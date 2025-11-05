Loạt sòng bạc Campuchia 'liên quan ông trùm Chen Zhi' bị đóng cửa

Campuchia đình chỉ giấy phép hoạt động loạt sòng bạc thương hiệu Jinbei và GC tại Preah Sihanouk, những thương hiệu bị Mỹ và Anh cáo buộc liên quan đến ông trùm Chen Zhi.

Ban Thư ký Ủy ban Quản lý Cờ bạc Thương mại Campuchia (CGMC) và Tổng cục Cảnh sát Quốc gia ngày 4/11 thông báo 4 sòng bạc mang thương hiệu Jin Bei và GC tại tỉnh Preah Sihanouk bị đình chỉ giấy phép hoạt động, sau khi quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu sử dụng công nghệ để che giấu các sai phạm liên quan "tội phạm công nghệ và lừa đảo trực tuyến".

Phó Tổng thư ký CGMC Seang Sen cho biết đây là biện pháp tạm thời trong chiến dịch "làm sạch gian lận công nghệ". Ông nói đã có tổng cộng 8 sòng bạc bị đình chỉ hoặc đóng cửa trong thời gian qua do dính líu lừa đảo trực tuyến.

Hôm 3/11, CGMC cũng phối hợp với Ủy ban Chống tội phạm Công nghệ (CCTC) đình chỉ giấy phép của sòng bạc Silver Star ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau khi phát hiện một khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến trong khuôn viên.

Tổng thư ký CGMC Ros Phirun cho biết quyết định đình chỉ được đưa ra sau nhiều lần cảnh báo và xử phạt. Các cuộc thanh tra tập trung vào cơ sở vật chất, cách bố trí thiết bị và vị trí hoạt động, song ông Ros không tiết lộ chi tiết điều tra hay lệnh bắt vì "vấn đề thuộc thẩm quyền Bộ Nội vụ".

Đoàn công tác liên ngành Campuchia đóng cửa sòng bạc ở thành phố Sihanoukville, trong hình ảnh được công bố ngày 4/11. Ảnh: Khmer Times

Đợt trấn áp diễn ra không lâu sau khi Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt đối với tập đoàn Prince Holding Group của doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi, gồm những cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, cưỡng ép lao động qua mạng lưới buôn người và rửa tiền. Washington và London phong tỏa nhiều tài sản của Chen Zhi và truy tố doanh nhân này.

Các cơ sở bị nêu tên trong quyết định ký ngày 16/10 gồm sòng bạc Jin Bei thuộc Jin Bei Group, sòng bạc Jin Bei do công ty bất động sản Heng Xin điều hành, hai sòng bạc G.C. và Jin Bei 4 do GC Media quản lý. Toàn bộ 4 cơ sở nằm tại thành phố Sihanoukville đã bị cảnh sát Campuchia phong tỏa từ ngày 2/11.

Dù giới chức Campuchia không đề cập Prince Group Holding khi đóng cửa hàng loạt sòng bạc, Jin Bei Group là một trong các chủ thể trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, được mô tả là công ty con của đế chế do ông Chen xây dựng. Jin Bei bị cáo buộc vận hành nhiều khu phức hợp lừa đảo, dính líu các vụ tống tiền, cưỡng bức lao động và sát hại một công dân Trung Quốc năm 2023.

Trong khi đó, GC Media có chủ tịch là Ing Dara, công dân Campuchia có tên trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ liên quan Prince Holding Group. Công ty xây dựng Heng Xin cũng có tình trạng tương tự.

Ông Ros Phirun xác nhận với trang Mekong Independent rằng đợt rà soát và đình chỉ giấy phép các sòng bạc lần này được khởi động "sau khi CGMC nhận thông báo về các lệnh trừng phạt" của Mỹ và Anh.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, ANN)