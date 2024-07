Loạt smartwatch nhỏ gọn, giá rẻ dành cho nữ

Samsung Galaxy Watch FE (từ 5 triệu đồng)

Watch FE là model rẻ nhất dòng Galaxy Watch mới được bán tại Việt Nam. Sản phẩm có thiết kế giống với Galaxy Watch 7 và chỉ có một kích thước 40 mm.

Các tính năng đo sức khoẻ không khác biệt so với "đàn anh" như đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, hỗ trợ tập thể dục, cảm biến BioActive đo chỉ số cơ thể, theo dõi chất lượng giấc ngủ, cảnh báo nhịp tim cùng tính năng Cá nhân hóa vùng nhịp tim, giúp phân tích khả năng thể chất của từng người. Sản phẩm chạy hệ điều hành WearOS và chỉ tương thích với smartphone Android. Thời lượng pin của Galaxy Watch FE khoảng 40 tiếng khi không bật tính năng Always on Display.