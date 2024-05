Loạt sự kiện trong tuần du lịch Tam Cốc - Tràng An

Ninh BìnhLễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 8/6, gồm chuỗi sự kiện tôn vinh các giá trị độc đáo của vùng đất cố đô.

Năm nay, sự kiện đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa hơn khi tổ chức vào dịp kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng (924-2024), 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ, 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014 - 2024).

Chương trình khai mạc được diễn ra ngày 1/6, tại bến thuyền Đình Các, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Tại đây, hàng loạt hoạt động văn hóa, văn nghệ, tâm linh được diễn ra với chủ đề lễ tạ Thần Nông cho một mùa màng bội thu.

Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 8/6. Ảnh: Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động

Theo đó, lần đầu tiên tại Ninh Bình, du khách được chiêm ngưỡng và hòa mình vào lễ rước 63 thuyền sản vật dâng lên Thần Nông. Xuôi theo dòng sông Ngô Đồng ngập sắc lúa vàng là những hoạt cảnh gặt lúa, những chú trâu đầm mình dưới bùn và trải nghiệm quy trình làm ra hạt gạo. Nội dung chương trình có sự tham gia của hơn 500 người dân địa phương và tình nguyện viên, gần 200 chú trâu.

Lễ rước 63 thuyền sản vật dâng Thần Nông. Ảnh: Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động

Ngoài ra, du khách đến đây còn được chiêm ngưỡng cánh đồng lúa nghệ thuật với tạo hình "Mục đồng thổi sáo", cùng không khí ngày mùa rộn ràng của người dân địa phương.

Tuần du lịch Tam Cốc - Tràng An năm nay còn có các trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Ninh Bình như: làm gốm Bồ Bát, thêu ren Văn Lâm, photo tour Mùa vàng Tam Cốc... để lưu giữ những bức hình độc đáo, ấn tượng về cảnh sắc Ninh Bình.

Tuần du lịch hứa hẹn đem lại cảm giác mới mẻ cho du khách. Ảnh: Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động

Điểm mới của lễ hội là hội tụ, trưng bày các sản vật khắp mọi miền Tổ quốc tại phố đi bộ, chợ ẩm thực Tam Cốc. Đây cũng năm lần đầu tiên Ninh Bình tổ chức Hội thi Chọi dê, các nghi lễ nông nghiệp truyền thống như cúng thần nông hay mừng lúa mới... Nghi lễ được ban tổ chức tái hiện lại với sự tham gia của hơn 2.000 người dân.

Tuần du lịch Tam Cốc - Tràng An là hoạt động thường niên của tỉnh Ninh Bình. Sự kiện mang nhiều ý nghĩa về văn hóa lúa nước và đời sống sinh hoạt của người dân cố đô lịch - một trong những cái nôi khởi thủy của nền nông nghiệp sơ khai.

Năm 2023, với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An, tuần du lịch Ninh Bình từ 27/5 đến 4/6 thu hút gần 172.569 lượt du khách về tham quan, nghỉ dưỡng. Theo đó, toàn tỉnh đón lượng khách tăng hơn 2 lần tuần du lịch năm 2022, với lượng khách quốc tế đạt trên 30.000 lượt; khách đến khu vực Tam Cốc - Tràng An đạt 72.275 lượt. Công suất phòng khách sạn đạt 70-75%, tại khu vực Tam Cốc - Tràng An đạt trên 80%.

Với việc làm mới các sản phẩm, tuần du lịch Ninh Bình chứng tỏ được sức hút lớn với du khách trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu mùa thấp điểm, tăng doanh thu và từng bước xây dựng thương hiệu Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An.

Thanh Thư