Loạt sự kiện đón Halloween tại Le Méridien Saigon

Khách hàng được trải nghiệm đại tiệc hóa trang, lễ hội ma mị và bữa tiệc Halloween trong không gian khách sạn 5 sao Le Méridien Saigon từ 21-31/10.

Dành cho các tín đồ tìm kiếm trải nghiệm dịp Halloween, Le Méridien Saigon biến khách sạn 5 sao giữa trung tâm TP HCM thành một không gian giải trí đặc biệt. Đây là nơi để du khách tận mắt nhìn, trải nghiệm những hoạt động được biến tấu theo cách mới.

Lễ hội ma mị không giới hạn

Mở đầu chuỗi lễ hội là chương trình CASA LUNA No.2, mở ra một không gian giải trí tổng hợp. Theo đó, BARSON kết hợp Picniq và The Singleton Vietnam mang tới bữa tiệc với chủ đề The dark side of the moon (tạm dịch: Mặt tối của Mặt Trăng) diễn ra ngày 28/10. Tiệc Halloween ngày này còn được tổ chức tại Boujee, Tầng 2 Le Méridien Saigon, với sự góp mặt của DJ Minh Trí.

Lễ hội hóa trang được tiếp tục đến đêm 31/10 tại BARSON, cùng khách mời DJ Phatbeatz và nhiều quà tặng hấp dẫn cho người chơi.

Đại tiệc hóa trang

Du khách tới Le Méridien Saigon được hóa trang tùy thích trong dịp Halloween. Ảnh: Le Méridien Saigon

Bắt đầu "trẩy hội" Halloween bằng đại tiệc hóa trang từ ngoài vào trong khách sạn, bạn sẽ được thỏa sức hóa trang khi đến đây. Le Méridien Saigon còn chuẩn bị các góc trang trí để khách tự do chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt cùng khách sạn.

Các bữa tiệc theo chủ đề Halloween

Thịt đùi heo muối Serrano. Ảnh: Le Méridien Saigon

Đến Latest Recipe - một trong 5 nhà hàng tốt nhất Việt Nam do Travellers' Choice 2023 bình chọn, thực khách sẽ được thưởng thức buffet theo phong cách Halloween độc đáo. Trong đó, tiệc Sunday Brunch với các món ăn "bị phù phép" sẽ diễn ra vào Chủ nhật 29/10 từ 12-15h. Hay một chút rùng rợn khi màn đêm buông xuống, du khách được mời gọi hóa trang để tham gia buổi tiệc ma quái Buffet Dinner ngày 31/10 tại Latest Recipe. Tại đây, du khách còn được trải nghiệm những món ăn được chuẩn bị công phu như Spider Salad Nicosia, Ugly Balsamic Glazed Octopus, Finger Cookie...

Bánh Red Velvet. Ảnh: Le Méridien Saigon

Hai chương trình Sunday Brunch ngày 29/10 và Buffet Dinner ngày 31/10 đều có mức giá 1,59 triệu đồng mỗi khách, với gói thức ăn và nước giải khát cơ bản (nước ngọt, trà, cà phê, nước trái cây); hoặc 2,090 triệu đồng mỗi khách cho gói thức ăn kèm thức uống có cồn (vang sủi, vang đỏ và trắng, bia...). Bên cạnh đó, các nhà hàng còn nhiều quà tặng đặc biệt mang đậm nét Hallowwen, không gian vui chơi cho các thực khách nhí, những ly cocktail say nồng cho bố mẹ đi cùng.

Địa chỉ: Tầng M Le Méridien Saigon, 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM Hotline: 028 6263 6688 Fanpage: facebook.com/latestrecipesaigon

Thanh Thư