Loạt sự kiện chào tân sinh viên của Học viện Nông nghiệp

Chuỗi chương trình chào tân sinh viên khóa 70 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam kết nối các khoa, định hướng học tập, giới thiệu nghề nghiệp và thể hiện cam kết đồng hành.

Những ngày cuối tháng 9, các khoa trong trường đồng loạt tổ chức chương trình chào tân sinh viên khóa 70. Từ Kinh tế & Quản lý, Chăn nuôi, Kế toán & Quản trị kinh doanh, Tài nguyên & Môi trường, Công nghệ thông tin đến Thú y, Cơ - Điện, mỗi khoa đều có hoạt động riêng, tạo thành bức tranh chung cho ngày đầu nhập học.

Sinh viên biểu diễn văn nghệ trong sự kiện của khoa Tài nguyên và môi trường. Ảnh: Học viện Nông nghiệp

Điểm nhấn đầu tiên đến từ khoa Kinh tế và Quản lý khi các giảng viên, cựu sinh viên cũng mang đến chia sẻ giúp tân sinh viên hình dung rõ nét về môi trường học tập tại đây. Sự kiện góp phần khích lệ tinh thần khẳng định bản thân cho các bạn trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa mới. Tiếp nối, Khoa Chăn nuôi mở ra "hành trình tri thức và cơ hội" với các hoạt động giao lưu, định hướng nghề nghiệp, cho thấy vai trò quan trọng của ngành trong phát triển nông nghiệp hiện đại.

Khoa Kinh tế và Quản lý tổ chức chương trình gặp mặt tân sinh viên đầu năm. Ảnh: Học viên Nông nghiệp

Tại khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Ngày hội chào tân sinh viên mang đến tinh thần gắn kết, giúp người mới cảm nhận rõ rệt sự tự hào khi trở thành thành viên của ngôi nhà chung. Trong khi đó, khoa Tài nguyên và Môi trường truyền tải thông điệp cống hiến thông qua không gian sự kiện, thôi thúc sinh viên học tập để bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên quốc gia.

Khoa Công nghệ thông tin cũng đẩy mạnh tinh thần trẻ trung và sáng tạo được đẩy mạnh, đưa ra cơ hội gắn liền cùng sự phát triển công nghệ 4.0. Đồng thời, sự kiện của khoa Thú y được tổ chức với sự tham gia của doanh nghiệp trong buổi gặp gỡ đầu tiên, góp phần khẳng định định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, mở ra con đường nghề nghiệp rõ ràng cho sinh viên.

Toàn cảnh buổi gặp mặt tân sinh viên ngành Thú y K70. Ảnh: Học viện Nông nghiệp

Từ những mảnh ghép riêng biệt, chương trình gặp gỡ tân sinh viên tại các khoa tạo nên một thông điệp thống nhất, thể hiện thông điệp "Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn đồng hành, định hướng và tiếp sức cho thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức".

"Chuỗi hoạt động năm nay không chỉ được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, chương trình đào tạo mà còn tạo cầu nối giữa sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp", đại diện trường chia sẻ.

Tân sinh viên giao lưu tại buổi chào tân sinh viên của khoa Cơ - Điện. Ảnh: Học viện Nông nghiệp

Kết thúc chuỗi sự kiện, tân sinh viên K70 có thể có thêm động lực và niềm tin để xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, sớm trưởng thành, bản lĩnh và sẵn sàng góp phần vào sự phát triển của đất nước trong tương lai.

