đạt bảy triệu HKD (23,6 tỷ đồng) tại phiên của Sotheby's Hong Kong.
Ở một bài phỏng vấn, Kusama nói có niềm đam mê với bí ngô bởi trông giống con người, thích cảm giác ấm áp chúng mang lại. Bà cho biết bị mê hoặc bởi hình dáng của loại quả. ''Chính vì những quả bí ngô mà tôi tiếp tục sống'', họa sĩ từng nói.
Một bức vẽ khác đạt hơn 3,9 triệu HKD (khoảng 13,2 tỷ đồng) ở sự kiện của Christie's Hong Kong.
Yayoi Kusama sinh năm 1929 trong một gia đình khá giả song tuổi thơ không êm đẹp. Họa sĩ không được mẹ cho theo nghiệp vẽ, bị bắt chứng kiến cảnh bố ngoại tình. Nỗi đau ngày nhỏ khiến bà gặp ảo giác từ năm 10 tuổi. Trưởng thành, bà dùng chính bệnh của mình làm nguồn cảm hứng sáng tạo, nổi tiếng với phong cách chấm bi (polka dot).
Tại buổi đấu giá của Bonhams Hong Kong, bức tranh được bán với giá khoảng 2,5 triệu HKD (8,5 tỷ đồng).
Thời trẻ, Kusama bị xem thường bởi định kiến giới tại quê nhà. Không được giới nghệ thuật trong nước đánh giá cao, bà quyết định đến Mỹ từ năm 1958. Hơn 10 năm ở xứ người, bà hoàn thành nhiều tác phẩm, gồm chuỗi tranh Infinity Nets nổi tiếng, tổ chức một số triển lãm nghệ thuật mang thông điệp xã hội.
Yayoi Kusama được công nhận là một trong những nghệ sĩ còn sống quan trọng nhất của Nhật Bản, có tầm ảnh hưởng đến nghệ thuật đương đại quốc tế, theo Artnews. Năm 2006, bà nhận giải Nhà nước về thành tựu trọn đời.
Phương Linh
Ảnh: Sotheby's, Christie's, Bonhams