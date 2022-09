Loạt startup nổi bật lĩnh vực công nghệ số

Trong số 50 công ty, dự án vào vòng Bình chọn của Startup Việt 2022, có 7 ứng viên tham gia lĩnh vực AI, ảo hóa, metaverse...

Vòng Bình chọn Top 50 Startup Việt 2022 sẽ kết thúc ngày 9/9.

Belkon

Thành lập tháng 12/2020, Belkon ứng dụng công nghệ IoT vào quản lý việc sử dụng máy điều hòa. Hệ thống được thiết kế nhằm nắm bắt thói quen và dùng AI để đề xuất, tự động hóa và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng. Thuật toán có thể phân tích và cho biết khi có vấn đề bất thường, tự động kích hoạt dịch vụ bảo trì. Từ đó, trải nghiệm sử dụng máy điều hòa trở nên thuận tiện và thoải mái hơn và vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm năng lượng.

Belkon cho biết đang phấn đấu trở thành startup phần cứng điển hình của Việt Nam bắt kịp trình độ các startup ở thung lũng Silicon. Công ty đã trải qua hai vòng hạt giống và thiên thần với tổng giá trị 416.000 USD.

Plusc AI

Ra đời tháng 11/2021, Plusc AI là nền tảng tạo KOL ảo bằng AI giúp các doanh nghiệp triển khai chiến dịch quảng bá, truyền thông cũng như tiếp cận và phổ biến thương hiệu một cách nhanh chóng. Nền tảng này tạo ra những ngôi sao ảo nhưng có độ chân thật và gần gũi cao, dễ thu hút người hâm mộ và theo dõi, xóa bỏ khoảng cách địa lý và không gian ảo với thế giới thực, tiết kiệm tối đa chi phí.

Polaris Infosec

Polaris, thành lập tháng 3/2019, là công ty an ninh mạng chuyên về ứng dụng web và bảo mật API, với khả năng sử dụng AI và máy học, tích hợp tiêu chuẩn gồm Threat Intelligence, bảo vệ DDoS đầy đủ L3/4/7, Zero Trust Access, mô hình triển khai đám mây/tại chỗ kết hợp và cung cấp các dịch vụ bảo mật khác. Công ty đã trải qua vòng tiền hạt giống với mức vốn 82.000 USD.

OpenBot

OpenBot được thành lập vào tháng 7 với mục đích nghiên cứu và ứng dụng AI giải quyết những vấn đề như trợ lý ảo, chatbot, chuyển đổi số, hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tự động hóa công việc. Dự án cho biết đã nhận được sự tin tưởng từ nhiều đối tác.

Coin Drop Corporation

Comic One của Coin Drop Corporation ra đời tháng 1/2021, là one-stop Launchpad nhằm giúp những người sáng tạo truyện tranh có thể giải quyết các khó khăn về tài chính, phân phối và kế hoạch marketing. Nền tảng này đóng vai trò nhà cung cấp nội dung và làm việc trực tiếp với các nghệ sĩ, nên giúp những nhà phân phối có được nhiều nội dung chất lượng cao và tăng doanh thu, đồng thời giúp các nhà đầu tư tiền điện tử kiếm được lợi nhuận từ nội dung và tài sản kỹ thuật. Công ty đã trải qua vòng thiên thần với mức vốn 10.000 USD.

Realbox Vietnam

Realbox của Realbox Vietnam JSC được thành lập tháng 9/2021, là nền tảng bất động sản dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain), hỗ trợ khả năng mã hóa và chuyển đổi sang dạng NFT, chọn cơ hội đầu tư thông qua sự tư vấn bằng AI, metaverse trong việc tạo và giao dịch tài sản ảo.

Vizion Technology

Vizion chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ về ảo hóa, chuyển đổi số bất động sản, du lịch, góp phần đẩy mạnh hiệu quả marketing của doanh nghiệp, tăng hiệu quả môi giới dự án, thiết kế và quảng bá tour du lịch một cách chân thực hơn. Trong bối cảnh của metaverse và khả năng thích ứng với ứng dụng 3D ngày một nhiều, Vizion kỳ vọng sẽ là một trong số những nền tảng tiên phong mang lại giá trị vượt trội cho hoạt động sale và marketing. Công ty đã trải qua vòng tiền hạt giống với mức vốn 110.000 USD.

Tham gia bình chọn Top 50 Startup Việt 2022

Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong lần thứ sáu tổ chức, chương trình có chủ đề Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation. Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần hai tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng.

Sau hơn một tháng khởi động, Startup Việt 2022 nhận được hơn 300 hồ sơ tham gia. Chương trình đã sơ loại và chọn ra 50 hồ sơ vào giai đoạn Bình chọn, diễn ra từ 16/8 đến 9/9. Từ 50 hồ sơ, 20 dự án xuất sắc sẽ tiếp tục vào vòng Bán kết, dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và điểm của ban cố vấn.

Chất lượng của startup sẽ được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về cơ cấu tổ chức, sản phẩm - dịch vụ, thị trường mục tiêu, mô hình kinh doanh, tiềm năng nhân rộng mô hình. Hội đồng chuyên môn của chương trình là các cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân khởi nghiệp thành công.

Khánh Phạm